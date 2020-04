Seinäjoen kesä muuttui kertaheitolla synkäksi – suurtapahtumien perumisella on kammottavat seuraukset pikkukaupungille

Kesän suurtapahtumien peruuntuminen on Seinäjoelle kova paikka.

Kesän suurtapahtumien peruuntuminen on Seinäjoelle kova paikka. Kaupunki menettää kertaheitolla valtavan määrän kävijöitä ja kymmeniä miljoonia euroja.

Seinäjoella huokaistiin keskiviikkoiltana syvään, kun hallitus kielsi yli 500 hengen tapahtumat heinäkuun loppuun saakka. Päätös oli pohjalaiskaupungille poikkeuksellisen raju isku vasten kasvoja.

– Tämä on meille valtava menetys. Toisaalta tätä osattiin odottaa, mutta kyllä se silti kolahtaa kovaa. Meillä piti olla kaikkien aikojen tapahtumakesä, huokaa Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki.

Seinäjoella oli määrä järjestää tänä vuonna lukuisia kesätapahtumia, joista suurimpia ovat Provinssi, Tangomarkkinat, Vauhtiajot, Kuninkuusravit ja elektronisen musiikin festivaali Solar Sound. Tapahtumien oli määrä tuoda kaupunkiin valtava määrän kävijöitä, jotka puolestaan tuovat mukanaan rahaa.

Törnävänsaarella järjestettävä Provinssi on kuulunut Seinäjoen kesiin jo 41 vuotena. Tänä kesänä festarialue tulee olemaan tyhjä.

Kaupunginjohtaja Rasinmäen mukaan 64 000 asukkaan Seinäjoella vierailee kesätapahtumissa vuosittain noin puoli miljoonaa kävijää. Tänä vuonna kaupungin kadut tulevat kuitenkin olemaan tyhjät, sillä näillä näkymin kaikki festivaalit joudutaan perumaan tai ainakin siirtämään.

Torstaihin mennessä peruutuksista ilmoittivat Provinssi ja Tangomarkkinat, ja muut järjestäjät pohtivat vaihtoehtojaan. Päätöksillä on valtavat taloudelliset vaikutukset Seinäjoelle ja alueen yrittäjille.

– Kaikkien kesätapahtumien, jalkapallon ja pesäpallon peruuntuminen jättäisi arvioidemme mukaan meille noin 30 miljoonan euron loven, sillä sen verran jäisi liikevaihtoa syntymättä Seinäjoen alueella, kaupunginjohtaja Rasinmäki sanoo.

– Tämä vaikuttaa äärimmäisen laajasti eri alojen toimijoihin: leirintäalueisiin, hotelleihin, taksipalveluihin, ravintoloihin, kauppoihin, uuteen Ideaparkiin ja jopa autokauppoihin. Kaikille näille yrittäjille syntyy lompakkoon lovi, koska matkailijoita tulee olemaan kesällä vähemmän.

Tangomarkkinat tuovat Seinäjoelle vuosittain noin 100000 kävijää. Tapahtuma ilmoitti siirtävänsä kesän 2020 kilpailun ensi vuodelle.

Myös Seinäjoen kaupungin tapahtumakoordinaattori Kirsi Kivisaari jakaa kaupunginjohtajan huolen kesätapahtumien peruutusten vaikutuksista kaupunkiin.

Kivisaaren mukaan hallituksen päätös tuntuu erityisen raskaalta juuri siksi, sillä tapahtumajärjestäjien valtavien tappioiden lisäksi kyse on myös monen tavallisen seinäjokelaisen toimeentulosta.

– Ihan suoraan sanottuna tunnelmat on täällä nyt aika kaoottiset, vaikka tämä oli toki odotettavissa. Nyt kun päätös tuli, tuli kaikista painajaisistamme totta, Kivisaari sanoo vakavana.

Kivisaaren mukaan peruutukset kolahtavat rajuimmin hotelleihin ja ravintoloihin, joissa tapahtumakävijät majoittuisivat ja söisivät. Tilanne vaikuttaa kuitenkin myös esimerkiksi paikallisiin urheiluseuroihin, jotka ovat aktiivisesti tapahtumajärjestelyissä mukana, ja rahoittavat sillä toimintaansa.

– Tapasin juuri Seinäjoen Jalkapallokerhon edustajan, jolta tuli hyvin syvä huokaus suusta. He pyörittävät leirintäaluetta, ja rahoittavat seuran toimintaa sillä. Samaisella leirintäalueella majoittuvat festarivieraiden lisäksi syksyisin myös marjanpoimijat, mutta nyt ei tiedetä, pääsevätkö hekään tulemaan Seinäjoelle. Siellä kärsitään aikamoiset taloudelliset tappiot, Kivisaari kertoo.

Kivisaari puhuu kaupunginjohtaja Rasinmäen tapaan kymmenien miljoonien eurojen vaikutuksista Seinäjoen aluetaloudelle.

– 2016 tehtiin tutkimus suurimpien kesätapahtumien aluetaloudellisista vaikutuksista ja se oli 25 miljoonaa. Tänä vuonna se olisi helposti 30 miljoonaa tai enemmänkin. En uskalla edes arvioida, hän huokaa.

Ensimmäiset Vauhtiajot kisattiin Seinäjoella vuonna 1973. Nykyään kolmipäiväinen tapahtuma on sekä autourheilu- että musiikkitapahtuma.

Seinäjoen tapahtumakesän olisi avannut jo 42. kertaa järjestettävä Provinssi-festivaali, joka oli tarkoitus järjestää kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina festivaali kuitenkin tiedotti, että se on peruttu hallituksen linjauksen vuoksi, ja että tapahtuma pyrkii siirtämään kesän 2020 artisteja seuraavalle vuodelle.

Provinssin festivaalijohtaja Sami Rumpunen kertoo, että tilanteen taloudelliset vaikutukset festivaalille ovat valtavat.

– Kaikki meidän perinteiset tulonlähteemme käytännössä nollaantuvat. Tämä on todella ikävä tilanne, Rumpunen toteaa.

Provinssin esiintyjiksi tulevalle kesälle oli kiinnitetty muun muassa System of A Down, The Chemical Brothers, Korn ja Disturbed. Maailmanluokan tähtiä vilisevässä tapahtumassa vierailee vuosittain noin 75 000 ihmistä, jotka tuovat Seinäjoelle miljoonia euroja.

Provinssin festivaalijohtaja Sami Rumpunen muistuttaa, että tapahtuman peruutus iskee kovaa myös lukuisiin yrityksiin, jotka vastaavat festivaalin tekniikasta, ravintolapalveluista ja turvallisuudesta.

Muutama vuosi sitten Provinssin aluetaloudellisten vaikutusten laskettiin olevan reilut 10 miljoonaa euroa. Rumpunen arvioi, että tänä vuonna sen vaikutukset olisivat olleet vielä huomattavasti suuremmat.

– Kaikilla mahdollisilla mittareilla tuleva festarikesä, ja kiinnostus Provinssia kohtaan näytti täysin poikkeukselliselta. Olimme ja olemme edelleenkin luvuissa, jotka ovat paljon edellä normaaleja hyviä vuosia.

– Jos aikaisemmin on ollut pientäkään epäilystä siitä, miten suuri merkitys suurtapahtumilla omille paikkakunnilleen on, niin tämä kesä 2020 voisi olla se hetki, kun silmät avautuvat asialle lopullisesti. Nyt päästään näkemään hyvin konkreettisesti, mitä siitä seuraa, kun tapahtumia ei jonain kesänä olekaan.

Rumpunen jaksaa synkästä tilanteesta huolimatta uskoa tulevaan, ja lupaa, että Provinssin tarina Seinäjoella jatkuu ensi vuonna.

– Selvää on, että tapahtumalla on meidän mielestämme pitkä ja valoisa tulevaisuus edessä. Tämä ei kaada meitä, hän painottaa.

Kuninkuusravit piti järjestää tänä kesänä Seinäjoella. Kaupunki on panostanut ravirataan ja sen infrastruktuuriin ja toivoo, että se voisi järjestää Kuninkuusravit ensi vuonna.

Selvää on kuitenkin myös se, että Seinäjoki tulee tänä kesänä olemaan tavallista hiljaisempi pikkukaupunki, ja sen yrittäjät tulevat olemaan ahtaalla. Tapahtumakoordinaattori Kirsi Kivisaari sanoo, että kaupunkilaiset ovat harmissaan siitä, ettei kunta herääkään kesällä eloon aiempien vuosien tapaan.

– Olemme tottuneet siihen, että kaupunki on täynnä väkeä kesäviikonloppuina. Kyllä taitaa tänä kesänä tuntua orvolta ja tyhjältä tuolla kaduilla. Siinä tulee varmasti tangovieraita ikävä.

– Haluan silti uskoa, että seinäjokelaiset ovat sisukasta ja talkoohenkistä väkeä, ja että kun tilanne nyt on pahimmillaan, löydämme yhteisiä ratkaisuja ja lähdemme tekemään yhdessä töitä sen eteen, että tästä selvitään.

Samaa mieltä on myös kaupunginjohtaja Rasimäki. Hän myös toivoo, että valtio tukisi tapahtumajärjestäjiä kriisin keskellä ja näin saataisiin varmistettua tapahtumarikas kesä 2021.

– Vaikea sanoa, millaiset jäljet tämä jättää Seinäjokeen pidemmällä aikavälillä. Uskon kuitenkin, että selviämme tästä yhdessä, ja että ensi kesästä tulee kaikkien aikojen superkesä Seinäjoella.