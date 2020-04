Meteorologi Ilona Láng katosi ruudusta viisi vuotta sitten ja otti urallaan uuden suunnan – tv-aikaa varjosti ulkonäön jatkuva kommentointi: ”Se oli ahdistavaa”

Meteorologi Ilona Láng poistui televisioruudusta viisi vuotta sitten. Tv-aikoinaan hän sai lähes jokaisen lähetyksen jälkeen palautetta ulkonäöstään, mikä turhautti nuorta naista.

Noin viisi vuotta on kulunut siitä, kun televisiokanava Nelonen päätti lopettaa päivittäiset uutislähetyksensä. Lähes päivälleen yhtä kauan on kulunut siitä, kun meteorologi Ilona Láng teki viimeisen esiintymisensä televisiossa. Láng, 31, ehti ennustaa säätä tuhansille suomalaisille viikoittain yli neljän vuoden ajan tehden moniin lähtemättömän vaikutuksen. Julkisuudessa hän ei kuitenkaan ole ollut enää aikoihin, television säälähetyksistä puhumattakaan.

– Aika nopeasti telkkarihommien jälkeen lähdin kahden kuukauden työkomennukselle Tyynelle valtamerelle. Kiersimme siellä monilla eri saarilla ja pyrimme parantamaan paikallisia sääpalveluita. Vuosi sitten aloin tekemään väitöskirjaani Ilmatieteenlaitoksella. Siellä tutkin myrskyjen vaikutusta yhteiskuntaan. Voisi siis sanoa, että olen myrskytutkija, Láng naurahtaa kysyttäessä, missä hän on piileskellyt kaikki nämä vuodet.

Ilona Lángista ei koskaan pitänyt tulla televisiokasvoa, ei edes meteorologia. Luonnontieteistä ja matematiikasta kiinnostunut Láng hakeutui aikanaan yliopistoon opiskelemaan fysiikkaa ja senkin hän teki puoliksi vahingossa. Hän harkitsi myös arkkitehdiksi ryhtymistä, mutta yliopistossa opiskellessa meteorologia alkoi vähitellen viedä mennessään.

– Ei mulla koskaan ollut sellaista, että olisin katsonut Mette Mannosta televisiossa ja ajatellut, että minäkin haluan meteorologiksi. Monilla meteorologeilla on esimerkiksi luontoon tai säähän liittyvä harrastus, mutta minulla ei ollut varsinaisesti sellaistakaan, vaikka ulkona liikuinkin paljon. Mutta kai se on sellainen yleinen kiinnostus luontoon, mikä tähän on ajanut, Láng selittää.

Ilona Láng ei kaipaa televisioon, mutta ei kuitenkaan tyrmää täysin ajatusta paluusta tv-maailmaan.

Myös televisioon Láng päätyi vahingossa. Elettiin vuotta 2012 ja Lángin toinen vuosi meteorologian opintojen parissa oli juuri päättymäisillään, kun hän päätti hakea kesätöihin Neloselle. Láng kertoo tuolloin ajatelleensa, ettei kukaan palkkaisi televisioon toisen vuoden opiskelijaa, mutta toisin kävi. Niinpä hänestä tuli monelle suomalaisille tuttu tv-kasvo vain 24-vuotiaana. Samaan aikaan hän työskenteli myös Ilmatieteenlaitoksella ja edisti opintojaan.

– Olihan se siistiä ja olin todella onnellinen työpaikasta, sillä moni opiskelukaverini ei edes uskaltanut hakea vastaavia paikkoja. Juuri sinä kesänä sattui kuitenkin olemaan todella vähän hakijoita, Láng muistelee.

– Näin jälkikäteen ajateltuna tosin olisi ehkä ollut ihan hyödyllistä, jos siinä alussa olisi ollut taustalla vähän enemmän kokemusta, hän nauraa.

Láng tunnustaa, ettei hän koskaan erityisemmin nauttinut esiintymisestä tai kameran edessä olemisesta. Se ei kuitenkaan ollut esteenä sille, että katsojat pitivät hänestä. Nuori nainen televisiossa oli omiaan kiinnittämään monet silmäparit ruutujen ääreen. Láng myöntää, että vaikka katsojilta saatu palaute oli aina pääosin positiivista, oli jatkuva ulkonäön kommentoiminen toisinaan todella turhauttavaa.

– Minua monesti jopa hieman ärsytti se, jos joku sanoi nähneensä minut telkkarissa vaikka tiedän, että se kuulostaa tyhmältä. Mutta se, että joku kommentoi esimerkiksi ulkonäköäni ärsytti suunnattomasti, sillä olin mennyt televisioon kertomaan säästä. Ulkonäköäni kommentoitiin niiden vuosien aikana todella paljon, Láng muistelee.

– Joskus se kommentointi oli jopa ahdistavaa, mutta ei se koskaan mennyt niin pitkälle, että olisin ollut tosi pahasti ahdistunut tai pelännyt, että joku vaikka epämiellyttävällä tavalla lähestyisi. Mutta sellainen epämiellyttävä olo niistä kommenteista kyllä tuli.

Ulkonäköään koskevia kommentteja Láng sai osakseen muun muassa sosiaalisessa mediassa. Vain harva ihminen tunnisti hänet esimerkiksi kadulla, mikä ei meteorologia haitannut lainkaan – päinvastoin. Vaikka Láng harvoin vastasi tai edes luki hänelle lähetettyjä viestejä, saivat ne toisinaan nuoren meteorologin kyseenalaistamaan itseään ja osaamistaan.

– Niitä viestejä tuli jokaisen lähetyksen jälkeen. Pääosin positiivista, mutta myös epämiellyttäviä viestejä. Tämä ala on sinällään ehkä naisille vähän vaikeampi siinä mielessä, että tuollaisia yhteydenottoja tulee enemmän kuin miehille. Se ehkä varjosti sitä koko kokemusta, Láng kertoo.

– Joskus oli todella vaikeitakin tilanteita. Nykyään, kun on vanhempi ja tietää osaavansa asiansa, olisi se varmasti helpompaa. Mutta silloin, kun koko ajan sai palautetta vain omasta ulkonäöstä, sitä alkoi hiljalleen kyseenalaistamaan, että osaanko mä edes ennustaa säätä tarpeeksi hyvin tai osaanko mä ylipäätään mitään. Nykyään en enää kyseenalaistaisi omaa osaamistani samalla tavalla, hän toteaa painavasti.

Tällaisena Ilona Láng totuttiin näkemään ruudussa vuosina 2012-2015.

Kun Nelosen uutislähetykset loppuivat vuonna 2015, loppui myös Lángin ura televisiossa. Toki mahdollisuuksia olisi varmaan löytynyt muualta, jos Láng olisi niin halunnut. Láng päätti kuitenkin jatkaa urallaan uuteen suuntaan ja alkoi työskennellä tutkimuksen ja kansainvälisten projektien parissa. Sillä tiellä hän on edelleen.

– Mulla oli siinä vaiheessa kaksi työtä ja lisäksi piti valmistua yliopistosta. Siinä viiden vuoden aikana oli tullut käytyä myös oman jaksamisen rajoilla, Láng tunnustaa.

– Toisaalta televisiotyö alkoi myös toistaa itseään. Alkujännityksen laannuttua se alkoi tuntua melko rutiininomaiselta. Toki sää muuttuu joka päivä, sehän siinä olikin kivaa. Mutta kuitenkin tietyt ilmiöt ja kysymykset toistuvat ja ne alkoivat tehdä työstä jo liian rutiininomaista. Olen ihmisenä sellainen, että haluan jatkuvasti kehittyä. Siinä mielessä tutkimustyö sopii minulle tosi hyvin.

Tänä päivänä Lángin arki on hyvin samanlaista kuin monella muulla nuorella tutkijalla.

Viimeisen vuoden ajan hän on työstänyt väitöskirjaansa Ilmatieteenlaitoksella, minkä lisäksi erilaiset projektit ovat vieneet häntä ympäri maailmaa.

Vaikka aikaa on kulunut, ei Láng edelleenkään koe suurta paloa palata televisioon.

Hän kokee olevansa nyt unelma-ammatissaan – työssä, joka tuntuu merkitykselliseltä niin yhteiskunnan kuin Lángin itsensä näkökulmasta.

– Tietenkään koskaan ei pidä sanoa, että ei koskaan, Láng toteaa televisiotyöhön viitaten.

– Mutta tällä hetkellä koen olevani pitkälti unelmieni ammatissa. Nautin todella paljon kansainvälisistä projekteista, sillä saan yhdistää tutkimustyön ja yhteiskunnan hyväksi toimimisen. Näen, että voisin jossain vaiheessa tehdä töitä myös ulkomailla. Tärkeintä on, että työ on merkityksellistä ja se mitä teen, on jollakin tavalla tärkeää. Sellaiset asiat tekevät tästä unelma-ammatin.

Ilona Láng toimii nykyään tutkijana Ilmatieteenlaitoksella ja työstää väitöskirjaansa.

Tällä hetkellä Ilona Láng työskentelee Ilmatieteenlaitoksen tutkimuspuolella, Ilmaston muutoksen ja sään ääri-ilmiöiden vaikutustutkimuksen yksikössä. Hänen tutkimiinsa ääri-ilmiöistä lukeutuu myös ilmastonmuutos, jota tutkijat ovat nimittäneet yhdeksi globaalin yhteiskunnan suurimmista haasteista. Myös Láng kantaa huolta ilmaston lämpenemisestä. Huolta lisää se, että alan ammattilaisena hän tietää aiheesta paljon.

– Itse kun nuorena tutkijana seuraa sitä alaa, niin onhan se todella hälyttävää, miten paljon ilmasto on lämmennyt ja miten paljon se erilaisten skenaarioiden mukaan tulee vielä lämpenemään tulevaisuudessa, Lang huokaa.

– Vaikka esimerkiksi koronan myötä päästöt ovat globaalilla tasolla vähentyneet hetkellisesti todella paljon, niin sekään ei riitä, hän jatkaa.

Vaikka monesti kuulee puhuttavan, ettei Suomen kaltainen pieni maa voi juuri tehdä paljoakaan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, ei Láng allekirjoita tätä. Hän kokee, että jokainen voi tehdä pieniä asioita ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi.

– Jokainen voi etsiä omasta arjestaan niitä asioita, jotka ovat välttämättömiä ja myös puolestaan niitä, joista voisi vähän karsia. Minulle kasvissyönti on helppo valinta ja jollekin toiselle se voi olla esimerkiksi lentomatkustamisen lopettaminen tai rajoittaminen, Láng selittää.

Láng kuitenkin painottaa, ettei ilmastonmuutoksesta tule ahdistua liikaa. Láng kertoo itse kannattavansa ilmastoaktivismia ja nuorta Greta Thunbergia, mutta samalla ymmärtävänsä sen, että voimakasta aktivismia seuraa usein voimakas vastustus.

– Tärkeintä olisi saada viesti vietyä perille myös heille, joilla ei välttämättä ole hirveän vahvaa mielipidettä asiasta ja jotka ovat vastaanottavaisia faktoille, mutta samalla eivät pidä siitä, että heille tuputetaan niitä faktoja väkisin. Tässä tarvitaan päättäjiltä myös sosiaalista älyä, Láng pohtii.

– Mielestäni on hyvä, että asiasta pidetään melua, sillä mikään ei ikinä muutu, jos kukaan ei uskalla sanoa mitään, hän jatkaa.

Ilona Lángin mukaan ilmastonmuutos on asia, joka kaikkien tulisi ottaa vakavasti.

Láng toivoo, että niin päättäjät kuin tavallisten suomalaistenkin kuuntelisivat tutkijoita ja heidän esittämiään faktoja. Lángin mukaan tutkijat törmäävät edelleen paljon tutkitun tiedon kyseenalaistamiseen. Se on myös Lángin alalla yksi tämän hetken suurimmista haasteista.

– Toisaalta on hyvä, että asioita kyseenalaistetaan. Mutta se, ettei uskota tutkijoita tai selkeitä mittaustuloksia, jotka osoittavat ilmaston lämmenneen huomattavasti, on mielestäni hölmöä. Miksi me haluaisimme esitellä näitä dramaattisia tuloksia, jos ne eivät pitäisi paikkaansa? Ei siitä olisi meille mitään hyötyä, Láng päivittelee.

– Tärkeintä on, että selitämme ihmisille parhaamme mukaan, mitä tiedämme ilmastonmuutoksesta tässä vaiheessa. Ilmastonmuutos on asia, johon yhteiskunnan tulee suhtautua vakavasti ja varautua parhaalla mahdollisella tavalla, hän painottaa.