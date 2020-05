Korona vei Miss Suomi Anni Harjunpään työt: nyt kaunotar aikoo karistaa kotimaan pölyt jaloistaan heti kruunusta luovuttuaan

Miss Suomi Anni Harjunpää on päättänyt lähteä ulkomaille. – Kun luovun ensi syyskuussa kruunustani, haluan ehdottomasti lähteä maailmalle, Anni Harjunpää sanoo.

Hallitseva Miss Suomi Anni Harjunpää on monen muun suomalaisen tavoin elänyt hiljaista korona-arkea. Kevääksi hänelle oli merkitty joitakin töitä, mutta koronavirusepidemia muutti kaiken; työt peruttiin.

Vaikka työt menivät, Anni ei ole onnekseen jäänyt ihan rahattomaksi. Hänet on jo pienestä asti opetettu säästämään. Anni myöntääkin pärjäävänsä ihan mukavasti.

– Olen aina laittanut tuloistani osan säästöön ja kulutankin järkevästi. Näin minulla riittää nyt rahaa vuokraan ja ruokaan, hän kertoo.

Toki koronaviruksen aiheuttamat liikkumisrajoitukset ovat hieman harmittaneet, mutta järkevänä naisena Anni haluaa noudattaa annettuja ohjeita.

– Kaikkien tulisi noudattaa hallituksen antamia määräyksiä, hän painottaa.

Anni on viettänyt aikaansa Tampereella ystävättärensä luona. 24-vuotissynttäritkin piti järjestää kaveriporukassa, mutta nyt merkkipäivänä skoolataan ystävättären kanssa.

– Alussa korona huolestutti, sillä mietin, pysymmekö vanhempieni kanssa terveinä. Eihän tämä tilanne ole myöskään hyvä taloudellemme. Katsotaan nyt sitten myöhemmin, miten Suomi tästä kaikkinensa selviää, hän miettii.

Annilla itsellään suunnitelmat ovat kristallinkirkkaat. Takana on kahdeksan kuukautta misseyttä ja edessä on vielä muutama ylimääräinen kuukausi. Hänen piti luovuttaa missikruunu toukokuussa, mutta koronavirus muutti myös Miss Suomi -kisojen aikataulun. Nyt kisat olisi tarkoitus pitää syyskuun lopussa.

Kisojen järjestäjä Sunneva Kantola sanoo, että tarkoitus olisi kruunata Miss Suomi 2020 syyskuussa.

– Toki seurataan, mitä ohjeita valtio antaa, ja niitä noudatetaan. Toivottavasti kuitenkin syksyllä elämä olisi jo normaalia, hän sanoo.

Anni puolestaan aikoo melko pian kruunajaisten jälkeen matkata ulkomaille etsimään mallintöitä. Kun hänet valittiin maamme kauneimmaksi, kansainvälinen meikkitaiteilija Riku Campo kehui Annin ulkonäköä kansainväliseksi löytäen Annista ripauksen Jerry Hallia.

– Olemme olleet Rikun kanssa yhteyksissä ja hän on kannustanut minua kokeilemaan siipiäni ulkomailla, sinkkuna viihtyvä Anni kertoo.

Jo pikkutytöstä missikisoja katsonut Anni kertoo misseyden tuoneen mahdollisuuksia ja jokin aika sitten eräs suomalainen mallitoimisto otti yhteyttä pyytäen listoilleen.

Anni on sitä mieltä, että misseyden jälkeisen elämän sujuminen on itsestä kiinni.

– On hyvä pitää jalat maassa, mutta unelmat korkealla. Itseään ei saa päästää myöskään liian helpolla - unelman eteen on tehtävä töitä, hän on oppinut.

Vaikka suomalaiset innostuvat misseistään, ovat kaunottaret aina myös arvostelun kohteina. Niin on käynyt Annillekin.

– Onhan minun ulkonäköäni haukuttu, mutta parempi on kun ei lue kommenttipalstoja. Mielestäni haukkujat purkavat kommenteillaan omia epävarmuuksiaan, hän sanoo.

