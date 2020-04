Sometähti Sonja osti unelmiensa ensiasunnon vain 19-vuotiaana – vuotta myöhemmin hän teki inhottavan löydön, joka sai hänet jättämään kotinsa

Sosiaalisen median vaikuttaja Sonja Aiello, 20, joutui muuttamaan väliaikaiseen kotiin, kun hänen omistamastaan asunnosta löytyi luteita.

Fitness-urheilijana ja sosiaalisen median vaikuttajana tutuksi tullut Sonja Aiello oli vasta 19-vuotias, kun hän osti ensimmäisen omistusasuntonsa Helsingin keskustasta. Nyt, vuotta myöhemmin Sonja, 20, on kuitenkin joutunut toistaiseksi jättämään kotinsa ja muuttamaan väliaikaiseen asuntoon. Hän kertoo muuton tulleen täytenä yllätyksenä.

– Mä tosiaan kuulin tästä noin kuukausi sitten. En olisi ikinä osannut odottaa mitään tällaista, Sonja kertoo Ilta-Sanomille.

Sonja kertoo huomanneensa jonkin olleen pielessä, kun hänen ystävänsä yöpyi hänen luonaan noin viisi viikkoa sitten. Kun kaksikko aamulla heräsi, löytyi ystävän kehosta useita punaisia jälkiä, joita he alkuun luulivat vain allergiseksi reaktioksi. Karu totuus kuitenkin paljastui hetkeä myöhemmin, kun Sonja meni perusteellisemmin tarkistamaan sänkyä, jossa he olivat nukkuneet.

– Ensin ajattelimme, että ei tässä mitään hätää. Myöhemmin ne jäljet alkoivat kuitenkin muuttua sellaiseksi, että ne näyttivät selvästi ötökänpuremilta. Siinä kohtaa mulle valkeni, että ei hitto. Näiden on pakko olla luteita. Taloyhtiössäni on niitä ollut puolisentoista vuotta sitten, mutta silloin niistä päästiin eroon, Sonja kertoo.

– Marssin sitten heti seuraavana aamuna kotiin, nostin patjaa ja saman tien näin silmieni edessä yhden luteen. Kun näin sen omin silmin, niin se säikäytti todella pahasti ja ajatus siitä, että olin nukkunut siinä samassa sängyssä ahdisti hirveästi, vaikka mulle ei niistä puremista mitään reaktioita aiheutunutkaan, hän muistelee tuntemuksiaan.

Luteet ovat yleinen ongelma pääkaupunkiseudulla ja etenkin vanhoissa kerrostaloasunnoissa. Niiden alkuperää on kuitenkin usein mahdotonta jäljittää. Vaikka luteet eivät varsinaisesti ole ihmiselle vaarallisia, ei Sonja halunnut jäädä asuntoonsa enää hetkeksikään. Ensimmäisenä hän soitti äidilleen, sen jälkeen isännöitsijälle.

– Olen jälkeenpäin kuullut, että asunnossa olisi voinut vielä nukkua. Mutta kun näin omin silmin sen ötökän ja tajusin, että siellä ovat myös kaikki henkilökohtaiset tavarani, niin en vaan pystynyt jäämään sinne. Halusin pois. Siskoni totesi heti, että voisin tulla heidän luokseen, mutta en halunnut majailla toisten nurkissa. Olen kokenut sen viime kesänä ja se oli todella raskasta, Sonja kertoo.

– Onneksi löysin itselleni väliaikaisen asunnon heti samana päivänä, hän kiittelee.

Seuraavaksi piti selvittää, miten luteista pääsisi eroon. Sonja kertoo hävittäneensä välittömästi sängyn runkona toimineet eurolavat, pesseensä kaikki vaatteensa ja asunnosta löytyneet tekstiilit, sekä ottaneensa yhteyttä alan ammattilaisiin. He tulevat nyt tekemään torjuntatoimenpiteitä asunnossa niin kauan kuin tarve vaatii.

– Ensimmäinen ajatukseni oli, kun äidilleni soitin, että poltan koko asunnon ja ajattelin siinä alkushokissa, että täältä lähtee nyt kaikki tavarat ja kaikesta pitää päästä eroon. Onneksi ammattilaiset rauhoittelivat minua, Sonja naurahtaa.

– Olen käynyt kaikki vaatteet ja tekstiilit läpi. Onneksi mitään ei tarvinnut heittää pois, sillä olin vasta ostanut asuntooni uuden sohvankin. Uuden sängyn rungon ostin ja siihen on nyt asennettu loukut luteille. Siitä tämä koko torjuntaprosessi lähti oikeastaan liikkeelle.

Sosiaalisen median vaikuttajana itsensä työllistävä Sonja sulatteli asiaa hetken, kunnes päätti kertoa tilanteesta tuhansille seuraajilleen. Sonja ylläpitää suosittua Youtube-kanavaa yhdessä siskonsa Sofian kanssa. Kanavalleen muutama viikko sitten lataamassaan videossa Sonja kertoi seuraajilleen, mistä on kyse. Hän kertoo videon saaman vastaanoton yllättäneen hänet täysin.

– Olen todella yllättynyt siitä, miten paljon tämä on kiinnostanut ihmisiä. Toisaalta, jos tämä olisi tapahtunut jollekin toiselle somevaikuttajalle, niin ehkä niin isoa haloota ei olisi syntynyt. Olen todella avoin mun seuraajille. Kun kerroin tästäkin niin avoimesti, niin tuntuu, että ihmiset haluavat vain tietää koko ajan lisää, Sonja pohtii.

– Tosin nyt tuntuu, että ihmiset seuraavat hirveän tarkasti jokaista liikettäni. Se on hieman ärsyttänyt, hän lisää.

Vuosien varrella Sonja kertoo jo tottuneensa negatiivisiin kommentteihin, joita hän saa osakseen sosiaalisessa mediassa. Niitä hän on saanut osakseen myös viimeisten viiden viikon aikana. Seuraajat ovat ihmetelleet, miten Sonja kehtaa valittaa niinkin pienestä asiasta kuin luteet, kun samaan aikaan koronavirus riehuu maailmalla. Sonja kuitenkin kehottaa kyseisiä ihmisiä asettumaan hänen asemaansa.

– Vaikka tulisi kuinka paha kommentti, niin yritän miettiä, mitä siellä taustalla on. Tässäkin tilanteessa ymmärrän, että monilla ihmisillä on nyt vaikeaa ja asiat pitää suhteuttaa, maailmassa on isompiakin asioita. Mutta toivoisin, että näitä kommentteja kirjoittelevat kuvittelisivat tämän tilanteen omalle kohdalleen, Sonja pohtii.

– Saan todella paljon positiivista palautetta, mutta sen vastapainona myös todella paljon negatiivisia kommentteja. Siksi esimerkiksi äitini oli sitä mieltä, ettei minun pitäisi tästä kertoa. Hän on toisinaan todella huolissaan kaikesta palautteesta. En tiedä, miksi sitä negatiivista palautetta tulee niin paljon, sillä koen olevani somessa juuri sellainen kuin olen, hän jatkaa.

Ostaessaan asuntonsa noin vuosi sitten remontoi Sonja sen lähes lattiasta kattoon isänsä avustuksella. Sonja muistuttaakin, että kyseessä on todella hänen omistusasuntonsa, johon hän on investoinut huomattavan summan omaisuudestaan. Ludeongelman myötä huoli taloudellisesta tilanteesta on suuri, kun kustannuksia syntyy niin väliaikaisessa asunnossa majailemisesta, uusista huonekaluista kuin myös itse torjuntatyöstä.

– Ehkä ihmiset eivät aina muista sitä, että olen todella nuori, juuri ostanut oman asunnon omilla rahoillani ja vielä rempannutkin sen. Mulla on omat rahat siinä kiinni. Tähän liittyy niin paljon muutakin kuin vaan muutama lude. Esimerkiksi miten tämä vaikuttaa siihen, jos joskus haluan asunnon myydä, Sonja selittää.

– Jos tämä olisi vuokra-asunto, voisin lähteä täältä välittömästi ja irtisanoa vuokrasopimuksen. Tässä tilanteessa vakuutus ei kuitenkaan korvaa mitään ja minulla kuluu myös hirveästi ylimääräistä rahaa. Ehkä siksi olen ollut niin rikki ja stressaantunut.

Koronavirus on vaikuttanut monien suomalaisten ja erityisesti pienyrittäjien elämään ja työtilanteeseen. Myös Sonjan kevät on ollut raskas, sillä koronavirus on paitsi vaikeuttanut työntekoa, myös johtanut isojen urheilutapahtumien peruuntumiseen. Tällainen tapahtuma oli myös Fitness Classic -kilpailu, johon Sonjan oli määrä osallistua. Sonja uskoo, että luteiden löytyminen asunnosta otti osittain niin koville myös siksi, että vastoinkäymisiä oli jo taustalla entuudestaan.

– Koko tämän kevään ajan lähes kaikki suunnitelmat ovat menneet pieleen, vaikka sille ei tietenkään voi mitään. Koronan myötä myös mun kilpailut peruuntuivat. Olin valmistautunut niihin 20 viikkoa ja oikeastaan odottanut näitä tiettyjä kisoja kahden vuoden ajan, Sonja harmittelee.

– Olin juuri ehtinyt sopeutua siihen ja tähän uuteen elämäntilanteeseen. Mutta kun nämä uutiset tulivat, niin voin sanoa, että romahdin hetkeksi ihan täysin. Kesti useampi päivä ja viikko, etten löytänyt mitään positiivista mistään. Tuli sellainen olo, että en vaan enää jaksa. Mutta sieltä ollaan nyt onneksi noustu, hän jatkaa.

Nyt, kun tapahtuneesta on vierähtänyt jo useampi viikko, Sonja kertoo hiljalleen tottuneensa nykytilanteeseen. Sitä, koska hän pääsee takaisin omaan kotiinsa, hän ei vielä tarkalleen tiedä. Hän kuitenkin uskoo, että vastoinkäymiset vahvistavat – niin myös tässä tapauksessa.

– Sanon aina kaikille, että elämässä täytyy toisinaan käydä pohjalla. Sitten kun sä sieltä nouset, niin se tuntuu erityisen hyvältä. Nyt osaan tulevaisuudessa arvostaa esimerkiksi sitä, että mulla on puhdas ja siisti koti, missä ei ole luteita, Sonja nauraa.

– Yritän aina nähdä vastoinkäymiset vahvuutena. Onneksi mulla on myös ihania ystäviä ja läheisiä ympärillä, hän kiittelee.”