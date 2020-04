Tanssii tähtien kanssa -tähden intiimit nakukuvat putkahtivat nettiin – materiaali päätyi puhelimelta vääriin käsiin

Britannian TTK-tähden intiimit kuvat hakkeroitiin ja julkaistiin netissä.

Venäläissyntyinen ammattitanssija Katya Jones, 30, kokee tulleensa nöyryytetyksi julkisesti, sillä hänen alastonkuvansa päätyivät hiljattain nettiin. Jones tunnetaan Britannian Tanssii tähtien kanssa -kilpailusta, jonka tanssijana hänet on nähty vuodesta 2016 saakka.

The Sunin mukaan Jonesin alastonkuvat päätyivät nettiin hänen puhelimelleen asennetulta iCloud-pilvipalvelimelta, josta ne hakkeroitiin. Lehden mukaan hakkeroidut kuvat sisältävät alastonkuvia sekä hyvin inotoksia, joissa Jones poseeraa pelkissä alushousuissa.

Daily Mailin mukaan hakkeroidut kuvat on otettu noin kolme vuotta sitten.

The Sunin mukaan Jones on ”äärimmäisen nolostunut” ja katuu yksityiseen käyttöön napattujen kuvien ottamista. Lehden mukaan Jonesin kuvat päätyivät vapaasti nähtäville nettiin.

Katya Jones on yksi Britannian Tanssii tähtien kanssa -kisan tähtivalmentajista.

Lukuisien julkkisten yksityisiä kuvia on päätynyt vapaasti saataville nettiin juuri iCloud-palvelun kautta. Muun muassa seurapiirikaunotar Paris Hilton, Harry Potter -tähti Emma Watson, huippumalli Emily Ratajkowski, näyttelijä Jennifer Lawrence ja laulaja Ariana Grande ovat joutuneet aiemmin hakkeroinnin uhreiksi palvelussa.

Katya Jones on noussut otsikoihin aiemmin, sillä hän aiheutti puolitoista vuotta sitten valtavan kohun Britanniassa päädyttyään intiimeihin tunnelmiin Tanssii tähtien kanssa -parinsa kanssa.

Syksyllä 2018 uutisoitiin, että Jones päätyi pettämään aviomiestään koomikko Seann Walshin kanssa kostean illan aikana. Tanssipari kuvattiin suutelemassa intohimoisesti pubin edessä, ja pian romanssi paljastui julkisuudessa. Myös Walsh seurusteli tuolloin tahollaan ja asiasta nousi valtava kohu.

Katya Jones oli naimisissa Neil Jonesin kanssa, kun kuvat hänestä suutelemassa tanssipariaan levisivät brittimediassa.

Jones kertoi tuolloin olevansa onnellisesti naimisissa, ja olevansa pahoillaan tekemästään ”yhden kerran tapahtuneesta virheestä”. Kaksikko selitti, että he olivat nauttineet muutamia drinkkejä ja hairahtuivat siksi suukottelemaan keskenään.

Myöhemmin Walshin petetty tyttöystävä Rebecca Humphries julkaisi kirjeen, jossa hän kertoi oman näkemyksensä asiasta. Kirjeestä paljastui, että pari erosi pettämiskohun takia.

– Ne kuvat (pubin edessä) otettiin 3. lokakuuta. Se on myös syntymäpäiväni. Sean tekstasi minulle kymmeneltä illalla, että he olivat menossa viattomasti yhdelle lasilliselle. Puhuimme siitä keskenämme. Sanoin hänelle siinä vaiheessa, että hänen toimensa viimeisen muutaman viikon aikana ovat tuoneet minulle tunteen, että jotain sopimatonta on meneillään.

– Hän kutsui minua aggressiivisesti ”psykoksi” ja sekopääksi. Hän on tehnyt niin lukuisia kertoja suhteemme aikana, kun olen kyseenalaistanut hänen satuttavan käytöksensä, Humphries kirjoitti.

Seann Walsh osallistui Tanssii tähtien kanssa -kisaan vuonna 2018 Jonesin parina. Kaksikon välille leimahti kipinä, joka lopulta tuhosi molempien parisuhteet.

Suutelukuvilla oli tuhoisat seuraukset myös Jones avioliitolle, sillä se päättyi viime kesänä eroon.