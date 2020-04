Katso kuvat! Laura Lepistön 70-luvun kesämökki kokee tv:ssä häkellyttävän muodonmuutoksen – ei ole tunnistaa paikkaa samaksi: ”Ihan puulla päähän lyöty”

Laura Lepistön 70-luvun kesämökistä kuoriutui moderni kaunotar.

Maanantain Huvila & Huussi -jaksossa tehdään muutostöitä ex-taitoluistelija Laura Lepistön ja hänen perheensä kesäpaikalla. Kyseessä on Lepistön isovanhempien mökki, joka on siirtynyt suvussa eteenpäin.

– Täällä on ihan hirveästi lapsuudenmuistoja. Mummin kuoleman jälkeen olemme käyneet täällä enemmänkin vain päivisin grillaamassa tai saunomassa ja uimassa satunnaisesti, Lepistö kertoo.

Kukaan ei ollut ottanut vastuuta sisaruskäytössä olleesta mökistä, ja sisätilat olivat jämähtäneet 60-luvulle. Mökki kaipasi kunnon päivitystä. Sisäsaunasta haluttiin eroon ja kunnon keittiölle oli tarvetta.

Kun Laura, hänen miehensä Tommi, isä Hannu ja äiti Kaija näkevät uuden mökkinsä ensimmäisen kerran, heidän on vaikea uskoa mökkiä omakseen. Kaikki ovat silmin nähden yllättyneitä.

– Ensireaktio oli uskomaton tunne, että tullaanko me samaan mökkiin? Tää oli niin avartunut ja valoistunut, Kaija kehuu.

– Ennen tänne tuli vaan silloin, kun oikeasti tiesi, että on hyvä keli. Isoin muutos on se, että nyt täällä on sisälläkin kiva olla! Laura hehkuttaa.

Mökin vanhaa värimaailmaa haluttiin raikastaa.

Mökki sai avaran ja valoisan ilmeen.

Ennen muutosta perhe esitti toiveen, että 70-luvulta asti muuttumattomana pysynyt kesäpaikka saisi täysin uuden ilmeen ja tilaratkaisut – ja se toive todella toteutui.

Mökissä kaadettiin seiniä ja muutettiin rajusti huonejärjestystä. Keittiö muutti saunaan ja pesutuvan tilalle rakennettiin makuusoppi. Sisustusarkkitehti Mikko Vesasen luovilla ratkaisuilla tilaan saatiin lisää kaivattua avaruutta ja nukkumapaikkoja.

Kuva ennen muutosta. Sisätilat eivät houkutelleet perhettä viettämään aikaa mökin sisällä.

Sohvalta voi nyt ihailla ikkunasta näkyvää järvimaisemaa.

Ennen muodonmuutosta perhe viihtyi enimmäkseen ulkona. Nyt sisätilat suorastaan houkuttelevat luokseen. Värimaailma on muuttunut radikaalisti: tummansävyiset sisätilat on remontoitu valoisiksi, moderneiksi ja avariksi. Vaaleansiniset kalusteet toimivat tuvan väripilkkuina.

Mökissä on nyt myös uusi ovi ja ikkuna, josta tulvii valoa sisään. Tupaa koristaa myös uusi moderni ja vähemmän tilaa vievä takka.

Sisustusarkkitehtia jännitti eniten, miten perhe suhtautuu hirsiseinien muutokseen, kun hirret päivitettiin raikkaampaan sävyyn.

– Hämmästelen edelleenkin tätä hirren käsittelyä. Mietin, että miten siinä käy, mutta taas he onnistuivat, Hannu toteaa tyytyväisenä.

Ennen uudistusta keittiö ei houkutellut ruoanlaittoon.

Mökki sai kunnollisen ja avaran keittiön.

Perhe sai kaipaamansa käytännöllisen keittiön, joka raivattiin saunan tilalle. Keittiöstä löytyy nyt aiemmin kokonaan puuttuneet juokseva vesi, jääkaappi ja astianpesukone.

– Keittiössä on nyt kaikki, mitä tarvitaan näin pieneen tilaan. Kyllä ammattimiehet osaavat! Me ei oltaisi osattu edes kuvitella tällaista, Kaija hehkuttaa.

– Ei tullut itse ajatelleeksi, mutta onhan tämä sairaan kätevä, Laura kehuu saunan tilalle tullutta keittiötä.

Mökin tupa ennen muutosta. Vanhasta takasta haluttiin eroon.

Uudistettuun tupaan tulvii valoa ikkunoista.

Pesuhuoneen tilalle raivatussa huoneessa on levitettävä sohva, joka toimii nukkumapaikkana tai rauhallisena nurkkauksena.

– Vaikka pieni mökki onkin, niin löytyy rauhallinen nurkkaus, mihin pystyy sulkeutumaan vaikka lukemaan kirjaa tai katsomaan telkkaria, Tommi toteaa.

Nyt mökissä on erillinen nurkkaus, joka toimii myös nukkumatilana.

Kesäpaikka houkuttelee vierailemaan ympäri vuoden, sillä kunnollisen keittiön lisäksi mökissä on nyt kunnon sisävessa.

Kuvassa vanha saunan pukeutumistila.

Perhe sai kaipaamansa sisävessan.

Mökkiin jäi kuitenkin pari muistoa vanhasta mökistä. Perhe halusi säilyttää Lepistön luisteluseuran ensimmäisen kevätnäytöksen julisteen, joka on nyt päässyt paraatipaikalle makuusopin seinälle. Myös perinteinen käkikello on ripustettu tuvan seinälle.

Kuva ennen muutosta. Perhe toivoi mökilleen huomattavaa muodonmuutosta.

Mökin sisustus pistettiin uusiksi.

Muodonmuutoksessa onnistuttiin ottamaan huomioon kaikki perheen toiveet.

– Kolmessa viikossa ovat tehneet tämän mullistuksen, mulla ois mennyt viisi vuotta, Hannu nauraa.

– Vaikka kuinka mietti mielessään, mitä kaikkia siellä voisi tehdä, niin silti oli ihan puulla päähän lyöty, kun tämän näki. Iso oli muutos, mutta sitä me haluttiin, Laura kiittelee.

