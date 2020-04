Näin prinssi William ja herttuatar Catherine nousivat brittihovin sankareiksi: nyt heidän harteillaan lepää poikkeuksellisen suuri vastuu

Vielä muutama vuosi sitten prinssi Williamia ja herttuatar Catherinea arvosteltiin yllätyksettömiksi ja tylsiksi kuningasperheen jäseniksi. Nyt heistä on tullut skandaaleissa ryvettyneen brittihovin kruununjalokiviä.

– Jos monarkiamme tulevaisuus on William, Harry ja Catherine, taivas meitä auttakoon.

Tätä mieltä oli Britannian kenties tunnetuin protokolla- ja etikettivalmentaja William Hanson vuonna 2016.

Hanson oli tulistunut prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen kortista, jonka he olivat lähettäneet kiitoksena onnitteluista 5-vuotishääpäivänään. Erityisesti häntä nyppi, kuinka tuleva kruununperijä poseerasi kuvassa käsi rennonpuoleisesti housujensa taskussa.

Avautumisesta teki hieman hupaisan myös se, että Cambridgen herttuapari sai jatkuvasti kuulla tylsästä ja yllätyksettömästä edustustyylistään. Hansonilla oli kuitenkin hyvä pointti: William, Harry ja heidän puolisonsa tulisivat ennen pitkää edustamaan brittihovin näyttävintä etulinjaa.

Tuore aviopari valtiovierailulla Kanadassa ja Kaliforniassa kesäkuussa 2011.

Tuskin kukaan olisi silti uskonut, että vain neljä vuotta myöhemmin prinssi Harry olisi avioitunut amerikkalaisnäyttelijän kanssa ja jättänyt hovin Instagram-ilmoituksella. Tai että Yorkin herttua, prinssi Andrew olisi joutunut astumaan sivuun sekaannuttuaan seksiskandaaliin. Että maailmalla riehuva koronaviruspandemia asettaisi sekä kuningatar Elisabetin että kruununprinssi Charlesin tiukasti eristyksiin.

Kuinka monarkian tulevaisuus lepäisi lähes yksinoikoisesti prinssi Williamin, 37, ja herttuatar Catherinen, 38, harteilla.

Mutta niin kävi.

Harry ja Meghan repäisivät itsensä irti brittihovin sisäpiiristä. Heidän viimeinen edustustehtävänsä oli maaliskuussa.

Satu Jaatinen huokaisee puhelinlinjan toisessa päässä. Rojalistin käsikirjan (Docendo, 2020) kirjoittanut kuninkaallisasiantuntija tietää, että Williamilla, Catherinella ja heidän lapsillaan, prinssi Georgella, 6, prinsessa Charlottella, 4, ja prinssi Louisilla, 2, on edessään pitkä ja raskas tie. Pari ei ole vielä lähelläkään kruunua, mutta heidän harteilleen on asetettu kaikista suurin taakka hovin maineen puhdistamisessa.

– Heillä on nyt ihan hirveä vastuu. Kaiken lisäksi heidän perillisensä ovat vielä niin nuoria. Menee vielä 10–15 vuotta, kunnes lapset pystyvät antamaan tukensa ja jakamaan vastuuta, Jaatinen toteaa.

Jaatinen toteaa, että vallanjako on näkynyt selkeänä roolituksena. Alkuviikosta 94 vuotta täyttänyt Elisabet johtaa maataan vuosi vuodelta enemmän kulisseista. Hänen ulostulonsa ovat hyvin harkittuja ja tapahtuvat perinteisissä viestintäkanavissa, kuten tv:ssä tai tiedotteen muodossa.

Cambridgen herttuapari on sen sijaan monarkian arkisempi ja ihmisläheisempi yhteys kansaan. Tämä näkyi muun muassa parin BBC:lle antamassa pääsiäishaastattelusta, joka toteutettiin videopuheluna.

William ja Catherine ovat kuninkaallisista velvollisuuksistaan huolimatta olleet hyvin maanläheisiä ja perinteisiä vanhempia.

Entisessä kodissaan, Norfolkin Anmer Hallissa koronaa välttelevä pari oli pukeutunut haastatteluun rennosti villapaitoihin. Pari jutteli, miten kotikoulu Georgen ja Charlotten kanssa sujuu ja kuinka William on perheen pahin suklaa-ahmatti. William kertoi myös avoimesti huolesta, jota koki isänsä Charlesin sairastuttua koronavirukseen.

– He eivät ole niin käsikirjoitettuja. Se näkyy juuri pukeutumisessa ja rentoudessa, Jaatinen pohtii.

Mutta kyllähän brittihovissa väkeä riittää. Kuninkaallisessa perheessä on lukuisia työmyyriä, kuten prinsessa Anne, 69, Wessexin kreivitär Sophie, 55, ja Cornwallin herttuatar Camilla, 72. Jaatinen toteaa, että työ on arvokasta, mutta kansan on vaikeaa nähdä siinä tulevaisuutta.

– Olen ihaillut viime aikoina muun muassa Camillan yritystä ottaa vastuuta. Häntä on tituleerattu Englannin laiskimmaksi naiseksi vietettyään elämäänsä ensin kotirouvana ja sitten kruununprinssin puolisona, Jaatinen naurahtaa ja jatkaa.

– Mutta hän ja Charles ovat molemmat yli 70-vuotiaita. Jos rehellisiä ollaan, niin ei heilläkään ole montaa pelivuotta jäljellä. On luonnollista, että vastuuta siirretään nuoremmalle polvelle.

Sen sijaan prinssi Andrew’n tytärten, prinsessa Eugenien ja prinsessa Beatricen panokseen Jaatinen on pettynyt. Kaksikkoa nähdään edustamassa etuoikeutetusta elämästään huolimatta harvoin.

– Voisi kuvitella, että vastavuoroisesti hyvityksenä asemastaan he haluaisivat tehdä vähän enemmän.

William ja Catherine tapasivat opiskeluaikoinaan. Kuvassa vastavalmistunut pari vuonna 2005.

Williamin ja Catherinen tarina alkoi St. Andrewsin yliopistossa 2000-luvun alussa opintojen merkeissä. Kun Catherine lipui catwalkille läpikuultavassa asussa koulun muotinäytöksessä, nuori prinssi oli myyty. Kaksikko alkoi viihtyä yhdessä ja julkisti seurustelunsa muutamaa vuotta myöhemmin.

Pari seurusteli pitkään ja ehti jopa ottaa aikalisän, mutta palasi yhteen. Varsin pidättyväinen ja ujo Catherine sai julkisuudessa lempinimen Waity Katie (odottaja-Katie), sillä hän vaikutti keskittyvänsä vain nuhteettomaan elämään ja tulevaisuuteensa prinssin puolisona.

Niin Catherinen kuin kansankin odotus palkittiin lokakuussa 2010, kun nuoripari solmi kihlat Kenian auringon alla. William sujautti rakkaansa nimettömään edesmenneen äitinsä, prinsessa Dianan safiirisormuksen.

Seuraavana vuonna järjestetyt häät olivat valtava mediatapahtuma, jotka televisioitiin ympäri maailman. Westminsterin kirkon portailta alkoi yhteinen matka, jota on kestänyt ensi viikolla jo yhdeksän vuotta.

Catherinen tyylinäyte Buckinghamin palatsin illallisilta maaliskuussa 2020.

Pari saa Jaatiselta kehuja siitä, kuinka he edustavat vuosi vuodelta enemmän tasa-arvoisena parina kuin kruununperijänä ja puolisona. Tämä näkyy muun muassa parin elekielessä.

– William on selvästi ylpeä vaimostaan. Hän luottaa ja arvostaa hänen mielipiteitään. William katsoo ja kuuntelee Katea, kun hän puhuu.

– He pelaavat hyvin yhteen, kuin Ruotsin Victoria ja Daniel. Tässä on suuri ero esimerkiksi Charlesiin, joka aikanaan oli selvästi mustasukkainen Dianan saamasta huomiosta.

Viime aikojen tapahtumat ovat heijastuneet suoraan suosioon. Vielä elokuussa 2019 prinssi Harry oli YouGov-gallupin mukaan Britannian suosituin kuninkaallinen heti kuningattaren jälkeen. Viimeisen puolen vuoden aikana William ja Catherine ovat kuitenkin menneet listauksessa Harryn ohi.

– Heidän valttikorttejaan ovat tasaisuus ja turvallisuus. Williamista ja Catherinesta on tullut suoranaisia monarkian luottopakkeja.

Avioparin ikoninen suudelma parvekkeella. Williamin ja Catherinen häitä seurasivat kymmenet miljoonat tv:n välityksellä ympäri maailmaa.

Hovin maaliskuussa jättäneet Harry ja Meghan halusivat pelata omilla säännöillään, mutta eivät kestäneet valinnoistaan seurannutta kritiikkiä. Sussexin herttuaparin päätös aloittaa uusi elämä Archie-poikansa kanssa Amerikassa myös pimitettiin jopa kuningattarelta viimeiseen asti. Uutiset tulivat niin äkkiä, ettei niihin ehditty valmistautua. Jaatisen mukaan pari jätti Williamin ja Catherinen tukalaan tilanteeseen.

– Heidän työmääränsä varmasti vähintään tuplaantui. Tilanne on varmasti herättänyt myös katkeruutta.

– William kuitenkin tietää, että kaikki kommentointi asiaan liittyen lisäisi vain vettä myllyyn. Siksi hän on päättänyt olla julkisesti puhumatta asiasta. Se osoittaa, kuinka vastuuntuntoinen hän on, Jaatinen pohtii.

Jaatinen korostaa, että Harryn ja Meghanin lähteminen hovista ei ole isku pelkästään kuninkaalliselle perheelle, vaan myös koko Britannian yhteiskunnalle. Nykytilanne saattaakin aloittaa kovan taistelun Williamin ja Catherinen ajasta.

– Englanti pyörii vapaaehtoistyön voimin. Heidän toimintansa elää sillä mediahuomiolla, jonka vuosittainen kuninkaallisen visiitti aiheuttaa. Heidän aikansa ei nykytilanteessa millään riitä kaikille.

Vaikka herttuaparilla on parhaat mahdollisuudet palauttaa kansan usko brittihoviin, tulenarka tilanne tekee työstä erityisen vaikeaa. Jaatinen painottaa, että monarkia ei kestäisi enää yhtään uutta skandaalia.

– Kansa luottaa, mutta myös odottaa heiltä hyvin paljon. He ovat käytännössä ainoita, jotka ovat pitäneet homman kasassa. Se luo varmasti uskomattomia paineita vastata niihin odotuksiin.

– Britit haluavat – ja tarvitsevat – heiltä hyviä uutisia.

Lähteet: IS Arkisto, BBC, The Telegraph, Vanity Fair, Daily Mail. Gallupien tulokset: YouGov ja Deltapoll.