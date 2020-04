Kohurokkari Archie Cruz ja alusvaatemallirakas: ero! Hehkuttivat rakkautta vielä pari päivää sitten

Archie Cruz ilmoittaa Instagramissaan hänen ja amerikkalaisrakas Katelynin eronneen.

Santa Cruz -yhtyeen nokkamies Archie Cruz kertoo Instagramissaan hänen ja alusvaatemallina työskentelevän Katelynin purkaneen kihlauksensa.

– Surullista, mutta totta. Äiti sanoi, että älä kerro tästä julkisesti, mutta koska kaikki muukin elämässämme on ollut julkista, niin miksi ei tämäkin, Archie aloittaa kirjoituksensa.

– Minusta riippumattomista syistä joudun valitettavasti ilmoittamaan, että minä ja Katelyn olemme purkaneet kihlauksemme. Pistän levytykset purkkiin Los Angelesissa toukokuussa ja muutan takaisin Suomeen, hän ilmoittaa.

– Pyydän faneja kunnioittamaan yksityisyyttämme, ja ettette spekuloi asiaa enempää ja käännä veistä haavassa, vaan annatte meidän parannella haavojamme.

Archie kirjoittaa olevansa päätöksestä musertunut.

Rokkari kihlautui Katelyn-rakkaansa kanssa viime syksynä. Pariskunnan yhteinen koti sijaitsee Los Angelesin pohjoispuolella Venturan kaupungissa.

Archie Cruz julkaisi hempeän yhteiskuvan Katelynin kanssa vielä pari päivää sitten, ja hehkutti, kuinka kaunotar on kestänyt häntä koronakaranteenissa kahden kuukauden ajan.

Pari tutustui alun perin Instagramissa, jossa Katelyn alkoi tykkäillä Archie Cruzin kuvista. Tykkäily muuttui viestittelyksi ja pari tapasi ensi kertaa viime syksynä Yhdysvalloissa Santa Cruzin kiertueen yhteydessä.

– Hän on tosi rempseä ja eloisa tyyppi, mutta samalla myös introvertti ihan niin kuin minäkin. Se tuo elämääni hyvää balanssia, että tykkään viettää aikaa omissa oloissani esiintyvän taiteilijan työn ulkopuolella. Hän on sukulaissieluni, jonka kanssa voin katsoa kotona kauhuelokuvia, ottaa kissat kainaloon ja laittaa villasukat jalkaan, rokkari kuvaili parin arkea IS:lle.

Tekivät yhdessä aikuisviihdevideoita

Hän kosi Katelynia viime syksynä hetken mielijohteesta. Tuolloin Santa Cruz -bändi esiintyi Santa Cruzin kaupungissa ja rokkari ajatteli, ettei parempaa tilaisuutta tule.

– Minusta tuntui sillä hetkellä oikealta kysyä häntä vaimokseni. Kävelimme siinä rantalaiturilla ja pysähdyimme kauppaan, jossa vanha surffari myi sormuksia. Tuntui, että se oli universumin merkki, että nyt tai ei koskaan.

Salamarakastuneen parin piti mennä naimisiin kesällä.

– Kesähäistä on puhuttu. Meillä on visio ja suunnitelma jo, mutta käytännönjärjestelyjä ei ole vielä tehty.

– Tuntuu tosi hyvältä vakiintua. Olen aina ollut yhden naisen mies, vaikka viime vuodet ovat olleet aika tuulisia kiertue-elämän takia. Nyt olen valmis asettumaan aloilleni, hän sanoi IS:lle helmikuussa.

Suomalaisrokkari teki puolisonsa myös uuden aluevaltauksen ja hyppäsi mukaan aikuisviihdemaailmaan.

– No joo pakko myöntää, että on me vähän jotain kuvailtu. Tommy Lee on ollut mulle aina iso esikuva ja sillä oli sex tape eli pakkohan se on munkin kuvata jotain, Archie myönsi.

Rokkarin mukaan pari kuvasi ”kivoja juttuja”, joita on ollut nähtävillä netissä.

– En sanoisi, että aikuisviihteestä mitään uraa mulle tulee, mutta on se meille hauska yhteinen juttu. Kyllä jokainen pariskunta tarvitsee yhteisiä harrastuksia ja se on meidän, hän nauroi.