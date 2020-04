Niina Kuhdalta sydäntäsärkevä eroilmoitus: ”Tästä kestää aikaa toipua”

Miss Plus Size 2018 Niina Kuhta kertoo eronneensa.

– Sydän on pirstoutunut pieniksi palasiksi. Tästä kestää aikaa toipua. Ero, Niina Kuhta kirjoittaa tuoreessa Facebook-päivityksessään.

Kaikkea toivoa Kuhta ei ole menettänyt, sillä hän katsoo samalla toiveikkaana tulevaisuuteen.

– Toivon vielä jonain päivänä voivani uskaltaa rakastua uudelleen, hän toteaa.

Iltalehti on kertonut, että Kuhta seurusteli espoolaisen Jussin kanssa.

Pariskunta tapasi toisensa Tinderissä.

Kuhdalle satelee tsemppiviestejä.

– Kun sydän kokoaa taas itsensä, on taas helpompi olla, eräs neuvoo.

– Kyllä se siitä ajan kanssa hellittää, toinen tsemppaa.

– Anna surulle oma tilansa, kolmas ehdottaa.

Niinatar-hääpukuliikkeen omistajalla on ollut muitakin huolia eron lisäksi.

Koronan keskellä yrittäjä on joutunut laittamaan mietintämyssyn syvälle päähänsä ja tuumaamaan, kuinka kaikesta selvitään.

– Kaiken tämän hulluuden ja sekasorron keskellä pystyn ajattelemaan vain yhtä asiaa, henkilökuntaani, Kuhta kertoo Instagramissa.

– Miten upeita naisia kaikki heistä on. Jokainen elää pelossa ja epävarmuudessa oman taloutensa kanssa. Silti usko minuun on ollut järkkymätön. Kaikilla on ollut asenne että ”ei meillä ole hätää Niina hoitaa” ja niin piru vie hoidankin. Me innovoidaan, me kehitetään, me kouluttaudutaan ja me selvitään tästä yhdessä.