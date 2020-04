Au pairit -sarjasta tuttu Matleena, 20, pisti elämäntapansa remonttiin ja laihdutti yli 30 kiloa – jakoi kaunistelemattoman kuvaparin muodonmuutoksestaan

Au pairit -sarjasta tuttu Matleena on tehnyt huiman elämäntaparemontin.

Au pairit Miamissa -ohjelmasta tutuksi tullut Matleena Pulkkinen iloitsee Instagramissa pudottaneensa painoa huimat 30 kiloa.

Matleena Pulkkinen, 20, tuli monelle television katsojalle tutuksi vuonna 2018, kun hän osallistui kolmen muun nuoren naisen rinnalla Ylen suosittuun Au pairit Miamissa -ohjelmaan. Matleena muistetaan muun muassa siitä, kun hän sai lähtöpassit ensimmäisestä isäntäperheestään.

Ohjelmaan osallistuessaan Matleena kuvaili itseään fiksuksi ja kunnianhimoiseksi. Hän kertoi tuolloin haaveilevansa lääkärin urasta. Elämäntavat olivat kuitenkin retuperällä ja Matleenan tapoihin kuului muun muassa tupakointi.

Matleena osallistui 18-vuotiaana Au pairit Miamia -ohjelmaan.

Au pairit Miamissa -ohjelmaa esitettiin Ylellä keväällä 2018. Sittemmin Matleena on laittanut elämäntapansa täysin uuteen uskoon. Elokuussa 2018 hän päätti lopettaa tupakoinnin ja aloittaa painonpudotusprojektin. Matkan varrella Matleena on päivitellyt projektinsa etenemistä ahkerasti Instagram-tilillään, jossa hänellä on yli 12 700 seuraajaa.

Maanantaina Matleena iloitsi Instagram-tilillään saavuttaneensa vihdoin pitkäaikaisen tavoitteensa eli pudottaneensa painoaan yhteensä huimat 30 kiloa. Kun Matleenan lähtöpaino oli 100 kilon paikkeilla, näytti vaaka tänä aamuna alle 70 kiloa.

– No sieltähän se tuli. Tänään aamulla kävin vaa’alla, joka näytti lukemaksi 69.8kg ja peilistäkin tuijotti takaisin jo niin pienikokoinen minä. Tätä painoa lähdettiin alun perin tavoittelemaan ja tässä nyt ollaan. Mun paino on alkanut kutosella viimeksi joskus 7 vuotta sitten, ellei jopa 8, Matleena iloitsi päivityksessään.

Nuolesta painamalla näet kuvaparin Matleenan muodonmuutoksesta.

Matleena on Instagram-päivityksissään kertonut, ettei suurin syy painonpudotukselle ollut ulkoinen, vaan hän halusi yksinkertaisesti voida paremmin. Tuoreessa päivityksessään hän kuitenkin iloitsee myös ulkonäössään tapahtuneesta muutoksesta.

– Laitoin tuon muutoskuvan vähän havainnollistamaan, miltä näyttää, kun painosta pudotettu melkein 1/3. Tähän hätään ei päästy Miami Beachille ottamaan kuvia, joten tällainen kotiversio kelvatkoon. Jälkeen kuva tietysti ilman mitään vääntelyitä ja poseerauksia, jotta saa mahdollisimman realistisen kuvan nykytilanteesta, Matleena kirjoitti.

– Vaikka terveys ja kokonaisvaltainen hyvinvointi olikin suurin syy muutokselle, niin onhan tää uus kroppa kieltämättä aika kivan näköinenkin! Uskalsin asettaa itselleni tavoitteen ja oon niin iloinen, että lähdin määrätietoisesti sitä kohti. Aivan mahtava fiilis, hän riemuitsi.

Matleenan julkaisema muutoskuva keräsi runsaasti ihastelevia kommentteja hänen seuraajiltaa. Monet totesivat kommenteissaan, että Matleenan muodonmuutos on motivoinut ja inspiroinut myös heitä matkallaan kohti kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia.

– Sä oot kyllä ihana supernainen! Onnea hirveesti tavotteen saavuttamisesta, eräs kirjoitti.

– Oot niin upea! Ihan mielettömän työn oot tehnyt sun terveyden eteen, ihan mahtavaa, komppasi toinen.

– Huikee!! Oot niin inspiroiva, saa tosi paljon boostia omaan urakkaansa sun upeesti onnistuneesta muutoksesta. Ihan mieletöntä duunia oot tehnyt, vau, hehkutti kolmas.

Instagram-tilillään julkaisemissaan päivityksissä Matleena on kertonut olleensa ennen painonpudotusprojektiaan niin rapakunnossa, että jopa portaiden nouseminen nosti hänellä hien pintaan. Hän on iloinnut useaan otteeseen olevansa nykyään paremmassa kunnossa kuin koskaan ennen.

– Mä oon tällä hetkellä, paremmassa kunnossa kuin koskaan ja aivan hemmetin tyytyväisenä itseeni, hän hehkutti eräässä päivityksessään.