Kun nuori Johanna Oras putkahti ovelle leoparditurkissaan, oli 24 vuotta vanhempi Reijo sulaa vahaa – suhde sai lähes kaikilta tylyn tuomion

Moni ajatteli, ettei Reijo ja Johanna Oraksen suhde tule kestämään. –Nyt epäilijöiden mielipide on muuttunut matkan varrella. Moni on sanonut, että kyllä me ajateltiin heti, että te kuulutte toisillenne, Reijo Oras kertoo. Pariskunta on kuvattu turvavälillä mökillään Satakunnassa.

Kun Johanna Oras meni naimisiin 24 vuotta vanhemman Reijo Oraksen kanssa, monet sanoivat, että nyt on varmasti kiva, mutta entäs 25 vuoden kuluttua.

Hetken kestää ja sitten tulee ero.

Näin sanottiin päin näköä, kun 22-vuotias taideopiskelija Johanna Partanen ja 46-vuotias taidegalleristi Reijo Oras alkoivat seurustella.

Pariskunnalla oli ikäeroa 24 vuotta.

– Olin täysin hyväksikäyttäjäblondi, se oli suhtautuminen, Johanna Oras kertoo.

– Moni ajatteli, että suhteemme ei tule kestämään. Nyt Reijo on joidenkin mielestä minun hyväksikäyttäjäni, se on kääntynyt toisin päin.

Häiden kynnyksellä 1994 sulhaselta kysyttiin: Mitäs Reijo 25 vuoden kuluttua?

– Sanoin, että teimme sopimuksen, että jos Johanna alkaa tuntua liian iäkkäältä, minulla on oikeus alkaa katsoa nuorempaa, Reijo Oras kertoo.

– Nyt epäilijöiden mielipide on muuttunut matkan varrella. Moni on sanonut, että kyllä me ajateltiin heti, että te kuulutte toisillenne, hän jatkaa.

Ensitapaamisen aikoihin talvella 1992 Reijo Oraksella oli galleria Tampereella. Johanna kävi taidekoulua samassa rakennuksessa. Taideopiskelijat saivat kutsun gallerian avajaisiin. Johannaa ei kiinnostanut ollenkaan, mutta taidekoulun rehtori innosti osallistumaan.

– Hän sanoi, että hänellä on tunne, että jotain saattaa tapahtua ja että se liittyy sinun tulevaan mieheesi, Johanna Oras kertoo.

Johanna soitti äidilleen ja pyysi lähettämään pitkän leopardikuvioisen tekoturkin, jonka hän oli tehnyt naistenlehden ompelukaavojen mukaan.

– Piti tehdä suuri vaikutus sisääntulolla. Kuulemma teinkin, Johanna Oras kertoo nauraen.

– Reijo oli ovella vastassa. Muistan lämmön ja miehen karisman, mutta hän oli silloin varattu.

Ensivaikutelma oli Reijon mukaan aivan häkellyttävä. Johannan katseessa ja olemuksessa oli jotakin erilaista.

– Ei tullut mieleen, että meistä voisi tulla pari. Ajattelin, että onpa upea, kaunis nuori tyttö.

Myöhemmin Reijo etsi harjoittelijoita galleriaan ja Johannan luokalta meni muutama poika pitämään galleriaa auki, kun Reijo oli matkoilla.

– Sitten luin lehdestä, että Reijo on vapaa. Päätin, että seuraavan kerran, kun Reijo soittaisi kouluun, menisin pitämään galleriaa auki.

– Reijo soitti ja minä menin.

Liekki ei ole sammunut. –En selviäisi mistään ilman Johannaa. Jos korona veisi Johannan, särkyneen sydämen syndrooma veisi minut myöskin. Se olisi minun loppuni, Reijo Oras sanoo.

He kävivät kahvilla. Sen jälkeen meni viikko ennen kuin Reijo otti yhteyttä. Hän pyysi Johannan itsenäisyyspäivän tanssiaisiin hotelli Hesperiaan Helsingissä. Herrasmiehenä hän oli varannut kaksi huonetta.

– Olin yötä omassa huoneessani ja ihmettelin, että mikäs tällainen mies on, Johanna Oras nauraa.

– Piti hillitä itseäni, etten mennyt Reijon huoneeseen.

Se oli realismia, Reijo Oras sanoo. Hän oli valtavan ihastunut, lähes hullaantunut Johannaan.

– Ajattelin meidän ikäeroa. Aina sanotaan, että vanhat elostelijat hakevat nuoria naisia ja saavat sillä pönkittää miehisyyttään.

– Minulla ei ollut tarve pönkittää itseäni. Tiedän, että miehisyyteeni on kunnossa ja on vieläkin.

Reijosta oli valtavan mielenkiintoista keskustella nuoren naistaiteilijan kanssa. Lähes kaikista asioista oltiin eri mieltä.

– Johannalla oli vahvat mielipiteet, jotka minua välillä vähän hymyilyttivätkin.

Ensimmäiset kymmenen kuukautta suhde oli aina välillä katkolla. Reijo ajatteli, ettei voi kahlita nuorta naista.

– Johanna sanoi, että ikäero on sinun ongelmasi, mutta ei hänen, Reijo Oras kertoo.

Lopulta Reijo ehdotti seurustelussa kuukauden paussia. Sen jälkeen tehtäisiin lopullinen päätös.

– Menin äidin luokse Karunaan ja raivoissani perkasin merenlahden kuivista kaisloista ja kuuntelin korvalappustereoista Whitney Houstonia, Johanna Oras kertoo.

Vappuaattona Johanna Oras täyttää 50 vuotta. –Olin suunnitellut juhlivani Koskella vapun aikoihin, mutta siirretään juhla vuodella. Sitten voin olla 49 vuotta kaksi vuotta, Johanna Oras kertoo.

Oli elokuu 1993. Ensitapaamisesta oli kulunut kymmenen kuukautta, kun Johanna soitti Reijolle ja sanoi: Nyt sun on päätettävä.

Reijo kertoi olevansa kymmenen minuutin päässä Shellin kohdalla tulossa.

– Sanoin, että jos voisit laittaa kahvin tulemaan, Reijo Oras kertoo.

Syyskuun 16. päivä 1993 Reijo polvistui eteisessä Johannan eteen ja kosi.

Melkein saman tien päätettiin hääpäivä: 21.5.1994.

– Kaksi rovastia vihki meidät. Johanna oli villi nuori nainen. Ajattelin, jos hän muistaisi paremmin lupauksensa, kun on kahdelle papille luvannut, Reijo Oras kertoo puolileikillään.

26 vuotta yhdessä ollutta paria yhdistää taide ja kiintymys. He ovat molemmat esteetikkoja.

Arki rytmittyy neljän kodin välillä. Orakset omistavat vanhan kansakoulun Koski TL:ssä. Lisäksi heillä on asunto Nizzassa, taidekartano Punkaharjulla ja ranta-ateljee Satakunnassa.

– Siinäkin näkyy joku erikoisuus luonteissa, Reijo Oras sanoo.

– Ne ovat kaikki vanhoja rakennuksia. Työ ei lopu koskaan. Meillä ei hirveän paljon sohva kulu. Se on vaan niin, että taide vie, hän jatkaa.

Tänä vuonna on juhlavuosi. Vappuaattona taidemaalari Johanna Oras täyttää 50 vuotta.

Koronaepidemia sotki suunnitelmat. Juhlavuoden näyttelykiertue piti siirtää, samoin Johanna Oraksen Design Collectionin julkaisu.

– Olin suunnitellut juhlivani Koskella vapun aikoihin, mutta siirretään juhla vuodella. Sitten voin olla 49 vuotta kaksi vuotta, Johanna Oras kertoo.

Ilta-Sanomien parisuhdehaastattelu tehtiin puhelimessa aprillipäivänä. Näin Johanna ja Reijo Oras vastasivat.

Millainen on tavallinen päivänne?

Johanna: Aamulla saan herätä siihen, että kahvi on valmis. Reijo keittää aina aamukahvin. Ensimmäisen kupillisen jälkeen aletaan vähän suunnittelemaan päivää ja keskustellaan uutisaiheista. Menen ateljeehen ja Reijo lähtee yleensä hoitamaan käytännönasioita, käy kehystämössä ja kuvauttaa tauluja. Kun Reijo on reissut heittänyt, hän tulee ateljeehen kertomaan kuulumisia. Yleensä en kuule mitään, kun olen uppoutunut maalaamiseen. Joka toinen ilta lämmitetään sauna.

Antaako Reijo neuvoja maalaamisessa?

Johanna: Ei anna. Kerran hän tuli ateljeehen alkuaikoina ja sanoi jonkun tosi hyvän ehdotuksen. Kimpaannuin ja heitin taulun Reijoa kohti. Se meni hänen jalkojaan kohti. Sen jälkeen hän on pidättäytynyt neuvomasta. Hänellä on kyky nähdä ja analysoida, ja hän näkee jo alkuvaiheessa, mitä taulusta on tulossa.

Reijo: Olen kerran sanonut ja taulu lensi kuin frisbee jalkoihin. Tulin tulokseen, etten hetkeen neuvo enkä ole sen jälkeen neuvonut. Siitä on reilu 20 vuotta. Vanha koira oppii.

Johanna ja Reijo Oras vuonna 2013 kotonaan Koski TL:ssä. Heillä on neljä kotia: Ranskassa, Punkaharjulla, Koski TL:ssä sekä mökki Satakunnassa.

Mistä ette selviäisi ilman toisianne?

Johanna: Reijo on käytännönasioiden hoitaja numero yksi. Silloin kun on Maailman huonoin taiteilija -fiilis, Reijo on paras sparraaja montusta ylös.

Reijo: En selviäisi mistään ilman Johannaa. Jos korona veisi Johannan, särkyneen sydämen syndrooma veisi minut myöskin. Se olisi minun loppuni.

Kumpi leppyy nopeammin?

Johanna: Reijo ei jaksa kauhean kauan mökötellä. Olen paljon pitkävihaisempi, minua saa lepytellä. Reijo ei loppujen lopuksi enää muista, mistä mökötys alkoi. On vaikea olla vihainen, kun ei muista enää, mistä pitäisi olla.

Reijo: Minä. Jos suutun Johannalle jostain, en muista, miksi suutuin. Riiteleminen on turhaa.

Kumpi on parempi kokki?

Reijo: Keitän paremmin veden. Johannalta kokkaus käy käden käänteessä.

Johanna: Minä. Reijo ei kokkaa. Hän tekee aamukahvin. Hän voi joskus laittaa makkaran uuniin ja keittää perunat. Kokkaamisella hänet loppujen lopuksi valloitin.

Kumpi tekee useammin aloitteen läheisempään yhteiseloon?

Johanna: Kyllä se varmaan menee tasoihin.

Reijo: Minä suorastaan punastun. Tekeekö meistä kumpikaan mitään ehdotusta? Se on joku tunnekenttä, joka ympäröi. Katseet ja olemus. Ei tarvita sanoja.

Oletteko koskaan harkinneet eroa?

Johanna: Meillä ei ole koskaan ollut hetkeä, että olisimme eroa miettineet. Eikä ole ollut suuria kriisejä, niin erikoiselta kuin se kuulostaakin. Ero ei ole tullut mieleenkään.

Reijo: Ei. Se mietittiin ensimmäisen kymmenen kuukauden aikana tarkkaan, että rakastetaan, tuli mitä tahansa.

Miten hemmottelette toisianne?

Johanna: Reijo saattaa yllättäen ostaa kukkia kotiin. On kiva kysyä välillä toiselta, kuinka hurisee ja miten voit. Viime aikoina olemme pohtineet, mitä haluaisimme vielä tehdä ja kokea. Reijo haluaisi alkaa harrastaa. Taide on ollut työ ja vapaa-aika. Kaikki mitä on tehty, on liittynyt taiteeseen. Olen innostanut Reijoa aloittamaan uudelleen musiikkiharrastuksen.

Reijo: Johanna hemmottelee minua tuomalla milloin sukkia tai villapaitaa. Tai poskelle taputtamista tai pieni halaus kesken päivän.

Mikä on ollut parisuhteenne vaikeinta aikaa?

Johanna: Heti alussa, kun lähdin kahdeksi talveksi Pietarin taideakatemiaan opiskelemaan. Ikävä oli hirveä. Aina rajalle asti itkin täysillä. Puhelinlaskut olivat aikamoiset.

Reijo: Kun ostimme vanhan koulun Koskelta, sovimme, että kestämme, jos tulee sanomista. Ensimmäinen sanominen oli punaisen salin iso itämainen matto. Että tuleeko se kaksi senttiä ikkunaan päin vai keskilattiaan päin. Jälkeenpäin naurettiin, että siinä oli meidän remonttikriisi. Vakavia kriisejä ei ole ollut, paitsi lastenlasteni ja tyttäreni menehtymiset. Ne ovat vakavoittaneet elämää ja tuoneet valtavan ikävän. Hyvä parisuhde on antanut voimaa jatkaa, vaikka ei menetyksistä koskaan selviä.

Miten nyt jo aikuisen tyttären syntymä on muuttanut teitä?

Johanna: Ei ole muuttanut. Olin nähnyt sellaisia kohtaloita, joissa puolisot kutsuvat toisiaan äidiksi ja isäksi. En halunnut sitä. Minulla oli missio, että olemme rakastunut pari vanhemmuuden rinnalla koko ajan. Pidimme huolta, että meillä oli kahdenkeskeisiä matkoja ja illallisia.

Reijo: Kun Olivia oli kolme kuukautta, minun oli lähdettävä lomalle. Valvoin kaikki yöt ja kuuntelin, hengittääkö Olivia. Johanna nukahti ja minä valvoin. Minulla oli aiemmasta liitosta neljä lasta, mutta se ei ei auttanut mitään. Johannan kehotuksesta lähdin Sri Lankaan kymmenen päivän matkalle. Johanna on ollut hyvä äiti.

–Minulla oli missio, että olemme rakastunut pari vanhemmuuden rinnalla koko ajan, Johanna Oras kertoo. Pariskunnan tytär Olivia on jo aikuinen. Kuva on vuodelta 2000.

Johanna on kertonut lehtihaastattelussa, että olette löytäneet kipinän uudelleen. Mitä se tarkoittaa?

Johanna: Kun lapsi on aikuinen, ei tarvitse miettiä tyttären koulun takia omia maalausaikatauluja. Pystyn keskittymään itseeni enemmän ja myöskin puolisoon.

Reijo: Kipinää on ollut koko ajan. Nyt meillä on eri tavalla aikaa toinen toisillemme ilman että koulu rajoittaa elämää.

Annatteko toisillenne lempinimiä?

Johanna: En koskaan sano Reijo, vaan kulta tai rakas. Se tulee niin selkäytimestä, etten edes mieti sitä.

Reijo: Kulta tai rakas kuulostaa jonkun mielestä todella imelältä, mutta näin meillä tehdään ja on tehty. Varmasti joku ajattele, että mitkä teatteriroolit noilla pölhökustailla on, mutta ei ole. Tuntuu, että puhun vieraalle ihmiselle, jos sanon Johanna.

Oletteko puhuneet, miten ikäeronne tulee näkymään tulevaisuudessa?

Johanna: Kun menimme naimisiin, monet vääräleuat sanoivat, että nyt on varmasti kiva, mutta entäs 25 vuoden kuluttua. Nyt on mennyt 25 vuotta. Reijo täyttää 75 ja minä täytän vappuaattona 50. Emme ajattele ikää, sillä meidän perheessä on mennyt kuolemisjärjestykset päälaelleen. Elämässä voi näköjään sattua mitä tahansa.

Reijo: Olemme luvanneet tukea toinen toisiamme niin pitkälle kuin on mahdollista. Apu ja tuki on luvattu jo alttarilla.

Mistä joudut huomauttamaan usein toiselle?

Johanna: En ole niin jämpti kuin Reijo. Ehkä joudun huomauttelemaan hänen huomauttelemisestaan. Että en jaksa kuunnella huomauttelemista. Se ei ole muuttunut miksikään.

Reijo: Nykypäivänä siitä käytetään sanaa boheemius. Johannan tavarat ovat usein hukassa. Siihenkin on pikkuhiljaa sopeutunut. Tuntuisi kauhealta, jos kaikki olisi just jämptisti. Kaikki tavarat ovat löytyneet tähän asti.

Kumpi tunnustaa useammin rakkautensa?

Johanna: Reijo. Hän valittaa tästä minulle, että hänen pitää tivata, rakastanko vielä häntä, kun hän sanoo sen spontaanisti aika usein. Ja sitten minä sanon minäkin rakastan sinua.

Reijo: Taidan siinä olla herkkis. Mielelläni sanon Johannalle: rakastan sinua.