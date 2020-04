Jutta Larmin FitFarm sai Business Finlandilta 100 000 euron koronatuen – näin hän kommentoi

FitFarmin hyvinvointivalmentaja Jutta Larmin yritykselle myönnettiin kohuttu Business Finlandin koronatuki.

Hyvinvointiyrittäjä Jutta Larmin (ent. Gustafsberg) omistamalle yritykselle Xemax Oy:lle on myönnetty Business Finlandin 100 000 euron tuki. Xemax Oy tunnetaan paremmin FitFarmina.

Vuonna 2002 perustettu Xemax Oy on tamperelainen laihdutus- ja liikuntavalmennukseen erikoistunut yritys, jonka päätoimiala on erilaisille asiakasryhmille räätälöidyt verkkovalmennukset. Yrityksen hallitukseen kuuluu myös Jutan puoliso Juha Larm.

Xemax Oy:n liikevaihto oli viime tilikautena 2,78 miljoonaa ja tilikauden tulos oli 276 000 euroa.

Jutta Larm kertoo IS:lle, että koronatilanne on pudottanut merkittävästi yrityksen myyntiä, minkä takia hän päätti hakea tukea.

– Tuella kehitetään yrityksille tarjottavaa uutta hyvinvointipalvelua, joka toteutetaan verkon yli. Tämä on meille uutta liiketoimintaa, ja sillä on tarkoitus paikata koronan aiheuttama alijäämä seuraavan 12 kuukauden aikana, Jutta Larm perustelee.

Millaisesta kehittämisprojektista yrityksesi kohdalla on kysymys?

– Tuki menee kokonaisuudessaan yrityksille rakennettavan työhyvinvointipalvelun kehittämiseen. Emme ole aiemmin toimineet B2B-markkinoilla, mutta nykypäivänä keskustelu työhyvinvoinnista on jo niin laajaa, että meidän pitää hyvinvointiyhtiönä ehdottomasti ottaa kantaa tähän. Me olemme valmentaneet verkon yli jo 10 vuotta, eli se on meidän ydin osaamista, Jutta Larm kommentoi.

Mihin rahat aiotaan käyttää?

– Raha menee alihankintana ostettavien valmentajien palkkoihin, henkilökunnan palkkoihin sekä valmennuspalvelujen tuotantokustannuksiin. Tällä rahalla pystytään työllistämään useita henkilöitä. Raportoimme tarkasti jokaisen euron ja uskon, että Business Finland tulee vaatimaan jokaiselta tuensaajalta tämän varsin tarkasti.

Larmin mukaan yritys ei ole joutunut tukalaan tilanteeseen siltä osin, että henkilöstöä olisi jouduttu lomauttamaan. Hänen mukaansa koronan vaikutus on silti nähtävissä. Hän arvioi, että yritykselle on koitunut epidemiasta useiden satojen tuhansien eurojen tappiot.

– Olen ylpeä siitä, että aiemman menestyksen myötä emme ole lomauttaneet henkilöstöä. Henkilöstö ja omistajat joutuvat tällä hetkellä paiskimaan töitä normaalia enemmän. Me varaudumme tulevaan rakentamalla uutta työtä ja uusia työpaikkoja nyt, emmekä sitten kun on liian myöhäistä.

Hyvinvointipariskunta Jutta ja Juha Larm avioituivat elokuussa 2018.

Mikäli olet seurannut Business Finlandin kehittämisrahoituksista käytyä keskustelua, onko yrityksesi mielestäsi oikeutettu tuen saajaksi?

– Yrityksemme täyttää tuen saannin edellytykset. Koronatilanne on aiheuttanut häiriön liiketoimintaamme, ja toinen vaadittu asia on, että kehitämme uutta liiketoimintaa. Tuen saajien tulee kyetä näyttämään Business Finlandille hakemusvaiheessa hankekokonaisuus, jolla on liiketoiminnallinen menestymisen edellytys. Kun talouden rattaat taas pyörivät me pystymme työllistämään enemmän väkeä.

Larm muistuttaa, että kilpailu hyvinvointi- ja liikunta-alalla on koventunut.

– Hyvinvointiin ja kotona liikkumisen ilmaista sisältöä on enemmän kuin koskaan. Ihmiset ovat epävarmassa taloustilanteessa haluttomampia kuluttamaan rahaa. Perinteisesti huhti-toukokuu on meille vuoden tärkein sesonki, ja silloin valmennamme ihmisiä paljon saliliikunnan parissa. Nyt kun harva käy kuntosalilla, olemme joutuneet perumaan osan tarjonnastamme.

Monet suomalaisjulkkikset ovat saaneet kritiikkiä Business Finlandin myöntämän tuen saamisesta. Larmin mielestä tukia tuleekin voida arvioida avoimesti.

– Arvostelu ei saisi kuitenkaan tyrehdyttää investointeja ja rohkeutta, joita tarvitaan, jotta tästä vielä alkuvaiheessa olevasta kriisistä selvitään ja yritykset pystyvät työllistämään ja selviämään kriisistä.

Business Finlandin 100 000 euron koronatukipäätöksiä on kritisoitu mm. siitä, että tukea ovat saaneet jo menestyneet yritykset, eivätkä sitä eniten tarvitsevat. Mikä on oma näkemyksesi asiasta?

– Business Finlandin tukiprosessin laatua voidaan arvioida vasta jonkin ajan päästä. Yleisesti ottaen hyvin hoidetuilla yrityksillä on paremmat valmiudet palkata henkilöstöä ja luoda uusia työpaikkoja. Menestyväkin yritys näivettyy äkkiä, jos ei ole valmis uudistumaan. Tässä ajassa ketään, joka on siihen valmis uudistumaan, ei pitäisi kritisoida.

Larm kertoo, ettei hän ole saanut palautetta tuen hakemisesta. Hänen mukaansa yritys keskittyy nyt siihen, että töitä ja hyvinvointia voidaan lisätä myös tulevaisuudessa.

– Olemme saaneet kiitosta siitä, että emme ole joutuneet lomauttamaan yhtäkään työntekijää. Olen hyvin ylpeä siitä, että tässä vaikeassakin tilanteessa pystymme tarjoamaan leivän parille kymmenelle ihmiselle, Larm toteaa.