People: Kathrine Schwarzenegger ja Chris Pratt odottavat ensimmäistä yhteistä lastaan

Lapsi on viime kesänä naimisiin menneelle superparille ensimmäinen yhteinen.

Näyttelijä Chris Pratt, 40, ja kirjailijapuoliso Kathrine Schwarzenegger Pratt, 30, odottavat lasta, kertoo People-lehti.

Kathrine ja Chris menivät naimisiin viime kesäkuussa. Lapsi on avioparin ensimmäinen yhteinen. Perheeseen kuuluu lisäksi Chrisin 7-vuotias Jack-poika, jonka huoltajuuden Chris jakaa ex-vaimonsa Anna Farisin kanssa.

People-lehden mukaan pariskunta on haaveillut perheenlisäyksestä häistä lähtien.

Perheessä riittää juhlittavaa, sillä Kathrinen tuore kirja The Gift of Forgiveness on viihtynyt jo neljä viikkoa New York Timesin bestseller-listalla. Kirjailija on joutunut tosin siirtämään kirjakiertuettaan vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi.

Kathrine on itävaltalais-yhdysvaltalaisen kehonrakentajan, näyttelijän ja poliitikon Arnold Schwarzeneggerin esikoislapsi.