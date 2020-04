Me Naiset: Arttu Wiskari iski silmänsä takahuoneessa tuntemattomaan festarityöntekijään – seuraavana päivänä laulajan puhelimeen kilahti kohtalokas viesti

Arttu Wiskari kertoo Me Naisten haastattelussa, kuinka rakkaus Pauliinan kanssa roihahti.

Muusikko Arttu Wiskari ja Pauliina avioituivat kesällä 2013. Neljä vuotta myöhemmin pariskunta vietti kesähäitään Pauliinan kotimaisemissa Pälkäneellä.

Pari tapasi kesällä 2012 Aitoon Kirkastusjuhlilla, kun Wiskari vietti ensimmäistä keikkakesäänsä. Wiskari oli keikalla, ja Pauliina hoiti takahuonetarjoiluja. Pauliinan perhe on vahvasti mukana järjestämässä festivaalia.

Wiskari muistelee Me Naisten haastattelussa parin ensikohtaamista. Hän paljastaa rakastuneensa Pauliinaan jo ensisilmäyksellä.

Pauliina oli tullut tuomaan Wiskarille raiderin festarikeikan takahuoneeseen. Pauliina ojensi raiderin laulajalle, josta hän ei ole kuullutkaan aiemmin. Wiskari muistelee haastattelussa, että Pauliinan lähdettyä hän totesi bändikavereilleen, että olipa siinä hieno nainen.

– Äh, aivan liian hyvä sulle, kitaristi heitti Wiskarille.

Muusikko kertoo, että festareiden jälkeisenä päivänä Pauliina laittoi hänelle viestiä ja kiitti keikasta.

– Olen itse niin paskahousu, että en ikinä olisi uskaltanut laittaa viestiä, Wiskari kertoo haastattelussa.

Pariskunta avioitui kesällä 2013.

Espoossa asuvalla pariskunnalla on kaksi lasta, Aatto, 6, ja Aamu, 4. Kun pari odotti esikoistaan, Pauliina päätti viedä suhteen uudelle tasolle.

– Pauliina kosi minua, kun pelasin Playstationia. Odotimme silloin jo Aattoa, ja Pauliina vain heitti ilmoille kysymyksen. Yhtäkkiä sitten vain päätettiin, että mennään ostamaan sormukset. Pauliina on aikaansaava tyyppi. En tiedä, olisiko kosinta tullut hoidettua, jos se olisi jäänyt minulle, Wiskari kertoo Me Naisille.

Hektinen lapsiperhearki

Wiskari on myöntänyt, ettei pikkulapsiarki ole aina helppoa, vaan väsymys kiristää usein vanhempien hermoja.

– Välillä on ollut sikavaikeaa. Ensimmäinen lapsi oli ihan unelmahelppo, mutta tämä toinen ei nuku millään: tyttö herää helposti yöllä johonkin ääneen ja saattaa sitten valvoa puoli kuuteen, jolloin vaimon on jo noustava ylös ja lähdettävä duuniin. Kyllä silloin ollaan helposti napit vastakkain, muusikko avautui IS:n haastattelussa 2016.

– Mutta jos emme heti pysty sopimaan riitaa, se pannaan syrjään, hoidetaan lapset välillä ja sovitaan sitten myöhemmin. Mua jää nakertamaan, jos asioita ei selvitetä.

Lapset ja isyys ovat opettaneet Artulle ennen kaikkea pitkää pinnaa ja kärsivällisyyttä. Esikoisen kanssa hän oli puoli vuotta kotonakin, kun vaimo halusi palata muutaman kuukauden jälkeen töihin.

– Lapset kasvattavat älyttömästi ihmisenä moneen suuntaan. Sitä oppii tunnistamaan itsestään virheitä ja korjaamaan niitä. Lapset opettavat myös myötätuntoa.

Hiljattain uutta musiikkia julkaisseen Wiskarin ravintola on joutunut tukalaan tilanteeseen koronatilanteen takia.

Muusikonuran lisäksi Wiskari on myös yrittäjä. Hänellä on oma ravintola Espoossa, jonka avajaisia vietettiin elokuussa 2019. Koronatilanteen takia hän on jopa itse ryhtynyt toimittamaan Wiskarila-ravintolan annoksia asiakkaille.

Laulajan tunnetuimmat hitit ovat Mökkitie sekä Tuntematon potilas. Wiskari julkaisi hiljattain uuden kappaleen Tässäkö tää oli? yhdessä Leavings-Orkesterin kanssa.