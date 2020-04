Masked Singer -ohjelman ”Banaani” paljastui kuuluisaksi rokkariksi – makasi tasan 10 vuotta sitten vaarallisessa aivoleikkauksessa

Yhdysvaltojen The Masked Singer -ohjelmassa nähtiin koskettava hetki, kun Poison-yhtyeen Bret Michaels esitti kauniin kappaleen aivoverenvuodosta selviämisen kunniaksi.

Tunnistamattomaksi naamioituneet, yleisön edessä laulavat julkkikset ovat vallanneet tv-ruudut niin maailmalla kuin Suomessakin. Meillä ohjelma tunnetaan nimellä Masked Singer Suomi, ja ensimmäinen kausi on ollut yksi tämän kevään tv-puheenaiheista. Maailmalla ohjelmaa on ehditty tehdä jo hitusen pidempään. Yhdysvalloissa kuvattiin ennen koronapandemian alkua The Masked Singerin ohjelman kolmatta kautta, joka pyörii maan televisioissa tällä hetkellä.

Tuoreimmassa jaksossa yleisö äänesti ulos Banaani-nimisen hahmon, joka joutui paljastamaan todellisen henkilöllisyytensä jakson päätteeksi. Hulvattoman banaaniasun alta paljastui maailmanlaajuisesti tunnettu rocktähti Bret Michaels, joka on luotsannut Poison-yhtyettään jo vuosikymmenten ajan.

Voit katsoa alla olevalta videolta, kun Banaani riisuu naamionsa ja alta paljastuu rocktähti Bret Michaels.

Michaelsin putoaminen ohjelmasta osui koskettavaan hetkeen, sillä kuten Vanity Fair muistuttaa, tasan kymmenen vuotta sitten mies oli vähällä kuolla aivoverenvuotoon. Hänet kiidätettiin sairaalaan kovan pääkivun vuoksi, ja syyksi paljastui aivoverenvuoto. Lääkärit tekivät kaikkensa pitkässä leikkauksessa, ja lopulta rocktähti saatiin pelastettua. Michaels toipui läheltä piti -kokemuksesta täysin, mutta hengenvaarallinen verenvuoto jätti jälkensä.

Nyt, tasan kymmenen vuotta kauhukokemuksen jälkeen, Michaels esitti The Masked Singerissä miljoonille katsojille Bob Dylanin kuuluisan Knockin’ on Heaven’s Door. Kappaleen sanoitukset kertovat kuolevan ihmisen viimeisistä ajatuksista.

– Tämä on sitä kuuluisaa elämäni ironiaa, Michaels naurahti medialle jakson jälkeen.

– Olen todella kiitollinen. Juhlin sitä, että olen selvinnyt ja päässyt elämässäni paremmalle puolelle. En ikinä juhli aivoverenvuotoa, mutta eikö olekin ironista, että ohjelma tuli lähes täsmälleen niiden tuntien aikana, jolloin kymmenen vuotta sitten makasin leikkaussalissa ja aivojani leikattiin? Kuka olisi arvannut, että ympyrä sulkeutuu näin, Michaels totesi.

Voit kuunnella Banaanin esittämän Knockin’ on Heaven’s Door -kappaleen alla olevalta videolta.

Michaels on aivoverenvuodosta toivuttuaan voinut hyvin, mutta joutuu ottamaan huomioon diabeteksensa, jota hän on sairastanut jo pitkään. People-lehden mukaan Michaels valitsi Masked Singerissä asukseen banaanin nimenomaan diabeteksensa takia.

Michaels nousi kuuluisuuteen 1980-luvulla Poison-yhtyeen myötä. Sittemmin Michaels on niittänyt mainetta myäs tosi-tv-tähtenä. Hänen ohjelmiaan on nähty Suomen tv:ssäkin, sillä moni muistaa esimerkiksi miehen tähdittämän Rokkarille morsian -ohjelman, jossa Michaels etsi itselleen vaimoa. Yhdysvalloissa Michaels on nähty myös julkkisten Diili-ohjelmassa.