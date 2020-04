Taas mennään matemaattisen pähkinän äärelle.

Irma on Matin äiti. Matti puolestaan on Olivian isä. Irma on siis Olivian isoäiti.

Kaikki kolme ovat hauskasti syntyneet samana päivänä, mutta tietysti eri vuosina.

Kolmikko juhlii syntymäpäiviään yleensä aina yhdessä. Esimerkiksi kun Olivialla oli yksivuotissyntymäpäivät, Irma täytti samana päivänä 49 vuotta. Saman syntymäpäivämäärän vuoksi syntymäpäiväkahveilla jokaisen ikää tarkastellaan erityisellä huolellisuudella.

Tänä vuonna kolmikko huomasi, että Irma oli syntymäpäivillä sattumalta juuri saman ikäinen kuin poikansa Matti ja hänen tyttärensä Olivia yhteensä. Samalla kolmikko laski, että Matti sattui olemaan tasan kolme kertaa tyttärensä Olivian ikäinen.

Osaatko päätellä kuinka vanhana Matti sai Olivian? Visan ensin tehneistä 600 IS:n lukijasta 60 prosenttia vastasi kysymykseen väärin. Tehtävä ei ehkä olekaan niin helppo, kuin aluksi tuntuu. Vastaa itse alle. Näet sen jälkeen muiden vastaukset!