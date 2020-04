Sara Parikan korviin kantautui harmittava tieto, kun hän oli viimeisillään raskaana – kolmannen lapsen syntymää varjosti suuri epätietoisuus

Salatuista elämistä tuttu pariskunta Sara ja Mikko Parikka saivat hiljattain kolmannen lapsensa. Koronavirus toi kuitenkin omat haasteensa loppuraskauteen.

Näyttelijänä ja bloggaajana tutuksi tullut Sara Parikka luotsaa suosittua Papupata-podcastia yhdessä entisen Salkkarit-kollegansa Johanna Puhakan kanssa. Podcastinsa viimeisimmässä jaksossa Sara ja Johanna kertovat sekä toisilleen että kuulijoilleen tämän hetken kuulumisiaan.

Sara Parikka sai hiljattain kolmannen lapsensa yhdessä puolisonsa, niin ikään Salatuista elämistä tutun Mikko Parikan kanssa. Sittemmin Melinaksi ristitty pienokainen syntyi 27. maaliskuuta. Pariskunnalla on entuudestaan tyttäret Matilda ja Mimosa.

Tuoreessa podcast-jaksossa Sara kertoo, että raskauden viimeisillä viikoilla tulevan lapsen syntymää alkoi varjostaa pelko koronaviruksesta. Sara kertoo, ettei juuri tiennyt, miten koronavirus vaikuttaisi mahdollisesti esimerkiksi vastasyntyneeseen lapseen tai kuinka helposti se vauvaan tarttuisi.

– Mua alkoi ihan sikana kuumottaa siinä raskauden loppuvaiheessa toi korona. Mä olin oikeesti tosi jännittynyt, koska siitä tiedettiin aika vähän, että miten se vaikuttaa raskaana oleviin. Tiedettiin, että raskaana olevat ei ole riskiryhmää, mutta ei oikein tiedetty, että miten se sitten.. Että tuleeko se sille vauvalle siinä synnytyksessä, Sara kertaa tuntemuksiaan.

– Sitten mä mietin, että olispa kamalaa, jos mulle tulisi se tosi pahana ja sitten mä oon ihan viimeisilläni raskaana, että miten se sitten tarkoittaa. Että meenkö mä keisarileikkaukseen vai mitä. Se on tarpeeksi jännittävää muutenkin kaikki lapsen saamiseen liittyvät asiat, saati sitten että on tuollainen tilanne, hän jatkaa.

Sara kertoo myös pelänneensä, että joutuisi synnyttämään ilman tukijoukkoja. Tällä hetkellä esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on rajoitettu synnyttäjien tukihenkilöiden läsnäoloa koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Tieto uudesta linjauksesta kantautui Saran korviin viimeisillä raskausviikoilla.

– Se meni loppupeleissä niin, että tuli sellainen tieto, että jos synnyttävällä on korona, niin silloin se hoidetaan suojavarusteissa ja sitten sinne mukaan ei pääse ketään. Mulle tuli vähän sellainen, että vitsi jos mä yksin synnytän sitä vauvaa siinä ja ne kätilöt on suojavarusteissa ja se on aika scifi-leffameininki, Sara kertoo podcastissa.

– Meillä meni kaikki sitten tosi hyvin eikä aiheuttanut mitään haasteita toi korona, mutta kyllä ennen synnytystä mä olin ihan, että ei saakeli, hän muistelee.

Tuoreessa podcast-jaksossa Johanna uteleekin Saralta, millaista arki vastasyntyneen kanssa on ollut koronakriisin keskellä. Saran mukaan perhe on pysytellyt visusti kotioloissa, eivätkä esimerkiksi isovanhemmat ole nähneet perheen uusinta tulokasta kuin terassin lasiovien läpi.

– Oli se kyllä aika heavy. Kun sä oot siinä hormoneissa ja sitten mun äiti vilkuttaa ja mä en pääse halaamaan mun äitiä tai se ei saa ottaa sitä syliin. Oli se sairaan outo tilanne, Sara toteaa.

– Onhan siinä sitten myös ne omat puolensa, kun on vastasyntyneen kanssa vaan kotioloissa, niin saa ihan rauhassa keskittyä siihen vauvaan ja sen hoitamiseen. Ei tarvitse olla siivoamassa ja keittämässä kahvia koko ajan, koska aika monesti se on mennyt sillain, että niitä vieraita lappaa koko ajan, hän pohtii.

Parikat ovat olleet tarkkoina lastensa yksityisyydestä, eivätkä he ole julkaisseet lainkaan kasvokuvia kahdesta tyttärestään Matildasta, 6, ja Mimosasta, 3. Siispä perheen kuopuksestakaan tuskin tullaan kasvokuvia näkemään.

Parikat ovat tulleet tunnetuksi Salatut elämät -tv-sarjasta, jossa Mikko Parikka on näytellyt Jiri Viitamäkeä vuodesta 2010 asti. Sara Parikka puolestaan näytteli sarjassa Peppi Puolakkaa.

Sara Parikka työskentelee nykyään sosiaalisen median parissa ja lifestyle-bloggaajana. Sara Parikka kertoi blogissaan lokakuussa parin perheonnen täydentyvän kolmannella lapsella.

Sara Parikka on puhunut useamman kerran julkisuudessa siitä, kuinka hän ei pidä siitä, että perhe-elämästä puhutaan negatiiviseen sävyyn. Hän on myös puhunut sen puolesta, että vanhemmat lakkaisivat vertailemasta toisiaan – oli kyse sitten imetyksestä, ruoka-asioista, nukkumatavoista tai siitä, onko raskausaika ihanan auvoista.