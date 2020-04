Tertta Saarikko yritti perua esiintymisensä Rikkaat ja rahattomat -ohjelmassa jälkikäteen – tuotantoyhtiön tekemä päätös järkytti pahanpäiväisesti

Rikkaat ja rahattomat -ohjelmassa ensi viikolla nähtävä Tertta Saarikko järkyttyi, kun tv-ohjelman nimi vaihtui toiseksi kuvauksista. Hänen mielestään lopullinen nimi on ”mauton ja vastenmielinen”.

Tv-ohjaaja Tertta Saarikon osallistuminen Rikkaat ja rahattomat -ohjelmaan on osoittautunut erilaiseksi kokemukseksi kuin hän ohjelmaan myöntyessään odotti. Tosi-tv:n tekeminen onnistui yllättämään tv-ammattilaisen.

– Kun lähdin mukaan, ohjelman työnimi oli Vaihtokaupat. Ajattelin, että tekee hyvää viettää viikko toisen elämää ja samalla mahdollistaa tälle vaihtoparille kokemus varakkaammasta elämäntavasta, Tertta Saarikko sanoo.

Hänelle selvisi vasta myöhemmin, että ohjelman nimi olisikin Rikkaat ja rahattomat.

– Sain shokin ja menetin yöuneni. Olin niin järkyttynyt ohjelman nimestä, Saarikko perustelee.

Hän olettaa nimenvaihdoksen johtuvan tiukasta katsojakilpailusta.

– Siksi kai nimi on noin kärjistetty, mauton ja vastenmielinen. En pysty vieläkään sanomaan nimeä ääneen.

Mukanaolo ohjelmassa mietityttää.

– Lähinnä naurattaa olla mukana, koska enhän minä ole rikas. Ja niin paljon tunnen upporikkaita, että satavarmasti tiedän, etteivät oikeasti rikkaat ikinä edes osallistuisi tähän ohjelmaan.

Saarikko huomauttaa, että ohjelmaa oli ihana tehdä mukavan työryhmän kanssa. Silti hän yritti perua ohjelmaan osallistumisensa kuultuaan uuden nimen.

– Yritin neuvotella itseni ulos ohjelmasta, mutta pääsimme yhteisymmärrykseen, että voin kertoa näistä ajatuksistani.

Saarikko asuu Etelä-Helsingissä, Bulevardilla.

Ohjelman esityskausi osuu Saarikon mielestä nyt pahimpaan mahdolliseen aikaan.

– Ilmapiiri on täynnä huolta ihmisten selviytymisestä. On absurdia, että tätä esitetään tällaisena aikana. Toisaalta juuri nyt tarvitaan auttamishalua ja solidaarisuutta.

Saarikolle ohjelmassa on kyse auttamisesta. Hänen 900 euron viikkobudjetillaan toinen osallistuja sai toteutettua toiveitaan.

– Hän kertoi pystyneensä tekemään asioita, joista oli vuosikausia haaveillut. Tuollaisen mahdollistaminen oli suurimpia syitäni osallistua.

Saarikko toivoo ohjelmasta näkyvän osallistujien lämminhenkinen lähentyminen eikä suinkaan eriarvoisuus.

– Olen saanut akateemisen suvun kasvatuksen eurooppalaisen humanismin periaatteiden mukaisesti. Siihen arvomaailmaan kuuluu sivistyksen arvostaminen. Olen kasvanut siihen, ettei rahalla ole merkitystä vaan sillä, miten muita kohtelee.

Uutuusohjelman ennakkoesittely on nostattanut vahvoja reaktioita. Esittelyssä todetaan, että Saarikko ahdistuu jo kävellessään lähiön ohi. Siitä on tullut kitkerää palautetta.

– Minua on haukuttu kuvottavaksi bitchiksi, joka ei edes tiedä, miltä leipäjonoissa tuntuu. Tosi surullista, koska en ole tottunut tuollaiseen.

Saarikolla on selitys lähiöiden aiheuttamalle ahdistukselle.

– Minulla ei tietenkään ole mitään lähiöitä tai niissä asuvia vastaan. Suuri osa ihmisistä asuu lähiöissä, myös ystäviäni, sukulaisiani ja työtovereitani. Olen vieraillut lukuisissa kivoissa lähiöissä.

Helsingin Bulevardilla asuva Saarikko ei kuitenkaan itse halua asua kaukana keskustan sykkeestä.

– Olen urbaani romantikko kuten hyvä tuttuni määritteli jo vuosikymmeniä sitten. Etu-Töölön kivijalkakauppojen maailmassa kasvaneena ahdistun ajatuksesta, että asuisin lähiössä. Sen tämä vaihtoviikko Herttoniemessä vahvisti, etten koskaan muuta pois ydinkeskustasta.

Saarikolla on lähellään kaikki mahdolliset keskusta-asumisen edut.

– Leskenä on lohdullista tietää, että elämää ja kulttuuria löytyy heti kotioven ulkopuolella. Tiivistäen sanoisin asuvani mieluummin Bulevardin rannassa yksiössä kuin isossa talossa Espoossa.

Tertta Saarikko järkyttyi, kun kuuli ohjelman saaneen nimekseen Rikkaat ja rahattomat.

Ohjelmasta näkyy, ettei Saarikko ihan yksiössä asu. Selviää sekin, mitä poikkeuksellista tapahtui, kun Herttoniemessä oleskelu kävi liian ahdistavaksi.

– Kuvasin senkin, Saarikko väläyttää yllätystä.

Saarikko tutustui aikanaan elämän nurjiin puoliin työskennellessään Ylen TV1:n dokumenttitoimituksessa.

– Tein rankkoja ohjelmia muun muassa alkoholisteista, vammaisista, mielenterveyspotilaista, kovia rikoksia tehneistä, lamassa omaisuutensa menettäneistä ja itsemurhaa yrittäneistä. Oli yksi elämäni hienoimpia ajanjaksoja vaikuttaa epäkohtiin ja saada tutustua sekä auttaa vaikeuksissa olleita ihmisiä.

Ennen tv-työtä Saarikko työskenteli vuosia ulkomailla mallina.

– Olipa tyhjää, konservatiivista ja rajoittunutta elämää, kun elin upporikkaissa piireissä. En kaipaa sitä sekuntiakaan.

Neljä vuotta sitten Saarikko menetti sairaudelle rakkaan aviomiehensä, jonka kanssa tapa katsoa maailmaa syveni.

– Mieheni, valtiopäiväneuvos Jouko Skinnari oli työläissuvun ensimmäinen ylioppilas ja yliopiston loppututkinnon suorittanut juristi, pitkäaikainen demarikansanedustaja ja ministeri. Hän ei äitinsä oppien mukaisesti koskaan unohtanut juuriaan.

Erilaiset taustat eivät haitanneet pitkää yhteiselämää.

– Pakko myöntää, että olen hyväosainen ja etuoikeutettu jo syntymätaustani takia. Olen onnellinen, että olen saanut monin tavoin auttaa lukemattomia ihmisiä, Saarikko tuumii.

– En voi tietenkään hurskastella, että käyttäisin kaikki rahani muiden auttamiseen. Kyllä minä välillä hemmottelen itseäni vaikkapa matkustelemalla ulkomailla tai ostamalla jotain mieluista kuten kalliin rannekellon.

Viime aikoina hän on pyrkinyt rajoittamaan ostelua.

– Tavaraa ei saa mukaansa hautaan, Saarikko muistuttaa.

Saarikko yritti perua esiintymisensä ohjelmassa, mutta pääsi lopulta yhteisymmärrykseen tuotantoyhtiön kanssa.

Tertta Saarikon myöntymiseen Rikkaat ja rahattomat -ohjelmaan vaikutti viime vuonna julkaistu teos Huipputuloiset, jossa vauraat suomalaiset paljastavat, kuinka kylmästi ja kovasydämisesti katsovat maailmaa.

– Järkyttävää sanoa vähäosaisuuden olevan itseaiheutettua ja ihmisen oma vika. Miten voi edes ajatella niin, Saarikko puuskahtaa.

Hänellä on jo äidinmaidossa saatuja näkemyksiä hyväosaisiin kohdistuvista yhteiskunnallisista vaatimuksista.

– Edustan ohjelmassa hyväosaisia ja sen takia tuon esiin ajatuksiani asiasta. On meidän hyväosaisten velvollisuus tukea vähempiosaisia ja huolehtia, että ihan kaikki voivat yhteiskunnassa mahdollisimman hyvin.

Saarikko muistuttaa, että tutkimusten mukaan hyväosaisuus on periytyvää ja siihen sisältyy valtavasti voimavaroja, jotka tukevat elämässä pärjäämistä.

– Emmehän me suomalaiset todellakaan ole lähtökohtaisesti samanarvoisia. Totta kai meillä hyväosaisilla on paremmat lähtökohdat pärjätä, käydä koulut ja yliopistot, hankkia menestystä ja vaurautta. Sehän on aivan selvää.

Saarikko sanoo nuorempana uskoneensa usein toisteltua väitettä suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoisuudesta.

– Hoin itsekin, että meillä kaikki ovat täysin tasa-arvoisia ja jokaisella on samat edellytykset menestyä. Kunnes ymmärsin aikaa sitten, että eihän näin todellakaan ole, Saarikko toteaa.

Tuotantoyhtiö: nimen vaihtaminen yleinen käytäntö

Rikkaat ja rahattomat -ohjelman tuottaja Meeri Hankala vahvistaa Saarikon väitteen siitä, että kohuttu ohjelma sai lopullisen nimensä vasta, kun kuvaukset oli jo aloitettu. Hankala kuitenkin painottaa, että tämä on televisiomaailmassa varsin yleinen käytäntö.

– Aloitimme ohjelman castingin niin aikaisessa vaiheessa, ettei tuotantoyhtiö ollut vielä päättänyt ohjelman lopullista nimeä. Tämä on ihan yleinen käytäntö, että erilaisilla projekteilla, elokuvilla, televisiosarjoilla ja teatteriesityksilläkin on alkuvaiheessa jokin työnimi. Lopullinen nimi päätetään usein vasta myöhemmässä vaiheessa tuotantoa, Hankala toteaa Ilta-Sanomille.

Ohjelman nimestä tuohtuneen Saarikon mukaan Rikkaat ja rahattomat kulki alun perin nimellä Vaihtokaupat. Hankalan mukaan tämä voi hyvin olla mahdollista. Hän kuitenkin muistuttaa, että kyse on edelleen ollut vain ja ainoastaan ohjelman työnimestä.

– Tällä ohjelmalla on varmasti ollut myös sellainen työnimi. Kaikkien osallistujien tiedossa on ollut myös ohjelman englanninkielinen nimi, eli Rich House, Poor House. Olemme tarjonneet heille myös mahdollisuuden katsoa niitä ulkomaalaisia jaksoja, sillä tämä on ulkomaalainen formaatti.

Hankala myös muistaa, että Saarikon kanssa käytiin tuotantovaiheessa keskustelua ohjelman nimestä. Hankalan mukaan Saarikon kanssa päästiin kuitenkin nopeasti yhteisymmärrykseen.

– Muistan, että hän oli tuohtunut tästä nimestä. Yhteisten keskustelujen jälkeen päädyimme kuitenkin yhdessä siihen ratkaisuun, että hän jatkaa ohjelmassa. Yhdessä päädyimme siihen, että ohjelman sisältö vastaa kuitenkin sitä, mistä ollaan puhuttu, Hankala kertoo.

– Mutta kukaan, ei Tertta eikä kukaan muukaan ohjelmaan osallistujista ole yrittänyt jälkikäteen esimerkiksi estää oman jaksonsa esittämistä. Minun tietääkseni kaikilla on oikein hyvät kokemukset ohjelmaan osallistumisesta, hän lisää.

Hankala kertoo ymmärtävänsä, että ohjelman nimi herättää tunteita sekä puolesta että vastaan. Jos Saarikkoa ei oteta huomioon, olivat muut muut ohjelman osallistujat nimestä lähinnä huvittuneita, sillä he eivät miellä itseään rikkaiksi.

– Toki monet näistä ”rikkaista” ovat hieman naureskelleet ohjelman nimelle ja ajatelleet, että eivät he todellisuudessa niin rikkaita ole. ”Rikas” on ehkä hieman vaikea sana, varsinkin meille suomalaisille ja ymmärrän sen hyvin, Hankala pohtii.

Rikkaat ja rahattomat on kevään aikana puhuttanut suomalaisia paljon. Hankalan mukaan sekä tuotantoyhtiö Aito Mediassa että ohjelmaa näyttävällä televisiokanava Nelosella oltiin osattu ennalta varautua siihen, että ohjelma ja erityisesti sen sisältö herättävät kiinnostusta.

– Raha on Suomessa vielä sen verran suuri tabu, että siitä on syytäkin puhua. Arvasimme, että tämä tulee puhuttamaan paljon, vaikka tässä toki kyse on paljon muustakin kuin rahasta, Hankala muistuttaa.

– Toivoimmekin, että ohjelma herättää keskustelua. Katsojilta saatu palaute on kuitenkin ollut pääosin positiivista, toteaa puolestaan ohjelman vastaava tuottaja Maarit Suominen.