Ex-pääministeri kiikuttaa ruokaa Pirkko Mannolan oven taakse – eristyselämä löi ällikällä

Pirkko Mannolan korona-arkeen sisältöä tuovat Göran Stubbin seura ja videopuhelut tyttären perheelle Ruotsiin.

Laulaja-näyttelijä Pirkko Mannola, 81, viettää korona-arkea Espoon-kodissaan yhdessä kihlattunsa jääkiekkovaikuttaja Göran Stubbin, 85, kanssa. Helsingin Sanomien mukaan pari ehti kotiin Espanjan-matkaltaan juuri ennen kuin korona jysähti päälle.

Kun Mannola vastaa puhelimeen, hän kertoo nauttivansa lämpimästä kevätsäästä kotitalonsa pihalla.

– Ihan hävettää sanoa, kuinka nautin tästä ajasta. Tavallaan tämä on tehnyt todella hyvää, sitä keskittyy pieniin ja tärkeisiin asioihin elämässä.

Aiemmin Mannola heräsi öisin töidensä vuoksi muistelemaan kappaleiden sanoja. Nyt yöunet ovat rauhoittuneet huomattavasti, vaikka Mannola onkin huolissaan maailman tilanteesta.

Eniten ikävä on Ruotsissa asuvaa tytärtä ja lapsenlapsia. Ikävää lievittääkseen he soittelevat jopa tunnin mittaisia videopuheluita.

– Eilen näin videolta, kuinka hula hula -vanne heilui.

Mannola viettää kauniilla säällä aikaa kotinsa pihalla.

Liikunnan määrä Mannolan arjessa on lisääntynyt. Hän kävelee, joogaa ja tekee keppijumppaa päivittäin. Yksinäisyyttä hän ei ole kokenut.

– On ihanaa, kun minulla on Göran. Göran tekee tällä hetkellä etätöitä ja hänellä on ollut suurempi totuttelu tähän, että olemme aamusta iltaan koko ajan yhdessä. Jääkiekko on hänen koko maailmansa ja nyt se maailma on täysin pysähdyksissä.

Göranin poika Alexander Stubb on auttanut pariskuntaa.

– Alex hankki meille kuntopyörän, jolla me molemmat Göranin kanssa poljemme.

– Laitamme Alexille pari kertaa viikossa viestillä kauppalistan, jolloin hän käy ruokakaupassa puolestamme ja toimittaa ruokakassit pihaamme. Tämäkin asia on hyvin hoidossa, kun entinen pääministeri kuskaa meille ruokaa, Mannola nauraa.

Mannola yllättyi siitä, miten paljon hän nauttii eristyselämästä.