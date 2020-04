Kolmen lapsen äiti Valeria, 30, villitsee sosiaalisessa mediassa – luullaan jatkuvasti teinitytöksi

Kanadalainen kolmen lapsen äiti Valeria Lipovetsky on noussut tähdeksi nuorten suosimassa TikTok-palvelussa.

Kanadalaismalli Valeria Lipovetsky saa jatkuvasti kuulla ihmettelyä ulkonäöstään.

Kanadalainen kolmen lapsen äiti Valeria Lipovetsky on noussut tähdeksi nuorten suosimassa TikTok-palvelussa, kertoo The Sun.

30-vuotias Valeria on herättänyt sosiaalisessa mediassa huomiota kauneudellaan ja sillä, että häntä luullaan jatkuvasti lastensa isosiskoksi.

Venäläissyntyinen Valeria jakaa ahkerasti sosiaalisessa mediassa kauneusvinkkejä, joiden hän uskoo pitävän ihmisen ikinuorena. Valeria on kertonut kuivaharjaavansa ihoaan, käyvänsä joka ilta kylmässä suihkussa ja panostavansa ennen kaikkea ihonhoitoon.

– Saan jatkuvasti kommentteja ihmisiltä, että miten näytän niin nuorelta. Ennen se ärsytti minua ja yritin näyttää vanhemmalta. Nyt se on hauskaa, etenkin kun ihmiset luulevat minun olevan 13- tai 14-vuotias, hän kirjoittaa Instagramissaan.

Hän on kertonut someseuraajilleen uskovansa vakaasti myös siihen, että jos tuntee olonsa nuoreksi, pysyy nuorekkaana.

– Uskon vilpittömästi siihen, että sieluni on nuori. Pidän itseni nuorekkaana huolehtimalla itsestäni, hän sanoo.

Valerialla on luonut nuorempana menestyksekästä uraa mallina ja hän tekee edelleen satunnaisesti mallintöitä. Nyt hän on kotiäiti ja pyörittää oman sosiaalisen median kanaviaan, joissa on miljoonia seuraajia.

– Herään yleensä aamukuudelta ja menen salille. Sitten vien lapset kouluun ja aloitan omat työni, Valeria kuvailee tyypillistä päiväänsä Beyond Fashion -lehden haastattelussa.