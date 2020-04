Bruce Willis edelleen koronakaranteenissa ex-vaimonsa Demi Mooren kanssa – nyt tytär paljasti, miksi Brucen nykyinen vaimo Emma ja parin lapset eivät ole heidän kanssaan

Bruce Willisin ja Demi Mooren fanit ovat ihmetelleet, miksi ex-pariskunta viettää niin tiiviisti aikaa yhdessä.

Bruce Willisin, 65, tytär Scout Willis, 28, on kertonut perheensä erikoisesta järjestelystä koronapandemian aikana.

Scout kertoi perheensä pandemian aikaisista asuinjärjestelyistä Dopey-podcastissa. Bruce Willis on tällä hetkellä karanteenissa ex-vaimonsa Demi Mooren, 57, kanssa, vaikka pari erosi jo vuonna 2000.

Bruce on nykyisin naimisissa Emma Heming Willisin, 41, kanssa. Emma on tällä hetkellä Los Angelesissa parin yhteisten lasten kanssa. Brucella ja Emmalla on kaksi tytärtä; 8-vuotias Mabel ja 5-vuotias Evelyn.

Bruce Willis on nykyisin naimisissa Emma Heming Willisin kanssa.

Brucen fanit ovat olleet ihmetelleet, miksi aviopari viettää aikaa erillään. Scout kuitenkin antaa järjestelylle yksinkertaisen selityksen.

– Äitipuoleni piti tulla tänne pikkusiskojeni kanssa, mutta nuoremmalle pian 6-vuotiaalle siskolleni, jolle ei vielä koskaan oltu puhuttu siitä, ettei ulkoa löytyviin neuloihin ja ruiskuihin saa koskea, kävi vahinko puistossa. Hän yritti tökkiä sellaisella kenkäänsä, mutta se osuikin hänen jalkaansa, Scout Willis kertoo podcastissa.

Bruce Willis ja Demi Moore Cannesissa vuonna 1997.

– Joten äitipuoleni oli odotettava verikokeiden tuloksia Los Angelesissa. Tuona aikana matkustamisesta tuli hankalaa, joten hän jäi Los Angelesiin pikkusiskojeni kanssa.

Scout, Rumer ja Tallulah Willis Once Upon a Time in Hollywood -elokuvan ensi-illassa heinäkuussa 2019.

Bruce, Demi ja Scout ovat viettäneet karanteenissa aikaa Idahon Haileyssa, jossa ex-parin kaikki kolme tytärtä aikanaan kasvoivat. Scoutin lisäksi perheeseen kuuluvat Rumer, 31 ja Tallulah, 26.

Demi Moore kuvattuna helmikuussa.

– On ollut todella hassua, että molemmat vanhempani ovat saman katon alla talossa, jossa he meidät kasvattivat. Se on ollut todella suloista, Scout iloitsi.

– On ollut hienoa viettää näin paljon aikaa heidän kanssaan, Scout sanoo.