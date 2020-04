Vappu toi Maria Veitolan mieleen kipeitä muistoja – julkaisi pysäyttävän päivityksen: ”Tämä vuodenaika meni osastohoidossa sairaalassa”

Raju anoreksia ja masennus varjostivat juontajan lukioaikaa.

Juontaja, toimittaja ja kirjailija Maria Veitola muistelee Instagramissa lukioaikojaan, jolloin hän sairasti syömishäiriötä ja masennusta. Hän julkaisi lähes 30 vuoden takaisen lukiokuvan, jossa 18-vuotias Veitola hymyilee kameralle varovaisesti.

– Olen täysi-ikäinen, mutta silti ihan pieni. Toivun rajusta anoreksiasta ja masennuksesta. Lukion kakkosluokan kevät, juuri tämä vuodenaika mitä nyt eletään, meni neljän seinän sisällä, osastohoidossa sairaalassa. Se oli kuin vankila, Veitola kirjoittaa.

Vappu toi juontajan mieleen kipeitä muistoja. Hänen abivuotensa ei ollut aivan sellainen kuin hän oli kuvitellut.

– Kun kaverit suunnittelivat riehakasta vapunviettoa ja tulevaa seikkailujen kesää, minä opettelin hitaasti ja haparoiden syömään, sekä luottamaan muihin ihmisiin ja elämään.

Veitola kertoo saaneensa painonsa nousemaan sen verran, että hän pystyi abivuotena palaamaan koulun penkille. Rankasta toipumisesta huolimatta hän suoriutui ylioppilaskirjoituksista mallikkaasti. Hän ei kuitenkaan oppinut kantamaan lakkia ylpeydellä edes vappuisin.

– Lakki on ollut lähinnä surkea muistutus yhdestä yksinäisestä, painajaismaisesta ajanjaksosta elämässäni, hän myöntää.

Veitola tuntee myötätuntoa opiskelijoita kohtaan erityisesti tänä keväänä. Hän tsemppaa opiskelijoita, jotka yrittävät suorittaa kouluaan loppuun tai pänttäävät pääsykokeisiin koronan aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Juontaja kannustaa pitämään toivoa yllä.

– Vaikka nyt olisi ihan kamalaa paskaa, niin on hyvin todennäköistä, että jossain vaiheessa on taas avarampaa, valoisampaa, kepeämpää. Kuulostaa pateettiselta, mutta on totta: elämällä on tapana kantaa, jollain ihmeellisellä tavalla, Veitola tsemppaa.

Maria Veitola on puhunut avoimesti anoreksiastaan.

Seuraajat jakoivat omia kokemuksiaan ja tarinoitaan.

– Äiti aina sanoi, että "ymmärrät sitten kun olet vanhempi" niin sama juttu tuon elämän kantamisen kanssa. Sen tajuaa sitten kun on sen kantokyvyn itse kokenut. Oispa aina tarvittaessa se joku turvallinen käsi silittämässä päätä ja sanomassa, että "kyllä se siitä" ja sit siihen voisi vain uskoa ja nojata, laulaja Anna Puu kommentoi.

– Kaikesta huolimatta kaunis ja ihana kuva! Selviytyjä olet.

Maria Veitola näännytti nuorempana itsensä sairaalakuntoon.

Veitola on avautunut teoksissaan Veitola ja Toisinpäin, miten hänen veljensä vakava onnettomuus vaikutti häneen ja kuinka hän purki ahdistustaan näännyttämällä itseään.

Veitola-kirjassa hän kertoo, miten nuoren tytön elämä järkkyi, kun hän näki rakkaan isoveljensä huonossa kunnossa sairaalassa.

– Mä tulin takaisin Suomeen ja menin suoraan lentokentältä sairaalaan. Ja siellä oli mun isoveli. Sellanen violetti möykky siellä sairaalasängyn pohjalla. Sellanen isoveli, joka on aina ollu se paras ja turvallisin kaikista, ja nyt se on sellanen rusina.

Lue lisää: Kirja: Veljen pelottava kohtalo vei 17-vuotiaan Maria Veitolan pohjalle – teki kaikkensa näännyttääkseen itsensä hengiltä: ”Elossa oleminen tuntui turvattomalta”

Kun Veitola alkoi laihduttaa kontrolloidakseen järkyttävää tilannetta, putosi hänen painonsa nopeasti. Hän kertoi kirjassaan, että peitti laihan olemuksensa suurilla vaatteilla, jotta koulussa ei puututtaisi tilanteeseen. Syömishäiriö paljastui lopulta hänen äidilleen yhteisellä saunareissulla.

– Mä olin 40-kiloinen, kun äiti vei mut ekan kerran lääkäriin. Äiti tuli mun kanssa samaan aikaan saunaan. Mä pyrin käymään eri aikaan saunassa, että kukaan ei vaan näe mua ja sitä totuutta, mutta äiti tuli saunaan ja säikähti niin, että rupes itkemään. Siinä vaiheessa mä hädin tuskin pysyin pystyssä. Lääkäri totesi, että jos mä vielä laihdun, hän laittaa lähetteen sairaalaan.

Paino jatkoi putoamistaan, ja Veitola joutui sairaalahoitoon. Ammattilaisten avulla Veitola parantui lopulta syömishäiriöstä eikä sairaus enää palannut.