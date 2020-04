Näin julkkikset viettävät vappua koronan keskellä: Simo Frangen juhlii poikansa kanssa, Jenni Poikelus on töissä, Renne Korppila viettää hääpäivää

Julkisuudesta tutut kertovat, miten he viettävät vappua koronarajoitusten keskellä.

Tv-persoona ja koomikko Simo Frangén juhlistaa vappua yhdessä 14-vuotiaan Frans-poikansa kanssa, eikä häntä harmita se, että vapputapahtumat ja -hulinat on peruttu.

– Jos olisin juhlimassa aikuisten kesken, olisin tietysti eturintamassa menossa, että missä on juhlat ja että olispa kiva ilma, niin saapuisin kaljakasseineni paikalle, Frangén selittää ja jatkaa:

– Tänä vuonna ei ole luvattu hyvää ilmaa, olen poikani kanssa, ja pidämme huolen turvaväleistä.

Frans asuu äitinsä Rosa Meriläisen luona Helsingissä, mutta viettää joka toisen viikonlopun Frangén kotona Tampereella. Isän ja pojan yhteisiin juttuihin kuuluvat erilaiset urheilulajit, ja suunnitelmissa onkin viettää vappua liikkuen.

– Meillä on tapana urheilla yhdessä. On ollut vähän hankalaa, kun urheiluhallit ovat olleet kiinni. Nyt Tampereen tenniskeskus on kuitenkin avannut joitakin halleja, ja veikkaan, että käymme pelailemassa siellä.

Frangén uskoo, että vappu kotioloissa sujuu mainiosti, ja että juhlatunnelma saadaan kattoon.

– Kahdestaan höpsötellään omasta mielestämme hauskoja juttuja. Eiköhän se aika kulu oikein mukavasti, kun on kekseliäs.

Teini-ikäistä Fransia pallo ei kuitenkaan enää kiinnosta entiseen tapaan. Sen sijaan Frangén suunnittelee, että eristysvappuna urheilun voi tuoda kotiin toisella tavalla.

– Tykkäämme pelata pöytätennistä, mutta tietenkään minulla ei ole kotona pöytätennispöytää. Ajattelin, että voimme ottaa ruokapöydän, laittaa kamat siitä pois, vetää verkon keskelle pöytää, ja laittaa pelit pystyyn. Siinä pysyy kahden metrin turvaväli, kun verkko erottaa meidät! hän iloitsee.

YleX:n radiojuontajana ja muun muassa MTV3-kanavan Suurmestari-sarjasta tunnettu Jenni Poikelus myöntää, ettei ole koskaan ollut kovinkaan innostunut vappuhulinoista. Siksi hän ei harmittele, että suuret vapputapahtumat on jouduttu perumaan koronarajoitusten takia.

– Vappu on ollut itselleni viimeksi hauska juhla ehkä joskus teininä. Tämän vuoden vappu ei tule eroamaan kauheasti aikaisemmista vapuistani. Olen yleensä kotona välttääkseni kaiken sen ördäämisen ja huoneenlämpöisen kaljan juomisen, hän naurahtaa.

Poikelus sanoo viettäneensä monia vappuja töissä, niin myös tänä vuonna.

– Mitä vanhemmaksi tulee, sitä vähemmän vappu kiinnostaa. Mulle vappu on päivä muiden joukossa. Tulen töistä kotiin ja vietän vähän pidemmän viikonlopun. Ehkä voin simaa ostaa, hän suunnittelee.

Monet ovat harmitelleet, että perinteet, kuten vappupiknik ja Havis Amanda -patsaan lakitus jäävät nyt välistä koronavirusepidemian takia. Niille, joilla vapputunnelma on hieman hakusessa, Poikeluksella on antaa muutama vinkki.

– Luulen, että vappufiilikseen pääsee parhaiten ruoan ja juoman kautta. Nakkeja, perunasalaattia, simaa ja munkkeja... Siihen koristeeksi hieman serpentiiniä ja ylioppilaslakki päähän, hän vinkkaa.

Jos kotona yksin juhliminen kismittää, voi pistää etäjuhlat käyntiin.

– Vappubrunssi on monille tärkeä perinne ja sitä voi viettää kavereiden kanssa vaikka videopuhelun välityksellä. Voi myös avata ikkunan ja leikkiä olevansa hytisemässä puistossa vappupiknikillä, hän nauraa.

Vappu on ex-radiojuontaja Renne Korppilalle ja tv:stä tutulle Iida Ketola-Korppilalle erityinen juhla. Pari meni nimittäin naimisiin vappupäivänä 2016.

– Saimme vappuun ihan erityisen merkityksen sitä kautta. Tämä on meille tärkeä juhla, pariskunta kertoo onnellisina.

Tänä vuonna Renne ja Iida juhlistavat neljättä hääpäiväänsä varsin poikkeuksellisissa oloissa koronaviruksen takia. Suunnitelmissa onkin järjestää muutamille lähimmille ystäville ulkoilmakekkerit – tietysti turvarajoitusten puitteissa.

– Meidän vappu kuluu leipoessa. Olen viimeisen kuukauden ajan kerännyt kaikkia ihania reseptejä ja teen ne nyt kerralla, Iida paljastaa.

Sisäpihalle pystytettyyn pöytään aiotaan loihtia tarjottavaksi ainakin sitruunamarenkipiirakkaa, keväistä pavlovaa eli pehmeää marenkikakkua, suklaahippukeksejä ja tietysti myös Rennen suosikkia: red velvet -kakkua.

– Suosittelemme kaikille tällaista tapaa juhlia! On luvattu ihan hyvää säätä ja pihalla pystyy pitämään turvavälit helposti, pari muistuttaa.