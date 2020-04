Kämp-hotellin miljardööriomistajan ex-vaimo avautuu järkyttävistä vuosista, jotka tuhosivat unelmaliiton – ”Se on pahinta, mitä olen käynyt läpi”

Kämp-hotellin ostanut Petter Stordalen ja ympäristöaktivisti ja lääkäri Gunhild Stordalen erosivat viime syksynä 14 yhteisen vuoden jälkeen. Isoa roolia erossa näytteli Gunhildin vakava sairaus.

Norjalainen hotellimoguli ja miljardööri Petter Stordalen ja hänen puolisonsa Gunhild Stordalen tiedottivat viime marraskuussa eroavansa. Pari julkaisi tiedotteen, jossa he kertoivat päätyneensä avioeroon 14 vuoden yhdessä olon jälkeen.

Parin ero oli monille valtava yllätys, sillä he vaikuttivat pitkään unelmaparilta, joka selätti vaikeudet ja puski läpi jopa vakavasta sairaudesta.

Stordalenien avioliittoa varjosti viimeisen viiden vuoden ajan Gunhildin vakava sairaus. 41-vuotiaalla Gunhildilla todettiin vuonna 2014 systeeminen skleroosi, josta tuli lähtemätön osa hänen elämäänsä.

Reumaliiton mukaan Gunhildin sairastama systeeminen skleroosi on harvinainen ja laaja-alainen reumasairaus, jonka esiintyminen on monimuotoista. Lievimmän sairauden muodon ennuste on hyvä, mutta sen vakavampiin muotoihin hoidot eivät välttämättä tepsi. Reumaliiton mukaan systeemisen skleroosin hoito on hankalaa, koska mitään tehokasta lääkitystä ei ole. Sairaus on pahimmillaan lamauttava ja alentaa elinajanennustetta merkittävästi.

Gunhild ja Petter Stordalen vuonna 2018.

Gunhild kertoo nyt ruotsalaisen Femina-lehden haastattelussa siitä, miten Petter pysyi hänen rinnallaan läpi äärimmäisten vaikeiden vuosien, ja kuinka sairaus vaikeutti parin arkea. Hän paljastaa myös, että lopulta sairauden aiheuttama stressi oli liikaa yhdessä pariskunnan urien kanssa.

Gunhild tunnetaan intohimoisena ympäristöaktivistina ja ilmastonmuutoksen torjujana. Petter puolestaan on Nordic Choice Hotels -hotelliketjun omistajana ja miljardiluokan hotellibisneksen isä. Viime vuonna Stordalenin yritys osti Helsingissä sijaitsevan Kämp-hotellin.

Gunhildin kertoo Feminassa, että viimeiset viisi vuotta hän on ollut välillä kuolemansairas ja täysin pohjalla. Synkimpinä hetkinä Petter oli hänelle korvaamaton tuki, joka jaksoi valaa uskoa tulevaan.

– Olen ollut molemmat jalat haudassa, huojunut elämän ja kuoleman välimaastossa useita kertoja, ja kun olet kuolemansairas, on luonnollista taistella äärimmillään. Se, että on joku pitelemässä kädestä kiinni ja kulkemassa matkaa kanssasi, ei ole itsestäänselvää. Se on sankarillista, Gunhild kertoo Femina-lehdelle.

– Petter laittoi oman elämänsä puoliteholle tukeakseen minua. Hän on erityislaatuinen mies.

Gunhildin mukaan epätietoisuus hänen terveydentilastaan kalvoi Petteriä, jolle rakkaan ihmisen vaikea sairaus oli kova taakka kannettavaksi. Gunhildin mukaan se kävi lopulta liian suureksi.

– Tiedän, että monille on vaikeaa ymmärtää, miten me, jotka olimme niin hyviä yhdessä, epäonnistuimme siinä. Mutta samaan aikaan on ymmärrettävä, että elämä, jossa toinen on koko ajan sairas, pitää sisällään äärimmäisen suurta stressiä. Luulimme joka kerta, kun kävimme läpi hoidot, että nyt tämä muuttuu paremmaksi, mutta sitten sairastuin taas.

Gunhildin sairautta hoidettiin muun muassa kemoterapialla ja vaihtoehtoisilla hoidoilla Hollannissa.

Niin kävi myös viime keväänä. Gunhild vaikutti ulospäin terveeltä ja hyvinvoivalta, mutta todellisuus oli toinen. Hän osallistui erilaisiin ympäristöalan konferensseihin ensin Etiopiassa ja myöhemmin Yhdysvalloissa.

Washingtonissa Gunhildin terveys romahti, ja hänet kiidätettiin sairaalaan. Lääkärit epäilivät, että hän saattaisi sairastaa lymfoomaa, sillä hän oli käynyt läpi rankan kemoterapian, joka voi altistaa sairaudelle. Myöhemmin diagnoosi tarkentui, ja Gunhildilla todettiin vakava tulehdus.

– Koko kehoni petti, ja niin petti pääkin, hän myöntää ruotsalaislehdelle.

Gunhild ei muistanut edellistä päivää, hän saattoi istua palaverissa tajuamatta, mistä puhuttiin ja hänen ajatuksensa muuttuivat sekavaksi mössöksi.

– Se on pahinta, mitä olen käynyt läpi. Kun tärkein työkaluni lopetti toimimisen, minä aloin epäillä koko olemassaoloani: miksi minä jättäisin planeettaamme suuren ilmastojalanjäljen, jos en pystyisi osallistumaan? En ole koskaan ollut lähempänä itsemurha-ajatuksia kuin silloin.

Tilanne oli henkisesti raskas myös Petterille, joka oli seissyt vaimonsa tukena jo viisi vuotta. Samaan aikaan Gunhild ja Petter halusivat panostaa omiin uriinsa, ja se tarkoitti, ettei pari pystynyt juuri viettämään aikaa yhdessä.

Lopulta he päättivät, että olisi kaikkien kannalta parempi erota.

– Petter rakastaa maanantaita ja on aina todella optimistinen. Hän on aina ollut se, joka tsemppaa ja sanoo me pystymme tähän, mutta on väsyttävää pitää sitä roolia niin monin vuoden ajan. Se kääntyi parisuhdettamme vastaan, kun sairastuin taas eikä kukaan tiennyt, missä vika oli.

Petter osti asunnon

Erosta huolimatta pari on säilyttänyt lämpimät välinsä. Gunhildin mukaan Petter on yhä hänen elämänsä suuri rakkaus.

– Petter on elämäni suurin rakkaus. Hän tulee aina olemaan. Minulle se on joko Petter tai ei kukaan, hän sanoo.

Pari kertoi jo eroilmoituksessaan, että he aikovat pysyä hyvinä ystävinä jatkossakin.

– Jatkamme parhaina ystävinä ja toistemme tukipilareina, pari kertoi tiedotteessaan.

– Meillä on ollut 14 fantastista vuotta yhdessä. Me olemme seisseet toistemme rinnalla äärimmäisissä ylä- ja alamäissä ja se tarkoittaa, että meillä tulee aina olemaan uniikki suhde, he jatkoivat.

Expressen lehti uutisoi helmikuussa, että Gunhild muutti eron jälkeen uuteen, ylelliseen asuntoon Oslon keskustaan, aivan kuninkaallisen palatsin takana. Ruotsalaislehden mukaan Petter osti ex-puolisolleen miljoonakodin, jossa on peräti 252 neliötä.

Artikkelia muokattu klo 16.10: Tarkennettu systeemisen skleroosin taudinkuvaa ja sitä, ettei sairauteen tunneta tehokasta lääkettä.