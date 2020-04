MTV: Tällaista arkea julkisuudesta vetäytynyt Viivi Avellán elää Singaporessa – yksi merkittävä ero Suomeen verrattuna

Viivi Avellán kertoi Vappu & Marja Livessä perheen arjen Singaporessa helpottuneen lastenhoitajan myötä.

Toimittaja, entinen urheilu-uutisten ankkuri ja yrittäjä Viivi Avellán, 42, oli torstai-iltana Vappu Pimiän ja Marja Hintikan vieraana Vappu & Marja Live -keskusteluohjelmassa. Avellán kertoi videoyhteyden avulla kuulumisiaan koronaviruspandemian keskeltä Singaporesta, jossa hän perheineen nykyään asuu.

Avellán kertoi arjen suurkaupungissa olevan melko erilaista kuin Suomessa.

– Suurin ero on se, että meillä on lastenhoitaja, joka asuu meillä, vähän kuin au pair, Avellán sanoo.

– Lapset menevät kouluun koulubusseilla, ja lastenhoitaja ottaa lapset vastaan, kun he tulevat koulusta. Meillä menee tosi vähän aikaa lasten kuskaamiseen, ja se on ehkä se ollut suurin ero täällä, Avellán kuvaili.

Perhe toivoo pääsevänsä kesäksi Suomeen koronaviruspandemiasta huolimatta.

– Tarkoitus on tulla. Finnair ilmoitteli just, että avaavat Helsinki–Singapore -reitin heinäkuun alussa ja ollaan tietenkin jo varattu liput. Lapset odottaa innolla koska he rakastavat suomen luontoa kuten minäkin. Toivottavasti kaikki menee hyvin ja päästään sinne, Avellán hymyili.

Koronavirustilanne on Singaporessa Avellánin mukaan pääasiassa hallinnassa tällä hetkellä.

– Kaikki on hallinnassa, mutta tänne tulee paljon työmiehiä naapurimaista. He tulevat parin kuukauden keikoille rakennusalueille ja asuvat parakeissa, vähän kuin Suomessa armeijassa, jakavat huoneet ja saniteettitilat. Se on otollista viruksen leviämiselle ja siellä se on nyt levinnytkin, Avellán sanoi.

Viivi Avellán vuonna 2014.

Avellan muutti Singaporeen vuonna 2017, kun hänen rahoitusalalla työskentelevä miehensä sai maasta työtarjouksen. Avellánilla ja hänen miehellään on kaksi pientä poikaa. Perhe asuu Singaporen ydinkeskustan lähellä.

Avellanilla on nykyisin oma pohjoismaisiin hyvinvointituotteisiin keskittynyt verkkokauppa Nordic Glow Shop. Lisäksi hän toimii Singaporen maajohtajana Innovation Housessa, joka on pääomasijoittajista, yrityksistä ja start upeista koostettu kansainvälinen business home -konsepti.