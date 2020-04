Tässä ovat uudet Au pairit! Mukana mormoniperheessä kasvanut Ada, aiemmalla kaudella kohauttanut Jane...

Tällä kaudella mukana on viisi au pairia: Ada, Emel, Jussi, Sini sekä Miamin-kaudelta tuttu Jane.

Ylen Au pairit suuntaavat tuoreella kaudella maailman toiselle puolelle Uuteen-Seelantiin.

Huippusuosittu Ylen Au pairit -sarja tekee jälleen paluun televisioon uusien jaksojen voimin. Sarjan seitsemännellä kaudella au pairit suuntaavat maailman toiselle laidalle, luonnonkauniiseen Uuteen-Seelantiin.

Uusi kausi on katsottavissa Areenassa ja Yle TV2:ssa toukokuun 20. päivä alkaen.

Au pairien henkilöllisyydet paljastettiin tänään tiedotustilaisuudessa. Tällä kaudella Aucklandin kaupunkiin suuntaa viisi au pairia: Ada, Emel, Jussi, Sini sekä Miamin-kaudelta tuttu Jane.

Ada, 20

Espoossa asuva 20-vuotias Ada on kasvanut suuressa mormoniperheessä ja jäänyt siksi omien sanojensa mukaan paitsi asioista, joita useimmat nuoret kokeilevat. Mormoneilta kun on kielletty esimerkiksi kiroilu, esiaviollinen seksi, alkoholi, tupakka, kahvi, tee ja paljastava pukeutuminen. Adalla on ristiriitaiset tunteet uskonnon suhteen, ja hän toivookin ulkomailla vietetyn ajan tuovan lisää itsenäisyyttä ja selkeyttä tulevaisuuteen.

Vaikka Adalla on lastenhoidosta kokemusta nuorempien sisarustensa kautta, hän ei ole koskaan joutunut tekemään kotitöitä. Ada lähtee reissuun sydän avoinna romanttisillekin seikkailuille.

Aucklandissa Adaa odottaa nelihenkinen Mannin perhe: äiti Brooke, isä Dylan, 4,5-vuotias Tenzin ja 1,5-vuotias Toby. Kotona työskentelevä Brooke myöntää avoimesti, että hänen vaatimustasonsa kotitöiden suhteen on korkea, ja hän toivookin au pairilta oma-aloitteisuutta. Onnistuuko Ada täyttämään vaativan perheenäidin odotukset?

Emel, 19

19-vuotias vantaalainen Emel on asunut omillaan jo pari vuotta. Puoliksi turkkilainen nuori nainen kuvailee itseään temperamenttiseksi ja itsenäiseksi, mutta herkkyyttäkin Emelistä löytyy. Häntä on kiusattu tumman ulkonäön vuoksi alakoulusta lähtien, ja se on jättänyt arpensa.

Hän on ollut ennenkin au pairina ulkomailla, joten täysin ummikkona joukon nuorin ei reissuun lähde. Emeliä jää kaipaamaan Suomeen poikaystävä Viki.

Emelin host-perheeseen kuuluvat viimeisillään raskaana oleva äiti Emily, isä Anthony sekä 5-vuotias Molly, 3-vuotias Buddy ja Rio-koira. Miten omiin rutiineihinsa tottunut ja suorapuheinen Emel pärjää perheessä, jossa häntä odotetaan 12-sivuisen aikataulun kanssa?

Jussi, 20

Jyväskyläläinen 20-vuotias Jussi työskentelee huoltoasemalla ja haluaisi tehdä jotain repäisevää ennen jatko-opintojen aloittamista. Jussi on hakenut farmaseutin sekä proviisorin koulutus-ohjelmiin.

Lapsuudenkodissaan vielä asuva ja skeittausta harrastava Jussi luonnehtii itseään hajamieliseksi, ja myös vanhempia huolettaa se, miten tämä suoriutuu kotitöistä. Suomeen häntä jää perheen lisäksi kaipaamaan tyttöystävä Edit.

Uudessa-Seelannissa Jussin ottaa vastaan viisihenkinen Cheethamin perhe. Opettajapariskunta Clare ja Neil asuvat Aucklandissa lastensa Henryn, 10, Oliverin, 8, ja Emilian, 4, kanssa. He ottavat uuden tulokkaan vastaan avosylin. Mutta miten lastenhoidossa kokematon Jussi pärjää kolmen viikarin kanssa, varsinkin kun yksi sairastaa diabetesta?

Sini, 20

20-vuotias kittiläläinen Sini ei ole juurikaan matkustellut, joten Sinille reissu maailman toiselle laidalle on uusi ja jännittävä. Luokanopettajan ammatista haaveileva Sini on absolutisti, ja häntä huolettaa hieman se, vaativatko muut au pairit häntä väkisin kanssaan viihteelle.

Sini on asunut koko ikänsä kahdestaan äitinsä kanssa, mutta Uudessa-Seelannissa hänet ottaa vastaan kahden isän ja kahden adoptoidun pojan nelihenkinen perhe. Peter ja Wilbyn Mitchell sekä pojat Miguel, 10, ja Bo, 11, ovat alun perin kotoisin Etelä-Afrikasta, mutta ovat asuneet Aucklandissa kahdeksan vuotta. Miten kotihiireksi itseään kuvaileva ja uusia asioita jännittävä Sini solahtaa viinien maistelua harrastavan, tiukkaa kuria pitävän miesparin arkeen?

Jane, 24

Au pairit Miamissa -kaudelta tuttu, nykyään 24-vuotias räiskyvä persoona Jane tekee paluun Au paireihin. Monissa liemissä keitetty ja Pohjanmaalta kotoisin oleva nainen työskenteli ennen au pairien uusimmalle kaudelle lähtemistä Aurinkorannikolla. Jane on viime vuosina tehnyt myös lukuisia esiintymistöitä niin mainoksissa kuin päivittäissarjoissakin.

Aucklandissa Janen tervetulleeksi toivottaa nelihenkinen perhe, johon kuuluvat Dannielle Turner ja David Hardy sekä heidän poikansa Ben, 12, ja Zavier, 19.

Au pairit Uudessa-Seelannissa alkaa Areenassa ja Yle TV2:ssa ke 20.5. klo 21.00.