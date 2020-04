Kun Joel Harkimo kertoi haaveistaan, Janni Hussi sai töksäytettyä vain tylyn kommentin

Janni Hussin podcast-vieraana on tällä viikolla hänen avopuolisonsa Joel Harkimo. Jaksossa paljastuu, kuinka erilaiset näkemykset kaksikolla oli aiemmin perheen perustamisesta.

Radiojuontaja ja somevaikuttaja Janni Hussin luotsaaman Hussipodin vieraana kuullaan tällä viikolla hänen avopuolisoaan Joel ”Jolle” Harkimoa.

Puolentoista vuoden ajan seurustelleet Hussi ja Harkimo kuuluvat Suomen seuratuimpiin julkkispareihin. Kaksikko kertoi seurustelustaan julkisuudessa vuoden 2018 lokakuussa. Seuraavana keväänä pari muutti saman katon alle.

Podcastissa pariskunta keskustelee muun muassa, kuinka parisuhde on muuttanut heidän elämäänsä. Kaksikko keskustelee jaksossa myös tulevasta, kuten perheestä ja naimisiinmenosta.

Harkimo tunnustaa heti alkuun ajatelleensa aina, että hänellä olisi tulevaisuudessa vaimo ja perhe.

– Kyllä mä oon aina halunnut olla faija. Varsinkin kun oma perhe on niin läheinen, niin mä toivon, että mulla olisi joskus oma sellainen. Se oma perhe tulee varmasti olemaan yksi isoin muutos, mitä tulee seuraavan kymmenen vuoden aikana tapahtumaan.

– Esimerkiksi joku lasten hankkiminen, niin se on isoin asia, mitä sun elämässä tapahtuu ja varmasti haastavin. Mutta kaikki, ketkä on saanut lapsen ja puhuu vanhemmuudesta sanovat, että se on siisteintä elämässä. Vaikka se on varmasti ihmisen elämän isoin mahdollinen muutos, että saa lapsen.

Hussi ja Harkimo Lontoossa 2019.

Hussi kertoo, että hän puolestaan ei koskaan aiemmin pitänyt lasten hankkimista erityisen tärkeänä asiana.

– Ennen kun me ollaan tavattu, niin mä olen ajatellut, että mä en ikinä halua lapsia. Se ei ole mulle koskaan ollut mikään prioriteetti elämässä. Mun prioriteetit ovat olleet sitten ehkä siellä työn parissa. Mulla on ollut pitkään sellainen ajatus, että ne ovat toisiaan poissulkevia asioita, varsinkin naisen näkökulmasta.

– Että entäs jos lapsia tulee, niin pystynkö jatkamaan töissä, ja laskeeko se mun markkina-arvoa tällä viihdealalla

Harkimo on kumppaninsa kanssa asiasta samaa mieltä. Hän kuitenkin huomauttaa, kuinka Hussin ajatusmaailma vaikuttaa parin yhteiselon aikana muuttuneen lasten suhteen.

– Muistan, kun me juteltiin tästä joskus ensimmäisen kerran. Muistan, koska menin siitä vähän shokkiin – tai no en nyt shokkiin, koska ei tässä ole mitään shokeeraavaa – kun sanoit, että ”no en todellakaan halua lapsia”. Se oli tosi vahva se reaktio siihen lapsikeskusteluun.

Myös Hussi kertoo muistavansa tilanteen.

– Sä vielä taisit tuoda sen esille niin, että sä haluat ison perheen. Sit sä kysyit multa ja mä sanoin, että no way. Kyllä me sen aiheen kanssa kipuiltiinkin aika paljon.

Pari Urheilugaalassa tammikuussa 2019.

Kaksikko ei ole vieläkään päässyt asiasta täysin yhteisymmärrykseen.

– Niin ollaan me sitä paljon funtsittu. Ja se asia on nyt miten on. Mutta sulla on tapana välillä aina vähän töksäytellä. Sä saatat sanoa asiat aika kovaa, Harkimo kuittailee.

– Mä sanon suoraan, Hussi naurahtaa.

– Niin sanot, ja mä oon tottunut siihen. Mulla on sellainen isä. Mutta välillä se tulee aika raffisti. Siksi mä muistan, että se oli aika shokeeraavaa, kun sä sanoit sen niin kovaa ja selkäytimestä.

Hussi puolustelee sanomisiaan selittämällä, kuinka ei koskaan elämässään ollut aiemmin ollut tilanteessa, jossa voisi kuvitella olevansa äiti.

– Se oli vaan automaatio. En mä ollut ennenkään halunnut, niin ajattelin, että en nytkään halua. Sä et ollut ehkä myöskään tottunut siihen mun suorapuheisuuteen, niin kuin nyt olet. Niin voin kuvitella, että se on varmasti ollut aika erikoinen kokemus.

– Niin, nyt kaikki sun töksäytykset menee sellaisen tosi ison suodattimen läpi.