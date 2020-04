Olivia Myllylä 21 vuotta! Hiihtäjälegendan tytär julkaisi herttaisia kuvia lapsuudestaan

Olivia Myllylä ei pääse juhlimaan syntymäpäiviään koronaviruspandemian vuoksi, mutta julkaisi kuitenkin Instagramissaan kasan suloisia lapsuuskuvia.

Hiihtäjälegenda Mika Myllylän tytär Olivia Myllylä vietti torstaina syntymäpäiviään. Olivia täytti 21 vuotta. Syntymäpäivänsä kunniaksi Olivia julkaisi Instagram-tilillään kasan hauskoja kuvia lapsuudestaan.

Tuoreessa kuvassa hymyilee 21-vuotias nuori nainen, mutta vanhemmissa kuvissa seikkailee vastasyntynyt ja taaperoikäinen Olivia. Viimeisessä otoksessa pieni Olivia hymyilee kameralle melkoisen virnistyksen kera.

Voit selata kuvia painamalla kuvan oikeassa reunassa olevaa nuolta. Jos kuvat eivät näy, klikkaa tästä.

Olivia muistelee kuvatekstissä lapsuutensa synttärijuhlia.

– Lapsena ku mul oli synttärit, halusin leijonakuningas paperilautasia mun synttäripöytään. Katoin ne mun kavereille pöytään valmiiks ja nimesin jokaisen paikan. Valitsin itelleni hienoimman lautasen jossa oli tietenkin Simba, enkä laittanu kellekkää muulle samanlaista, mut sit esitin kuitenki et kaikkien muitten lautaset ois muka ollu hienompia, vaik olin esim. laittanu Pumban (koska Pumba oli sillon ruma) jollekkin joka ei kuulunu ihan mun parhaimpiin kamuihin. Mä myös omin mun lautasen täyteen filippinos keksejä, koska ne oli niin hyviä ja en halunnu et muut saa niitä.

Koronaviruspandemian vuoksi Olivia ei voi nyt järjestää isoja juhlia ystävilleen, mutta kertoi käyvänsä ostamassa itselleen ilmapalloja ja herkuttelevansa kunnolla syntymäpäivän kunniaksi.

– Musta synttärit on edelleen parasta heti joulun jälkeen ja viihdyn edelleen yhtä hyvin siinä asemassa et saan kaikki filippinos keksit ja hienoimman lautasen, mutta on noista ajoista kuitenkin kasvettu paljon. Nyt ei vuosisadan pirskeitä järjestetä, mutta mun päivää piristi niin paljon mulle lähetetyt onnittelulaulut. Aattelin itteni kunniaks vielä ostaa ilmapalloja ja vetää ankarat herkkuöverit. Toivon etten ikinä menetä tätä hullunkurisuutta ja lapsenmielisyyttä näissä asioissa. Hyvää synttärii mulle!

Hiihtäjälegendan tytär on löytänyt oman intohimonsa kauneusalalta, sillä hän työskentelee parturikampaajana omalla toiminimellään Kokkolassa.

Lisäksi Olivia on nähty lukuisissa kauneuskilpailuissa. Hallussaan hänellä on kirkkaimmat kruunut Miss Kokkola- ja Miss Pohjois-Suomi Beauty -kilpailuista. Lisäksi hän sijoittui toiseksi Miss MP19 -kilpailussa Helsingin moottoripyörämessuilla.

Olivian isä Mika Myllylä oli jokaisen suomalaisen tuntema urheilijalegenda ja maamme menestyneimpiä mieshiihtäjiä. Olivia tottui jo varhain julkisuuden eri puoliin kuuluisan isänsä myötä.

– Kaverit aina kertoivat koulussa, että isäsi on taas lööpeissä. Oli ihan tavallista, että muut luulivat tietävänsä meidän perheen asioista enemmän kuin me itse, Olivia kertoi IS:n haastattelussa.

Olivia leimattiin erilaiseksi, joukosta erottuvaksi. Alakoulussa hänen kaverinsa tuli eräänä päivänä ilmoittamaan Olivialle, että he eivät voi olla enää ystäviä.

– Hänen vanhempansa olivat sanoneet, että hän ei saa olla minun ystäväni isäni takia. Jälkikäteen kun miettii, niin ihme, että olen kestänyt tuollaista noin nuorena.