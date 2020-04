Aku Hirviniemi tylsistyi karanteenissa ja antoi Sonja-rakkaalle sakset käteen – näyttelijän hervoton hiustyyli naurattaa nyt somessa

Aku Hirviniemi julkaisi Instagram-tilillään kuvan uudesta karanteenityylistään.

Näyttelijä ja tv-tähti Aku Hirviniemi on monien muiden suomalaisten tapaan viettänyt jo hyvän tovin neljän seinän sisällä omaehtoisessa koronakaranteenissa. Seuranaan Hirviniemellä on hänen kumppaninsa, tv-juontaja Sonja Kailassaari.

Tähän asti Hirviniemi ja Kailassaari ovat viihdyttäneet itseään karanteenissa kuvaamalla muun muassa erilaisia videoita sosiaaliseen mediaan. Nyt kaksikko kuitenkin keksi uudenlaista tekemistä hiustenleikkuun muodossa. Lopputulosta Hirviniemi esitteli hiljattain omalla Instagram-tilillään.

– Karanteenitukka. Ei oo mul vissiin sit kesällä mitään kuvauksia. Ellei Star Trekissä satu oleen roolia vapaana, Hirviniemi kirjoitti kuvatekstissään.

Hirviniemen hulvaton hiustyyli herätti hilpeyttä myös näyttelijän Instagram-seuraajien joukossa. Kuvan kommenttikenttä täyttyikin nopeasti kommenteista, joissa ihasteltiin näyttelijän muodonmuutosta sekä Kailassaaren parturointitaitoja.

– Eikä!! Kyllä varmasti aukeaa uudet roolit! Magee tugga, hehkutti eräs.

– Voi vaikka saada Jim Carrey -roolin, totesi toinen.

– Fiskarsilla hoituu niin puutarha kuin tukkakin, vitsaili puolestaan kolmas.

– Just katottiin eilen tyttären kanssa Dumb & Dumber, heitti rapartisti Pyhimys eli Mikko Kuoppala kommentissaan viitaten elokuvaan Nuija & Tosinuija.

Myöhemmin Hirviniemi julkaisi Instagram-tilillään lisää kuvia uudesta karanteenityylistään.

– Ei oo helppoo olla trendsetteri, Hirviniemi vitsaili kuvatekstissään.

Hirviniemi ja Kailassaari ovat olleet yhdessä useamman vuoden. He astuivat yhdessä ensimmäistä kertaa julkisuuteen toukokuussa 2018, jolloin he juhlivat Uuden Iloisen Teatterin Tuhansien ämpärien maa -revyyn kutsuvierasensi-illassa.

Sonja Kailassaari ja Aku Hirviniemi ovat seurustelleet jo pitkään.

Hirvniemi on yksi Suomen tunnetuimpia näyttelijöitä, joka on tähdittänyt muun muassa Putousta, Possea ja Keihäsmatkoja ja useita elokuvia, joista yksi kehutuimpia on rooli vuoden 2017 Tuntemattomassa sotilaassa.

Myös Kailassaari on tuttu tv:stä, sillä hän juontaa Efter nio -ohjelmaa.