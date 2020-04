Jari ”Bull” Mentula julkaisi harvinaisen yhteiskuvan vaimonsa kanssa: ”Kiitos, kun olet juuri se mitä olet”

Jari ”Bull” Mentula on ollut Maruzella-vaimonsa kanssa vuosikymmenen yhdessä. Naimisiin pari meni vuonna 2016.

Jari ”Bull” Mentulalle perhe on kaikki kaikessa.

Tv:stä tuttu kehonrakentaja Jari ”Bull” Mentula julkaisi Instagramissaan harvinaisen julkisen päivityksen vaimolleen ja kahdelle lapselleen. Useista tv-ohjelmista tuttu Mentula on pysytellyt viime ajat pois julkisuuden parrasvaloista ja keskittynyt muun muassa perheeseensä.

Nyt Mentula kiittääkin vaimoaan Maruzellaa, jonka kanssa hänellä on takanaan jo 10 yhteistä vuotta.

– Pieni mutta suuri hetki...kosketus. 10 vuotta olen saanut näistä nauttia ja joka kerta edelleen se tuntuu hyvälle...tärkeälle!! Kiitos, kun olet juuri se mitä olet, Mentula kiittää sydämin.

Mentula ja Maru avioituivat kesällä 2016 Kreikassa järjestetyissä näyttävissä häissä.

Aviopari asuu Tampereella lapsiensa kanssa. Pariskunnalla on kaksi yhteistä lasta, pian 3-vuotias Romeo ja helmikuussa vuoden täyttänyt Robin.

Isyys on muuttanut Mentulaa ja hän onkin kertonut usein haastatteluissa nauttivansa isyydestä täysin siemauksin. Mentula myös julkaisee silloin tällöin Instagramiinsa onnentäyteisiä kuvia pienokaisistaan.

Perheonnen lisäksi Mentulalla menee myös taloudellisesti oikein mukavasti. Mentula tienasi vuoden 2018 aikana huikeat 335 694 euroa. Siitä ansiotuloa oli 323 632 euroa ja pääomatuloa 12 062 euroa. Suurten tulojen myötä tulivat tietysti myös suuret verot. Vuoden 2018 aikana Mentula maksoi veroja kaikkiaan mittavat 156 874 euroa.

Mentulan tulot tulevat hänen Bull’s Consulting Oy -yrityksestään, josta hän nostaa itselleen palkkaa.

– Tehdään verkkovalmennuksia ja luentoja. Ne ovat yritykseni pääasialliset tulonlähteet, Mentula kuvaili IS:lle marraskuussa 2019.

Lähivuosien suurin hankinta on ollut perheen mökki, johon on uponnut sievoinen summa.

– Ollaan hankittu mökkiä ja sellaista. Iso osa rahantarpeesta liittyy tällaisiin asioihin. Hyvin on mennyt, Mentula kommentoi.

Jari ”Bull” Mentula tuli alun perin tunnetuksi ammattilaiskehonrakentajana ja valmentajana. Hän on luotsannut FitFarm-yhtiötä yhdessä ystävänsä Jutta Larmin kanssa vuodesta 2010 ja valmentaa työkseen fitnessurheilijoita sekä -kuntoilijoita. Tv:ssä Mentula on nähty muun muassa ohjelmissa Jutta ja 10 suurta unelmaa sekä Bull vs. Vertti.