Rakastettujen Muumien uusista jaksoista paljastui todellinen yllätys: Saara Aalto antoi äänensä mystiselle hahmolle – ”Oli ihana päästä mukaan”

Viime vuoden katsotuimmaksi tv-sarjaksi yltäneen Muumilaakson uusista jaksoista paljastui uusia ääninäyttelijöitä.

Muumeille uuden elämän antanut animaatiosarja Muumilaakso (Moominvalley) on yksi Ylen kaikkien aikojen satsauksista, ja sarjan ensimmäinen tuotantokausi oli menestys.

Muumilaakson toinen tuotantokausi alkoi maaliskuussa. Tänään maanantaina Yle Areenassa on julkaistu loput toisen kauden jaksoista, joissa kuullaan uusia ääninäyttelijöitä. Uudet ääninäyttelijät ovat laulaja Saara Aalto ja näyttelijä Anna-Maija Tuokko.

– Kasvoin Muumilaakson parissa, ja yksi ensimmäisiä lapsuusmuistoja on, kun ensimmäinen Muumilaakson tarinoita -jakso tuli telkkarista syyskuussa 1991. Olin juuri täyttänyt neljä vuotta, ja muistan sen illan ja jakson edelleen, Saara Aalto kertoo Ylelle.

Myöskään Anna-Maija Tuokko ei miettinyt kauaa, kun häntä pyydettiin mukaan sarjaan.

– Kuulun sarjan faneihin tyttärieni kanssa, hän paljastaa Ylelle.

Anna-Maija Tuokko iloitsee uudesta ääniroolistaan.

Toisen tuotantokauden uusissa jaksoissa tavataan Merihevoset, joita näyttelevät Saara Aalto ja Anna-Maija Tuokko sekä Tuhto, jolle äänensä on antanut Iina Kuustonen.

– Oli ihana päästä mukaan tähän uuteen Muumilaakso-sarjaan mystisen Merihevosen roolissa ja jättää jälkeni tähän niin monen ihmisen elämää muuttaneeseen sarjaan, Saara Aalto hehkuttaa.

Tuhto-hahmo tulee mukaan Muumilaakson tarinaan toisen kauden viimeisessä jaksossa Muumilaakson marraskuu. Saara Aallon ja Anna-Maija Tuokon näyttelemät Merihevoset tavataan jo jaksoissa 11 Muumimamman muraali ja 12 Muumipeikko ja Merihevoset.

Saara Aalto on aiemmin antanut äänensä muun muassa Frozen-elokuvien prinsessa Annalle.

Saara Aalto on aiemmin antanut äänensä muun muassa Frozen-elokuvien prinsessa Annalle.

Toisella kaudella mukana ovat lisäksi muun muassa Herra Virkkunen (Riku Nieminen), Tuhto (Iina Kuustonen), Taikuri (Jorma Uotinen), Tiuhti (Anna Puu) ja Viuhti (Paula Vesala) sekä Kalastaja (Kari Ketonen).

Suomalaisversion ääninäyttelijöinä jatkavat muun muassa Satu Silvo (Muumimamma), Ville Haapasalo (Muumipappa), Alina Tomnikov (Niiskuneiti), Kiti Kokkonen (Pikku Myy), Markku Haussila (Nipsu), Taisto Oksanen (Hemuli), Lotta Lindroos (Mymmeli) ja Kristiina Halttu (Vilijonkka).

Kultaisella Venlalla palkittu Muumilaakso oli viime vuonna koko Suomen katsotuin tv-sarja.

Tuhtolle äänensä on tarjonnut Inka Kuustonen.

Sarjasta on tullut menestys myös ulkomailla. Ohjelman luova johtaja Marika Makaroff on paljastanut, että sarja on myyty jo 30 maahan – ja loppuvuodesta todennäköisesti jo 45 maahan.

Muumilaakson 26 jaksoa katsottavissa Yle Areenassa.