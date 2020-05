Suomalaisjulkkikset säntäsivät tekemään poikkeuksellisia videoita kiinalaissovellukseen – tästä salamasuosioon nousseessa TikTokissa on oikeasti kyse

Mikä ihme on alati suosiotaan kasvattava ja aiemmin vain nuorten käyttämä TikTok, jossa tehdään hassuja videoita muiden katsottavaksi?

Marraskuussa 2019 Suomen merivoimien varusmiesten kuvaama hupaisa tanssivideo levisi viraalina maailmalle. Videon huomasi pian maailmankuulu juontaja ja mediapersoona Ellen DeGeneres, joka päätti tehdä tanssista oman versionsa. Suomi mainittu, torille!

Kyseessä oli ensimmäinen suomalainen valtakunnallisen uutiskynnyksen rikkonut TikTok-video. Siksi monille saattaa tulla yllätyksenä, että kyseessä on maailman neljänneksi suosituin sosiaalisen median palvelu heti Facebookin, YouTuben ja Instagramin jälkeen.

Hetkinen, mikä ihmeen TikTok?

TikTok syntyi vain neljä vuotta sitten, kun kiinalainen ByteDance-yhtiö julkaisi Doyin-nimisen sovelluksen. Seuraavana vuonna sovellus lanseerattiin Kiinan ulkopuolella nimellä TikTok. Suurin muutos menestyksessä tapahtui, kun ByteDance osti musiikkisovellus Musical.lyn ja yhdisti sen osaksi TikTokia elokuussa 2018. Tämän jälkeen käyttäjämäärät suorastaan räjähtivät käsiin.

Nyt TikTokilla on yli miljardi aktiivista käyttäjää kuukausittain ja määrä kasvaa jatkuvasti. Se ei kuitenkaan ole edelleenkään saatavilla synnyinmaassaan Kiinassa.

– TikTok on ehdottomasti tällä hetkellä puhutuin somekanava, jonka ympärillä on todella iso hype. Kasvaneen käytön vuoksi myös mainostajat ovat alkaneet kiinnostua siitä, mikä on jälleen lisännyt sisällöntuottajien määrää, sosiaalisen median asiantuntija Emmi Lehtomaa pohtii.

TikTok on tarkoitettu lyhyiden videoiden jakamiseen. Sovelluksessa käyttäjä kuvaa puhelimellaan 15 sekuntia kestävän videon, jota hän voi muokata muun muassa lisäämällä musiikkia tai erikoistehosteita.

Valmis video julkaistaan omalla käyttäjätilillä, minkä jälkeen se ilmestyy myös TikTokin For You -syötteeseen. Videoista voi tykätä, niitä voi kommentoida ja jakaa uudelleen myös sovelluksen ulkopuolelle.

Kuvittele Facebook, joka on valmiiksi täynnä sinua kiinnostavaa sisältöä, vaikka sinulla ei olisi vielä yhtään kaveria.

TikTok eroaa muista sosiaalisen median palveluista erityisesti sen algoritmin vuoksi. Sovelluksen avausnäkymä ei suinkaan esittele käyttäjän seuraamia tilejä, vaan sovelluksen kouluttamaa algoritmia. Sen tehtävänä on oppia käyttökokemuksiasi ja tarjoilla käyttäjälleen personoitua – ja siten mahdollisimman koukuttavaa – sisältöä.

Toisin kuin Facebookissa tai Instagramissa, TikTokissa juuri sinulle suunnattu sisältö ei myöskään lopu koskaan.

– TikTokin algoritmi on rakennettu erittäin koukuttavaksi. Käyttäjä saa koko ajan uusia ärsykkeitä, kun videot vaihtuvat nopealla tahdilla ja sisältö on viihdyttävää ja luovaa.

TikTokin ikäraja on 13, mutta merkittävä osa sen käyttäjistä on nuorempia. Tämän vuoksi keskusrikospoliisikin on neuvonut vanhempia olemaan valppaana sovellusta käyttävien lastensa tekemisistä.

Janni Hussin ja Miska Haakanan kaltaisten sometähtien managerina toimiva Lehtomaa selvittää, että Tiktok-vaikuttajien nousua voi verrata YouTuben sisällöntuottajiin. Vielä muutama vuosi sitten Hussin, Haakanan, Veronica Verhon ja Roni Backin kaltaiset mediapersoonat olivat tunnettuja pelkästään sosiaalisessa mediassa. Nyt he ovat koko kansan julkkiksia.

– Kyseessä oli selkeästi nuoremman kohderyhmän kanava, mitä vanhempi sukupolvi ei oikein ymmärtänyt. Nuorten keskuudessa suositut sisällöntuottajat ovat kuitenkin todella tunnettuja. Näin on myös TikTokissa, Lehtomaa toteaa.

Maaliskuussa koronavirus ajoi suomalaiset koteihinsa rajattoman näyttöajan maailmaan. Näin kävi myös suomalaisille julkisuuden henkilöille. Eturivin näyttelijät, artistit ja vaikuttajat ovat viimeisen kuukauden aikana suorastaan sännänneet luomaan hullunkurisia videoita sovellukseen. TikTok-videoita tekevät niin Aku Hirviniemi kuin Antti Tuiskukin.

– Tällä hetkellä ison yleisön hankkiminen on sisällöntuottajalle TikTokissa helpompaa kuin esimerkiksi YouTubessa tai Instagramissa, sillä kilpailua laadukkaan sisällön tekijöistä ei ole vielä niin paljoa, Lehtomaa selvittää.

Yksi heistä on Essi Unkuri. Alun perin Miss Suomi -kilpailun yleisön suosikkina julkisuuteen ponnahtanut sosiaalisen median ammattilainen liittyi TikTokiin vain reilu kuukausi sitten. Alun perin hänen piti tutustua sovellukseen aloitettuaan tammikuussa työharjoittelun viestintä- ja markkinointitoimistossa. Videopalvelu vei kuitenkin heti mennessään.

– Sitten tuli tämä korona ja sen myötä etätyöt. Arkeen tuli paljon lisää vapaa-aikaa, hän naurahtaa.

Jutun pääkuvassa olevalla videolla Unkuri näyttää, kuinka TikTok-video tehdään. Alla näet lopputuloksen.

Kilpatanssia aiemmin yhdeksän vuotta harrastanut Unkuri halusi aluksi kokeilla sovelluksesta tuttuja tanssihaasteita. Tansseista hän siirtyi nopeasti tekemään myös muita videoita.

– Seurailin aluksi, millaisia videoita muut tekevät ja matkin niitä. Pian aloin keksiä myös omia ideoita. Jos saan idean, kirjoitan sen ylös, jotta voin toteuttaa sen myöhemmin, Unkuri selvittää.

Videoillaan Unkuri tanssii, näyttelee, huulisynkkaa ja vitsailee. Monet niistä hän on tehnyt kotonaan, mutta julkaisuissa päästään myös ennen koronaa tehdyille lomamatkoille. Kanavalla vierailee ajoittain myös Unkurin poikaystävä Viljami Harjuniemi. Sisällön tuottaminen muihin sosiaalisen median sovelluksiin on jäänyt pitkälti taka-alalle.

Essi Unkurin mukaan TikTokissa yhdistyvät monet hänen rakastamansa asiat, kuten tanssi, näytteleminen ja komedia. Vaikka videot kestävät vain sekunteja, yhden videon tekemiseen saattaa vierähtää koko ilta.

– Tanssivideoihin menee kaikista eniten aikaa, sillä niissä joutuu ensin opettelemaan tanssin ja saamaan sen vielä kohdalleen. Se menee ihan treenistä, Unkuri pohtii.

Unkuri kertoo huomaavansa, että TikTokissa on vielä muita somekanavia nuorempaa sukupolvea. Tämä näkyi varsinkin alussa muun muassa omituisina lyhenteinä, joita hän ei ymmärtänyt alkuunkaan.

– Tein siitäkin sitten videon, ja moni asia selkeytyi, hän nauraa.

– Mutta huomaa kyllä, että sovellukseen siirtyy nyt vauhdilla aikuisempaa porukkaa.

TikTok on kohdannut räjähtävän suosionsa lisäksi myös myös kritiikkiä. Se joutui hiljattain kohun silmään, kun The Intercept -sivusto sai käsiinsä sovelluksen salatut moderointiohjeet. Ohjeissa ylläpitäjiä kehotettiin piilottamaan videot, joissa näkyi ”rumia, köyhiä tai vammaisia”. Kiellettyjen asioiden listalle kuuluvat myös muun muassa poliittiset puheet ja valtion viranomaisia koskevat viestit.

ByteDance väitti, että asiakirjat olisivat olleet ”vanhentuneita”, ja että niiden tarkoitus oli estää kiusaamista. Kiusaamista ei kuitenkaan mainittu sanallakaan moderointiohjeistuksessa. Tämän lisäksi ByteDancea on epäilty sen läheisistä suhteista Kiinan hallintoon.

TikTokilla on ollut myös merkittävä vaikutus populaarimusiikkiin, sillä videoissa on lähes aina musiikkia. Muun muassa The New Yorker -lehti kertoi viime syyskuussa, kuinka tuottajat keskittyvät nykyään sanoituksiin ja kappaleisiin, joilla on mahdollisuus levitä viraalihitiksi TikTokissa. Sillä jos niin käy, striimauksille ja sitä myötä rahantulolle ei näy loppua.

Täydellinen esimerkki tästä on muun muassa aiemmin täysin tuntemattoman Lil Nas X:n megahitti Old Town Road, joka levisi viraaliksi juuri sosiaalisessa mediassa – erityisesti TikTokissa. Old Town Road kipusi suoraan Billboardin listaykköseksi ja pysytteli siellä kauemmin kuin mikään muu kappale koskaan aiemmin.

Se tarkoittaa sitä, että sovelluksella on viihdekentällä odottamattoman paljon vaikutusvaltaa.