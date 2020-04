Veronica Verho marssi 20-vuotiaana lääkärin vastaanotolle someyhteistyön takia – saikin pysäyttävän diagnoosin, joka muutti lähes koko elämän

Veronica Verho kertoo tuoreessa podcast-jaksossa 20-vuotiaana saamastaan lapsettomuusdiagnoosista.

Juontajana ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Veronica Verho, 24, kertoo tuoreessa Poks-podcastin jaksossa diagnoosista, jonka hän sai ollessaan vasta 20-vuotias.

Verho kertoo tehneensä yhteistyötä erään lääkärikeskuksen kanssa ja menneensä samaisen yhteistyön tiimoilta gynekologin vastaanotolle. Yhteistyön tarkoituksena oli normalisoida gynekologilla käymistä. Veronica ei kuitenkaan osannut lainkaan odottaa, että lääkärillä olisi antaa hänelle pysäyttäviä uutisia.

– Mulla todettiin 20 vuotiaana munasarjojen vajaatoiminta. Mulla oli Mehiläisen kanssa silloin yhteistyö. Se oli elämäni vaikein yhteistyö. Se on edelleen mun Youtube-kanavalla se video. Mä kävin siinä gynellä ja siinä selvisi, että mun munasarjat nukkuu, Veronica kertoo jaksossa kollegalleen Sita Salmiselle.

Hiljattain julkaistussa podcast-jaksossa Veronica selittää Sitalle kuulleensa tuolloin ensimmäistä kertaa, ettei välttämättä tule ikinä saamaan lapsia. Siitä huolimatta hän nauhoitti videonsa loppuun ja julkaisi sen myös myöhemmin suositulla Youtube-kanavallaan.

– Se oli ensimmäinen kerta, kun mä kuulin sen. Mä muistan kun mä tulin sieltä lääkäristä ulos ja mä itkin ihan hysteerisenä. Mun oli pakko kuvata lopetus tähän videoon ja mä rauhoitin itseni ja olin silleen no, että kannattaa käydä gynekologilla, Veronica muistelee.

– Mun munasarjat siis nukkuu. Se on se, miksi sitä kutsutaan. Eli ne ei toimi, ne ei eritä hormonia samalla tavalla ja silloin lapsen saaminen on huomattavasti vaikeampaa. Mahdollisuus, että mä saisin lapsen, on todella pieni. Mutta sitä hoidetaan. Mä syön hormoneja koko ajan. Konkreettisesti se tarkoittaa sitä, ettei mulla ole kuukautiskiertoa ollenkaan, hän avaa diagnoosiaan.

Veronica on puhunut julkisuudessa avoimesti lapsettomuusdiagnoosistaan. Podcastissaan hän kiitteleekin seuraajiaan kaikista tarinoista, joita he ovat hänelle lähettäneet sosiaalisen median välityksellä vuosien varrella.

– Kun me ollaan puhuttu tästä, niin mä oon saanut ihania viestejä ihmisiltä niistä ihmeistä ja mun on helpompi puhua niistä ihmelapsista, mitkä syntyy, vaikka ollaan sanottu, ettei todellakaan ole mahdollista. Olen todella onnellinen teidän kaikkien puolesta, kelle on käynyt niin, Veronica toteaa.

Hiljattain 24-vuotissyntymäpäiväänsä juhlinut Veronica kertoo podcastissaan haaveilevansa edelleen perheestä sekä biologisesta lapsesta. Hänestä kuitenkin tuntuu toisinaan siltä, että mitä vanhemmaksi hän tulee, sitä pienempi mahdollisuus siihen on.

– Ainut miten se on vaikuttanut muhun on, että kun mä haluaisin perheen ja mä haluaisin lapsen. Niin musta tuntuu, että päivä päivältä mun mahdollisuus pienenee. Että mitä vanhemmaksi mä tulen, niin se pienikin mahdollisuus mikä mulla on pienenee joka päivä. Että vähän olisi kiire hankkia niitä lapsia, vaikka mä oon vasta 24, Veronica avautuu kollegalleen Sitalle.

– Jos se lapsi tulisi, niin ottaisin sen avosylin vastaan, mutta se on ehkä se, miten se on vaikuttanut. Että tuntuu, että on kauhea kiire saada lapsi, hän jatkaa.

Veronica Verho luotsaa viikoittain ilmestyvää Poks-podcastia yhdessä ystävänsä ja kollegansa Sita Salmisen kanssa. Podcastissaan kaksikko keskustelee muun muassa rakkaudesta, teinimuistoista sekä seksistä.

Veronica Verho on noussut julkisuuteen Youtuben kautta, missä naisella on yli 232 000 seuraajaa. Nainen on suosittu myös kuvapalvelu Instagramissa, jossa häntä seuraa niin ikään 237 000 ihmistä. Lisäksi Veronica on tullut tutuksi radiojuontajana sekä televisiopersoonana ja hänet on nähty muun muassa ohjelmissa Selviytyjät Suomi, Tanssii tähtien kanssa sekä Posse.