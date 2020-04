Kommentti: Etäpalavereissa istutaan nyt ilman housuja, mutta oliko kuningatar Elisabetilla sukkahousut?

Etäkokouksien vuoksi ihmiset huoltavat nyt yläosaansa selvästi toisin kuin alaosaa, kirjoittaa Kaisa Haatanen.

Vaikka ympärillä tapahtuu suuria ja outoja asioita, pienet ja tavalliset asiat jatkavat elämäänsä. Pitää vain huomata, että kas, siinähän ne kulkevat mukana kuten ennenkin. Tai ehkä vähän toisenmoisina.

Viikonloppuna saimme lehdestä lukea, että Matin ja Tepon Teppo on kasvattanut itselleen koronaparran. Myös eräät muut julkisuuden henkilöt ovat lähteneet tähän samaan leikkiin. Kanadan pääministeri Justin Trudeaun versio luo kodikkaan tunnelman hänen ympärilleen. Koronaparta viestii ehkä kesäparran tavoin kotona elämisen merkityksestä.

Itsehuolto kotioloissa näyttää jakavan oman tuttavapiirini kahteen leiriin. Asiasta käydään sosiaalisessa mediassa vilkasta keskustelua. Etäkokouksien vuoksi ihmiset huoltavat yläosaansa selvästi toisin kuin alaosaa.

En ole yksin ympärivuorokautisen, käytännöllisen nutturani kanssa. Läheltä se näyttää kaamealta, mutta koirani ei valita. Myös riskiryhmään kuuluva lähisukulainen, jolle käyn kaupassa, on ymmärtänyt vaieta asiasta. Nuttura on kenkkumainen vasta silloin, kun se on pestävä. Ilman fiskarseja nutturan selvittämiseen menee hyvinkin puoli tuntia. Itse käytän apuvälineenä sukkapuikkoa. Pikkulasten äideiltä olen nyt kuullut takkujen selvitykseen tarkoitetuista hoitoaineista, joihin perehdyn tarkemmin vielä tällä viikolla. Meidän menopaussinaisten kasvojen karvoituksen suhteen noudatan Tepon ja Justin Trudeaun mallia ihan uteliaisuudesta: kuinka pitkäksi voi naisen partakarva kasvaa?

Yleinen puheenaihe on myös housujen käyttö kotioloissa. Tästä vitsaili luontevasti myös prinssi William, kun Britanniassa järjestettiin viime viikonloppuna suuri televisiotempaus, jolla tuettiin maan julkista terveydenhuoltojärjestelmää. Esiintyvät tähdet olivat kukin kotioloissaan etäkokouksen tyyliin, ja prinssi ehätti ensimmäisenä vihjaamaan, että myös hän istuisi tietokoneensa ääressä housuitta. Näinä aikoina kaikki voi olla mahdollista, vaikka en usko, että kuningatar Elisabet olisi oman paria viikkoa aikaisemman, vakavan puheensa aikansa jättänyt sukkahousunsa kaappiin. Uskonkin, että ns. tärkeissä etäkokouksissa ihmiset pitävät housuja jalassaan. Toisaalta: mistäpä minä tiedän?

On myös meikkaajia ja toisaalta meitä, jotka annamme luonnon vallata olemuksemme tyystin.

Tunnen paljon meikkaajia. Naisia, jotka meikkaavat kotioloissa keskellä lapsiperhepoikkeusolosuhdearkea, vaikka juuri sinä päivänä ei etäkokouksia olisikaan. ”Ripsiväri ja huulipuna”, vannoo yksi. ”Aivan kuten normaalistikin”, painottaa toinen. ”Harmaa juurikasvu piiloon kotikonstein”, sanoo kolmas. Minä olin ehtinyt lopettaa hiusteni värjäämisen jo vuosi sitten, ja nautiskelen nytkin helpoista ja hauskan näköisistä harmaistani. Meikkaamisestakin olin ehtinyt vieraantua, sillä teen töitä aina kotona – eikä koirani valita. Mutta valehtelisin jos väittäisin, että mieleni ei tekisi lähteä ulos iltaa viettämään nuttura auki ja oikein kirkkaanpunaista huulipunaa huulillani.

Alan jo olla semmoisissa fiiliksissä, että jonkinmoinen itse tehty käsi- ja jalkahoito kuulostaa hyvältä. Kynnet kuntoon ja näteiksi, jalat hautumaan muovivatiin jalkakylpyyn. Kai siitä isommasta lähikaupasta jotakin jalkasuolaa tai vastaavaa löytyy? Toukokuun puolella on kohtuullista jo ajaa säärikarvatkin. Miksipä ei saman tien siirtäisi talvikenkiä eteisestä pölyyntymästä kaappeihin viimeistään nyt ja tarkistaisi kevät- ja kesäkenkien kunnon.

Ajatus etävapusta keväisissä tunnelmissa on mukava. Kukkakaupasta haen pari uutta leikkokukkaa vanhaan maljakkoon, ja valikoin valtavasta nettivapputarjonnasta itselleni jotakin kivaa seurattavaa. Vastoin tapojani aion tänä vuonna osallistua myös Mantan lakitukseen – se kun sattuu olemaan koirani nimi.

Kirjoittaja on kaikesta kiinnostunut kirjailija.