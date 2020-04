Sara Sieppi viettää yksinäisen vapun – ei lämpene etäjuhlille: ”Minulla on hyvä olla näin”

Korona-aika on saanut Sara Siepistä esiin aiemmin piilossa pysyneen puolen. ”Mökkihöperöitynyt” Sieppi tajusi myös tahtovansa elämäänsä jotain pysyvämpää.

Sara Siepin, 28, tuntevat tietävät, että hän rakastaa juhlia, runsaita koristeita ja näyttäviä kattauksia. Tänä vuonna vappupöytä tosin katetaan vain yhdelle. Aiempina vappuina Sieppi on usein kutsunut runsaan ystäväporukkansa vappuaattona illalliselle luokseen, minkä jälkeen ystävykset ovat suunnanneet Helsingin keskustaan juhlimaan. Vappupäivä on yleensä sujunut kotona pyjamassa hengaillen, joten sen suhteen suunnitelmat tuskin tänä vuonna muuttuvat.

– Varmaan teen vappuaattona kotona hyvää ruokaa itselleni, siinäpä ne suunnitelmani sitten ovatkin, Sieppi naurahtaa ja jatkaa:

– Toki olisi olemassa kaikenlaisia sovelluksia etäjuhliin ystävien kanssa, mutta ihan vielä en ole sellaisiin lämmennyt. Katsotaan, kuinka kauan tämä tilanne vielä kestää. Jos kesäkuussa syntymäpäivilläni tilanne on vielä sama, sitten harkitsen jo vakavasti.

Kun koronatilanne alkoi Suomessa pahentua, Siepillä kävi mielessä, että hän matkaisi kotikonnuilleen perheensä luo Tornioon. Sinne hän oli tottunut matkustamaan vaikeissa elämäntilanteissa aiemminkin ja yksinasuvana olisi ollut ihanaa olla oman perheen kanssa. Pian hän kuitenkin tajusi, ettei se ollut oikea ratkaisu.

Sometyötä tekevällä Siepillä on esimerkiksi Instagramissa 177 000 seuraajaa, siispä hän koki myös velvollisuudekseen noudattaa hallituksen ohjeistuksia tarkasti.

– Minullakin on jonkin verran nuoria seuraajia ja jos olisin lähtenyt kriisin pahetessa vaikka suoraan pohjoiseen tai juhlinut kavereiden kanssa ja pitänyt illallisia normaaliin tapaan, olisihan se ollut huonoa esimerkkiä.

Sinkkuna Helsingin ydinkeskustassa elävä Sieppi oli aiemmin tottunut hektiseen elämään. Viikonloput täyttyivät ystävien kanssa vietetyistä viini-illoista ja pitkistä brunsseista. Matkustaminen on Siepille myös suuri intohimo. Kun kaikki tämä vietiin hetkessä pois, kesti asiaan totuttelemisessa.

– Kun koronasta alettiin uutisoida Suomessakin enemmän, alkuun minulle tuli ihmetys, sitten ahdistus ja sitten tilanteeseen tottuminen, Sieppi kuvailee.

Sittemmin Siepin Instagram-seuraajat ovat päässeet seuraamaan ex-missin aiempaa vapautuneempaa somesisältöä. ”Mökkihöperöitynyt” Sieppi esimerkiksi kuvaa, kuinka hän päivittäin juttelee kotonaan ääneen vain itselleen kysymällä muun muassa ”Mitä saisi olla illalliseksi, Sara?” tai kuinka hän alkaa sen suurempia suunnittelematta höpöttää kameralle saaden nauruhepulin, jonka seurauksena ripsivärit valuvat pitkin poskia. Pitkässä paituliyöpuvussa ilman meikkiä nuttura päässä oleva Sieppi on tullut seuraajille myös tutuksi näyksi.

Sieppi sai suurta kiitosta kirjoituksestaan, jossa hän puhui yksinäisyydestä korona-ajan keskellä. Sieppi ärsyyntyi yleisestä keskustelusta, joka koski sitä, kuinka rankkaa ihmisillä oli kotona, kun piti päivästä toiseen tuijottaa kotona puolison naamaa, hoitaa lapset, tehdä töitä ja pyörittää arkea.

– Mietin, että entä me, jotka olemme koko ajan yksin kotona ilman mitään kontaktia ulkomaailmaan muuta kuin puhelimitse. Tahdoin ihmisten ymmärtävän sen, että on iso asia, jos rinnalla on puoliso tai iso perhe, jonka kanssa olla tänä vaikeana aikana.

– Minulla ei ole mitään ongelmaa yksin asumisessa, mutta tahdoin, että ihmiset ymmärtävät, että on olemassa myös meitä, joilla ei ole ketään seuraa ja jotka olemme yksin päivästä toiseen ja mietimme, miten saamme ajan kulumaan.

Sieppi on aina viihtynyt hyvin myös yksikseen, mutta nyt ahdistuksen ja yksinäisyyden tunteet puskevat pintaan toisinaan. Hän ei ole koskaan ennen ajatellut olevansa yksinäinen, mutta on joutunut nyt pohtimaan asiaa uudella tavalla. Sieppi sanoo aina eläneensä elämäänsä fiilispohjalla, siksi hän ei koskaan ole ajatellut erikseen, tahtoisiko olla parisuhteessa vai sinkkuna.

– Minulla on hyvä olla näin, mutta jos tulee vastaan joku kiva tyyppi ja meillä synkkaa, niin miksi ei.

Sieppi täyttää reilun vuoden päästä 30 vuotta ja hän on alkanut pohtia, mitä hän elämältään tahtoo.

– Olen synttärihullu ja minun oli tarkoitus pitää kesäkuussa vähän isommat 29-vuotisjuhlat, sillä se on minusta isompi juhlapäivä kuin kolmekymppiset, sillä silloin olen viimeistä vuotta parikymppinen ja sitä pitää todellakin juhlia. Nyt saattavat nekin juhlat jäädä.

Sieppi myöntää, että hän on tuntenut ajoittain pientä ikäkriisiä.

– Olen aiemmin ajatellut, että 30-vuotiaana minulla on jo ne perusasiat, kuten puoliso, lapsia ja oma asunto. Ja sitten havahduin siihen, että minulla ei ole näistä asioista yhtäkään. Toisaalta olen alkanut miettiä, että mitä sitten? Olen onnellinen näin.

Sieppi toteaa, että toki hän vielä ehtii hyvin nämä asiat saavuttaa, mutta hän on päättänyt aloittaa nyt jostain: vuoden 2020 loppuun mennessä hän tahtoo olla asunnonomistaja.

– Jos nyt sitten ostan sen asunnon ja katson sen mukaan, mitä seuraavaksi tulee, Sieppi naurahtaa.

Hän aloittaa asuntoprojektinsa toden teolla kesän jälkeen. Ensiksi pitäisi päättää, millaiseen kotiin hän tahtoo asettua.

– Tämä aika on laittanut minut miettimään, että tahdon jotain pysyvämpää. Olen asunut koko ajan vuokralla ja muuttanut vuosien varrella monta kertaa. Kotini on vaihtunut tiuhaan ja olen matkustellut paljon, elämäni on ollut aikamoista sekamelskaa.

Vielä Sieppi ei edes tiedä, minne tahtoisi muuttaa. Hän pitää kaikki vaihtoehdot avoimina.

– En tiedä, tahdonko jonkin vanhan omakotitalon syrjäseudulta vai haluanko Helsingin keskustasta 50 neliön kaksion.

– Olen aina haaveillut vanhasta, pienestä ja sympaattisesta mummonmökistä. Olen alkanut miettiä, että ehkä minusta voisikin olla asumaan ja laittamaan yksin omakotitaloa ja sen pihaa. Rakastan vanhojen asuntojen tunnelmaa.

Kesän hän tahtoo vielä ainakin asua keskusta-asunnossaan. Vaikka hän ei tänä suvena pääsekään rakastamilleen kesäfestareille, Siepillä on selvät sävelet sen suhteen, mitä hän tekee heti, kun koronarajoitukset puretaan

– Tahdon nähdä ystäviäni isolla porukalla ja mennä heidän kanssaan ravintolaan syömään.