Myös Sideways ja Rockfest peruvat tapahtumansa

Useat festarit ovat peruneet kesän tapahtumansa koronaviruksen vuoksi.

Sideways-festivaali ja Rockfest ovat peruneet tapahtumansa tältä kesältä.

Helsingissä järjestettävä Sideways ilmoitti asiasta Facebook-sivuillaan ja pahoitteli tilannetta.

– Olemme murtuneita ja pahoillamme jokaisen puolesta, jota Sidewaysin peruuntuminen koskettaa. Haluamme erityisesti kiittää teitä kaikkia valtavasta määrästä somessa ja sähköpostitse saamistamme tsemppiviesteistä sekä kaikesta kannustuksesta ja tuesta kevään aikana.

– Siirrämme nyt katseemme vuoteen 2021. Olemme aloittaneet neuvottelut tälle kesälle kiinnitettyjen esiintyjien kanssa ja tavoitteenamme on tehdä vuoden 2021 ohjelmistosta festivaalin historian paras. Julkistamme ensi vuoden Sidewaysin päivämäärät niin pian kuin mahdollista, ja toiveenamme on päästä samalla kertomaan ensimmäisiä kesän 2021 esiintyjäuutisia.

– Selvitämme parhaillamme, miten voimme toimia vuoden 2020 tapahtumaan ostettujen lippujen osalta parhaalla mahdollisella tavalla. Kerromme kaikista yksityiskohdista, kuten palautuskäytännöistä ja lippujen hyödyntämisestä ensi kesän tapahtumassa samalla, kun julkistamme vuoden 2021 päivämäärät. Lippujen palauttaminen on mahdollista sen jälkeen, kun olemme ilmoittaneet uuden ajankohdan. Pyydämmekin, että ette vielä ottaisi yhteyttä lipunmyyntipaikkoihin. Jos teillä on asiaan liittyen kysyttävää, voitte lähettää sähköpostia osoitteeseen info@fullsteam.fi, festivaali ohjeistaa Facebookissa.

Myös Rockfest ilmoitti asiasta Facebook-sivuillaan ja kertoi olevansa pahoillaan festarien perumisesta.

– People of Rockfest – meillä on todella surullisia uutisia. Rockfestiä ei järjestetä tänä vuonna.Ymmärrämme tilanteesta koituvan ketutuksen ja pettymyksen, olemme kaikki murtuneita. Vallitsevan tilanteen vuoksi, meidän on keskityttävä kuitenkin tärkeimpään eli kansakuntamme terveyteen.

Rockfestissä juhlitaan seuraavan kerran 11.-13.6.2021 Tampereella Särkänniemen Tapahtumarannassa.

– Jos haluat rokata ensi vuoden Rockfestissä, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Tämän vuoden lippu käy sisäänpääsynä sellaisenaan myös Rockfestiin 2021. Ohjelma julkaistaan mahdollisimman pian. Mikäli haluat palauttaa jo ostetun lippusi, lippurahat palautetaan asiakkaille sen lippukaupan toimesta, josta olet lippusi ostanut. Hae palautusta 30.6.2020 mennessä. Virallisina lippukauppoina ovat toimineet TIKETTI ja lippu.fi, festari tiedottaa.