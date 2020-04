Heidi Klum, 46, julkaisi rehellisen kuvan vatsastaan – faneilta yksimielinen reaktio

Huippumallin ja rocktähden roisin rehellinen kuva oli fanien mielestä harvinaisen samastuttava.

Huippumalli ja tv-persoona Heidi Klum, 46, viettää koronakaranteenia puolisonsa, Tokio Hotel -tähti Tom Kaulitzin kanssa.

Klum on päivittänyt ahkerasti kuulumisiaan karanteenista. Äskettäin julkaisemassaan otoksessa Klum esitteleekin varsin samastuttavaa hetkeä: ruuan jälkeistä turvotusta.

– Päivällinen oli hyvää, Klum naureskelee kuvatekstissä.

Kuvassa vatsojaan esittelevät myös Klumin aviomies Tom Kaulitz (vasemmalla) ja hänen kaksoisveljensä Bill Kaulitz.

Vaikuttaa siltä, että useat Klumin miljoonista Instagram-seuraajista tunnistivat tilanteen ja sanoivat, että syömisestä on tullut heillekin aiempaa suurempi nautinto karanteenin aikana.

– Ruokavauvoja!

– Voi ei, luulin, että Tomista on tulossa isä.

– Tästä kuvasta tuli oikeasti parempi mieli.

– Taisi maistua!

– Näyttää koronakiloilta.

– Tuolta me kaikki näytämme tämän eristyksen jäljiltä.

– Nyt minua kiinnostaa, että mitä te söitte.

– Kolmoset tulossa?

– Minun vatsani näyttää täsmälleen samalta.

Yhdysvalloissa asuvat Klum ja Kaulitz ovat suojautuneet koronavirukselta tarkasti. Klum esitteli jo koronaviruspandemian alussa hänen ja miehensä kekseliästä tapaa suudella välittämättä pöpöjä toisilleen.

Yllä olevalla videolla Klum ja Kaulitz nimittäin moiskauttavat toisilleen suukot lasin läpi. Klum kertoi, että olosuhteet ovat pakottaneet keksimään luovia ratkaisuja rakkauden jakamiselle.

– Emme halua levittää pöpöjä ja riskeerata toistemme terveyttä. Niin paljon kuin haluankin palvoa häntä ja suudella häntä, nyt on tärkeämpää tehdä oikein ja olla levittämättä mitään. Nämä ovat erikoisia aikoja, mutta näin hetkinä sitä muistaa mikä on oikeasti tärkeää: ihmiset, joita rakastat ja heidän pitäminen turvassa, Klum muistutti.

Klumill ja Kaulitzilla on ikäeroa 17 vuotta, mutta parilla on paljon yhteistä, sillä he ovat molemmat kotoisin Saksasta.

Parin häitä vietettiin keväällä 2019. Cosmopolitanin mukaan parin hääpäivä oli 22. helmikuuta, ja päivä on parille todella erityinen, sillä he tapasivat samana päivänä vuotta aiemmin. Hääpäivänään Klum ja Kaulitz nähtiin poistumassa Los Angelesilaisissa sijaitsevasta Mr. Chow -ravintolasta onnellisen näköisinä.

Avioliitto on Heidi Klumin kolmas. Klum on aiemmin ollut naimisissa laulajana ja muusikkona tunnetun Sealin ja stylisti Ric Pipinon kanssa. Sealilla ja Klumilla on myös neljä yhteistä lasta.

Tom Kaulitzille avioliitto on toinen. Us weekly on kertonut, että Klum ja Kaulitz tapasi Saksan Huippumalli haussa -ohjelmassa, jossa Klum on toiminut tuomarina.