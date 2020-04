Anna: Maaret Kallio näki punaista kaupan kassajonossa – kuuli takaansa koronakommentin, joka oli liikaa

Psykoterapeutti Maaret Kallion mukaan koronakriisin keskellä ei voi ajatella vain positiivisesti.

Psykoterapeutti Maaret Kallio kertoo tuoreessa Anna-lehdessä tilanteesta, jonka hän kohtasi kauppajonossa pari viikkoa sitten.

Kallio kertoo lehdelle, että häntä alkoi ottaa oikein kunnolla päähän, kun hän kuuli kaupan kassajonossa tuntemattoman kommentin koronakriisiin liittyen. Joku hänen takanaan totesi yltiöpositiivisesti: ”Kun ovi sulkeutuu, niin ikkuna avautuu”.

Kommentti oli Kalliolle liikaa. Hän sanoo Annassa, että hän koki sen hyvin varomattomaksi.

– Ärsytti aivan tajuttomasti. Ajattelin, että jonossa voi olla joku sellainen, joka on menettänyt läheisensä tai toimeentulonsa tai joutunut muuten tosi koville, Kallio tilittää Annan haastattelussa.

Psykoterapeuttina, tietokirjailijana ja tv-persoonana tunnettu Kallio toteaa, ettei koronakriisin keskellä voi ajatella, että kaikesta seuraisi jotain hyvää. Se ei hänen mukaansa ole realistista, sillä virus aiheuttaa monelle niin paljon pahaa.

– Tässä tilanteessa on paljon sellaista, jota emme voi hallita tai kontrolloida. Emme voi myöskään vain ajatella positiivisesti ja uskoa, että tästä seuraa pelkästään hyvää. Tästä seuraa paljon vaikeaa ja surullista myös sen jälkeen, kun akuutti kriisi on ohi. Taloudellisten menetysten ja toimeentulon kysymysten lisäksi monen mielenterveys järkkyy.

Korona kolahti Anna-lehden mukaan kovaa myös Kallion omaan elämään. Hänen piti ensimmäistä kertaa urallaan pitää keväällä pitkä luentokiertue, mutta kaikki keikat peruuntuivat. Takaisku tuntui aluksi musertavalta.

– Pari kolme päivää meni todellisissa epätoivon tunnelmissa. Ajattelin, että mistään ei tule mitään. Mutta kun olin käynyt asian läpi, rauhoituin. Vaikka menetän paljon rahaa, kotiani en menetä ja asiat kyllä jotenkin lutviutuvat, Kallio sanoo Annan haastattelussa.

Kallio on jakanut ajatuksiaan korona-arjesta Instagram-tilillään. Hän on käsitellyt muun muassa sitä, millaisia vaikutuksia koronakriisillä ja kotona pysyttelyllä on ihmisille pidemmällä tähtäimellä. Kallio on myös ilmaissut huolensa niiden ihmisten puolesta, joille koti ei olekaan se paikka, missä koronakriisin keskellä voi pysytellä turvassa.

– Kun kodista puhutaan parhaimpana turvapaikkana ja läheisistä ihanimpana tukena, jää suuri joukko toisin kokevia ulkopuolelle, Kallio muistutti Instagramissa hiljattain.

⁠– Kotien sisäpuolelle jäävä huoli, hätä ja turvattomuus ovat erityisen suuressa roolissa silloin, kun kotiin on yhteisen hyvän vuoksi ehdottomasti jäätävä. Koulujen ollessa kiinni, talouden nytkähdellessä alaspäin, lomautusten ja irtisanomisten keskellä koetaan myös paljon sellaista inhimillistä hätää, joka jää herkästi piiloon neljän seinän sisäpuolelle, hän jatkoi.

⁠Maaret Kallio on tuttu useista tv-ohjelmista, joissa hänet on nähty asiantuntijana. Kallio nousi julkisuuteen Ensitreffit alttarilla -sarjasta, ja on sittemmin ollut mukana muun muassa Kielletty rakkaus- ja Yhden illan juttu -sarjoissa.

Kallio on myös kirjoittanut useita mielenterveyteen, jaksamiseen ja onnellisuuteen keskittyviä teoksia. Hänen tuorein kirjansa Voimana toivo julkaistiin maaliskuussa.