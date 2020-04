Charlie Sheenin ex-vaimo puhuu tv:ssä suunsa puhtaaksi tulehtuneista väleistä – napauttaa jäätävän kuitin miehen naisseuralaisista

Denise Richards avautuu suhteesta ex-mieheensä Charlie Sheeniin Beverly Hillsin täydelliset naiset -sarjan uusissa jaksoissa.

Näyttelijä Charlie Sheen, 54, oikealta nimeltään Carlos Irwin Estévez, on kohauttanut julkisuudessa lukuisia kertoja. Hänen avioliittonsa, naisseikkailunsa, päihdeongelmansa ja uran käänteet ovat nousseet monta kertaa puheenaiheiksi kuluneina vuosikymmeninä.

Sheen on ollut kolmesti naimisissa, ja nyt yksi hänen ex-vaimoistaan on puhunut suunsa puhtaaksi miehen puuhista. Sheen oli vuosina 2002–2005 naimisissa Bond-tyttönä maailmanmaineeseen ponnahtaneen näyttelijä Denise Richardsin kanssa. Tällä hetkellä Richards tähdittää Beverly Hillsin täydelliset naiset -sarjaa, jonka 10. kausi alkoi juuri Yhdysvalloissa.

Ex-parilla on kaksi yhteistä lasta: 16-vuotias Sam ja 14-vuotias Lola.

– On niin paljon asioita, joita lapsemme eivät tiedä hänestä, ja haluan pitää asian niin, Richards toteaa ohjelmassa vakavana CNN:n mukaan.

Denise Richards on yrittänyt pitää välit Charlie Sheeniin kunnossa lasten vuoksi. Nyt hän tähdittää Beverly Hillsin täydelliset naiset -sarjaa.

Heti toisessa jaksossa Richards kertoo muille sarjan naisille Sheenin haastaneen hänet oikeuteen elatusoikeusmaksukiistan vuoksi. Sheen vaatii, että elatusoikeusmaksujen määrää tarkistetaan, kun taas Richards puolestaan väittää, että mies on jättänyt maksuja toistuvasti rästiin.

Richards vannoo ohjelmassa, ettei hän koskaan ole puhunut Sheenistä pahaa lastensa kuullen.

– Vaikka hän on Charlie Sheen, hän on silti heidän isänsä. En koskaan puhu pahaa hänestä ja haluan hänen olevan osa tytärtemme elämää, hän kertoo.

– Tapasin aikoinani monia naisia, joita Charlie oli viihdyttänyt, ja monilla heistä oli vakavia isäongelmia. En halua, että meidän tyttäristä tulee samanlaisia, Richards täräyttää kameroille.

Sheen ja Richards vuonna 2003.

Pariskunta meni näyttävästi naimisiin 2002, mutta ero tuli vain kolme vuotta myöhemmin juuri, kun Richards oli raskaana ja odotti parin toista tytärtä Lolaa.

Richards on nykyään naimisissa Aaron Phypersin kanssa. Parin häitä tanssittiin viime vuonna. Heidän perheeseensä kuuluu Samin ja Lolan lisäksi Richardsin 8-vuotias tytär Eloise.

Charlie Sheen ja ex-vaimo Brooke Mueller.

Sheenillä on viisi lasta ja hän on ollut naimisissa kolmesti. Sheen puolestaan avioitui ensimmäisen kerran jo vuonna 1995 Donna Peelen kanssa. Vuoden kestänyt liitto kariutui varsin vauhdikkaasti. Richardsin jälkeen Sheen on ollut naimisissa kiinteistövälittäjä Brooke Muellerin kanssa. Pari oli naimisissa vuosina 2008-2011 ja heille syntyi liiton aikana kaksospojat. Sheenillä on myös aikuinen tytär Cassandra Estevez lukioaikaisesta suhteestaan Paula Profitin kanssa.

Charlie Sheen oli pitkään tv:n kovapalkkaisimpia tähtiä, mutta hänen taloutensa ajautui siitä huolimatta ahdinkoon. Sheenin talousongelmista huhuttiin Hollywoodissa ensimmäisen kerran jo vuonna 2016, jolloin hänen entiset vaimonsa Brooke Mueller ja Denise Richards suostuivat puolittamaan Sheenin heille maksaman elatusavun määrän. Sheen oli maksanut naisille aikaisemmin 49 000 euroa kuukaudessa, mutta tulojen romahdettua, summa pieneni 22 000 euroon.

Charlie Sheenin elämästä ei ole vauhtia ja vaarallisia tilanteita puuttunut.

Lehdistö ja fanit ovat seuranneet Charlie Sheenin päihteiden ja naisten täyttämää elämää ahkerasti. Sheen paistatteli julkkiskekkereissä kauniiden naisten ympäröimänä, jotka miehen mukaan asuivat hänen luonaan. Sheen elätti avokätisesti ”jumalattariksi” kutsumiaan naisia. 2013 jumalatarten ja Sheenin sukset menivät ristiin ja naiset muuttivat pois Sheenin kodista. Näyttelijä ei jäänyt eroa itkemään vaan esitteli julkisuudessa uuden rakkaansa, pornotähti Georgia Jonesin.

Vuonna 2014 Sheenin käynti hammaslääkärin vastaanotolla nousi otsikoihin. Hurjistunut näyttelijä yritti lyödä hammasteknikkoa nyrkillä kesken toimenpiteen, jonka jälkeen hän hyökkäsi veitsi kädessä hammaslääkäriä kohti. Seuraavana vuonna Sheen joutui jälleen vieroitushoitoon.

Sekoilulle tuli viimein loppu marraskuussa 2015, jolloin Sheen kertoi julkisuudessa olevansa hiv-positiivinen. Näyttelijä oli tiennyt sairaudestaan noin neljän vuoden ajan, ennen kuin asia tuli julki.

Sen jälkeen Sheeniä on nähty enää harvakseltaan julkisuudessa ja tähti vaikuttaa keskittyneen perheeseensä ja hyvinvointiinsa.