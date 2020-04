Hääonnea! Saara Aalto ja Meri-rakas menivät naimisiin

Saara Aalto ja managerirakas Meri Sopanen sanoivat toisilleen tahdon kaikessa hiljaisuudessa. Meri otti rakkaansa sukunimen.

Laulajatähti Saara Aalto, 32, on mennyt naimisiin puolisonsa Meri Sopasen kanssa. Aalto kertoo iloisista hääuutisista omassa tiedotteessaan.

Koronatilanteen takia vihkiminen tapahtui intiimisti ja häitä juhlitaan ystävien ja perheen kesken myöhemmässä ajankohdassa. Pari on onnellinen näistä muutoksista ja yhteisistä tulevaisuudensuunnitelmista.

Meri-rakas otti vihkimisen yhteydessä puolisonsa sukunimen.

– Totuttelen tässä uuteen sukunimeen, mutta onneksi olen kuitenkin ehtinyt valmistautua tähän jo monta vuotta, Meri kertoo tiedotteessa.

Saara ja Meri ovat asuneet Lontoossa useamman vuoden.

Viimeiset kolme vuotta ovat olleet laulaja Saara Aallon elämässä yhtä haipakkaa. Britannian X Factor -laulukisa ja siinä saavutettu toinen sija mullistivat Saaran elämän. Kilpailu toi laulajalle kansainvälisen levytyssopimuksen ja hän muutti Britanniaan unelmiensa perässä.

– Suurimman osan ajasta olen Briteissä, mutta kyllä se aika iso kynnys olisi luopua kaikesta kotimaassa. Siihen ei ole onneksi ollut tarvetta. Olemme miettineet myös muuttoa Espanjaan, Saara kertoi IS:lle loppuvuodesta.

Pari on puhunut myös perheen perustamisesta, mutta vanhemmuuteen liittyy parilla suuria kysymyksiä.

– Naisparit saavat adoptoida Suomessa, mutta se on todella hankalaa. Täytyy myös miettiä missä maassa on parhainta kasvattaa lapsi. Lapsen saaminen on niin iso asia, että sitä on pohdittava tarkoin, Saara tuumi.