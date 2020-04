Huippusuosittu bloggaaja Alexa Dagmar palauttaa Business Finlandilta saamansa tuen takaisin – perustelee päätöstään pysäyttävässä päivityksessä

Alexa Dagmar sai yli 38 000 euron tuen.

Suomen suosituimpiin bloggaajiin lukeutuva Alexa Dagmar, oikealta nimeltään Alexa Mac Donald-Thomé, on yksi niistä yrittäjistä, jotka ovat hakeneet ja saaneet koronatukea valtion rahoitusyhtiö Business Finlandilta. Hänelle myönnettiin tukea 38 544 euroa.

Muotibloggaaja Dagmar sai tuen hakemisesta kritiikkiä keskustelupalstoilla, ja hän onkin nyt päättänyt palauttaa saamansa tuen.

– Kun vielä eilen illalla myös hallitus ja osa ministereistä totesivat, että tukipäätökset on tehty virheellisesti ja/tai niitä on myönnetty väärille tahoille, on päivän selvää, että yritykseni palauttaa välittömästi tälle osoitetun kehitystuen täysimääräisenä, Dagmar kertoo blogissaan.

Dagmar selittää blogissaan, että tuen avulla hänen oli tarkoitus hankkia audio- ja videopalveluiden sekä -tuotteiden kehitystyötä asiantuntijoilta, mitä hän oli pitkään suunnitellut. Dagmar painottaa, että hänen yrityksensä kehityshankkeen aika on myöhemmin.

– Jokainen, joka minut tuntee tai minua kanavissani seuraa tietää, että olen aina heikko-osaisten puolella ja kaikkea kurjuutta vastaan. Pyrin toimimaan kunniallisesti ja avoimesti ja aina parhaan tietoni mukaan. Tällä kertaa tieto muuttui matkan varrella enkä osannut lukea tilannetta oikein, hän kirjoittaa.

– Pyydän anteeksi, mikäli olen pahoittanut kanssaeläjien mieliä tai järkyttänyt jotakuta toimillani ja tietämättömyydelläni.

Alexa Dagmar on yksi Suomen suosituimmista bloggaajista. Hän on kirjoittanut blogiaan jo vuosien ajan. Lisäksi hän tuottaa työkseen sisältöä myös erilaisiin sosiaalisen median kanaviin, kuten Youtubeen ja Instagramiin, jossa naisella on yli 44 000 seuraajaa.

Muotibloggaajan lisäksi lukuisat suomalaisjulkkikset ovat saaneet Business Finlandilta tukea, kuten huutokauppakeisari Aki Palsanmäki, jolle myönnettiin 100 000 euron tuki. Aki ja Heli Palsanmäki alkoivat pian saada tappouhkauksia tuen hakemisesta, minkä takia pariskunta koki välttämättömäksi palauttaa tuen.

