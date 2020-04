Helena Petäistö pakeni koronaa Pariisista tuhannen asukkaan pikkukylään Pohjanmaalle – edessä on valtava urakka

Eu-kirjeenvaihtaja Helena Petäistöä odottaa lapsuudenmaisemissaan Rautiossa mittava urakka.

120 kilometriä Ouluun, 90 Kokkolaan ja 500 kilometriä Helsinkiin. Ei koronavirusta.

Tietokirjailija, EU-kirjeenvaihtaja Helena Petäistö on koronakaranteenissa Rautio-nimisellä paikkakunnalla Pohjanmaalla Kalajoella. Rautio on tuhannen asukkaan kylä. Se oli pitkään ainoa kylä Suomessa, jolla oli joka kesä peräti kaksi viikkoa kestävät kyläjuhlat.

Helena Petäistölle Rautio on lapsuudesta asti tuttu paikka, jossa ovat äidin mökki ja molemmat entiset mummolat.

– Lähdin Pariisista helmikuun 20. päivänä ja Helsingistä maaliskuun 20. päivänä. Paras paikka koronakaranteenille on Rautio, tuhannen asukkaan kylä Pohjanmaalla Kalajoella, Helena Petäistö kertoo.

Kun Maikku-täti kuoli, Petäistön äiti lunasti perikunnalta Maikun mökin irtaimistoineen.

Maikku oli Helena Petäistön kummitäti, sotaleski, jolla ei ollut omia lapsia. Hänen talossaan Petäistö tällä hetkellä tilapäisesti asuu.

– Se ei ole ihan tavallinen mökki, vaan alun perin isän lapsettoman siskon viimeinen koti keskellä kirkonkylää.

– Mökissä on hyvät vibraatiot, Maikku-tädin henki leijuu yhä. Hän taatusti muisti meitä merkkipäivinä ja kutsui kesällä viikoksi luokseen. Kaikki esineet muistuttavat Maikusta, ja kutsumme mökkiä Maikkulaksi.

–Vaivaisukkoperinne voi hyvin Pohjanmaalla, Helena Petäistö kertoo.

Rautiossa Petäistöä odottaa mittava urakka. Hän osti Raution huonoon kuntoon päässeen vanhan apteekin 2012.

1800-luvulta peräisin olevalla talolla ei ole kaavassa suojelumerkintää, ja se oli määrä purkaa uustuotannon tieltä.

– Näen apteekin tontin Maikun talon ikkunasta, Helena Petäistö kertoo.

Petäistö kuuli talon purkusuunnitelmista Kalajoella asuvalta veljeltään talvella 2012.

– En tiedä vielä, mitä sillä teen, on tuhat suunnitelmaa. Se on ihana talo.

Helena Petäistö osti Kalajoen vanhan ja huonokuntoisen apteekin 2012. Nyt hän näkee tontin Maikku-tätinsä talon ikkunasta.

Rakennus teki häneen vaikutuksen jo lapsena, jolloin hän ihasteli kaunista apteekin taloa.

Pitkään Pariisissa asunut kosmopoliitti nauttii nyt maaseudun rauhasta, kokkailusta ja kirjoitustöistä. Tekemistä on mukavasti limittäin.

– Kovin takaisku tapahtui edellisviikolla, kun kyläkauppa sulki ovensa – kesken koronakautta! Siitä ei saa pisteitä S-ketju, joka kehtaa väittää mainoksessaan: ”Pidetään toisistamme huolta!” Helena Petäistö kertoo.

– Jo aiemmin kylältä vietiin bensapiste. Nyt kävely minimarkettiin muuttui automatkaksi 11 kilometrin päähän. Muuten täällä rassaa treenisalin puute. Se on korvattava kävelyllä.

Kevät on Petäistölle poikkeuksellinen. On ensimmäinen kerta, kun hän on Rautiossa tähän aikaan vuodesta.

– Kivaa on ollut. Tykkään mökin tunnelmasta ja siitä, että olohuone ja keittiö ovat ilta-aurinkoon päin, hän sanoo.

– Ranskalaiset ovat meitä tarkempia siitä, mitä on yllä koronakaranteenissakin, ja ranskalaislehdissä puidaan asiaa, miten olla "casual chic" eristyksissä maalla tai kotioloissa. Siihen periaatteeseen olen tottunut itsekin, Helena Petäistö kertoo.

Tällainen on Helena Petäistön viikko Rautiossa:

13.4. ”Vaivaisukkoperinne voi hyvin Pohjanmaalla. Raution ”Muumipappa” on kerännyt rahaa 1800-luvulta lähtien”..

14.4. ”Aamun postikorttinäky suli pois. Sain valmiiksi Suomi-raportin Schuman-tutkimuslaitokselle Pariisiin”.

15.4. ”Kaukana kavala maailma, pohjalaismökiltä. Tein Apu-lehteen kolumnin koronaviruksen hyvistä puolista”.

16.4. ”Mökin paras keittokirja ja ”potage Parmentier”, peruna-purjokeitto. Kattilallisella pärjää kolme päivää”.

17.4. ”Posti toi Lasse Lehtisen uuden opuksen. Kirjoitin MTV:n lauantaikolumnin Kiinan kuristamasta WHO:sta”.

18.4. ”Pitkä kävelylenkki, jonka varrella entinen mummolani, 1800-luvun talo, nyt serkunpojan perheen koti”.