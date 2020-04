JVG:n suuri areenakiertue peruuntui, kun koronavirus iski – palaavat vappuna keikkalavoille tavalla, jollaista ei ole koko maailmassa aikaisemmin nähty

Rapduo JVG viihdyttää ihmisiä vappuaattona ennennäkemättömällä tavalla, kun yhtye nousee virtuaalisen Senaatintorin lavalle ilmaiskonsertin merkeissä.

Edessä häämöttävä vappu on aiheuttanut monille päänvaivaa koronaviruspandemian vuoksi. Helsingissä vappua on perinteisesti kokoonnuttu juhlimaan Kaivopuistoon sankoin joukoin, ja erityisesti opiskelijoille ympäri Suomen vappu on yksi vuoden ehdottomista kohokohdista.

Kun hallitus hiljattain kielsi kokoontumiset vappuaattona, alettiin Helsingin kaupungin johtoportaassa välittömästi miettiä, miten ihmiset saataisiin pidettyä poissa legendaariselta Havis Amandalta sekä Ullanlinnanmäeltä.

Pian syntyi ajatus etävapusta, jossa perinteisiin vappumenoihin voisi osallistua turvallisesti kotoa käsin. Apuun kutsuttiin myös Suomen suosituin rapduo JVG, joka tulee vappuaattona viihdyttämään koteihinsa linnoittautuneita suomalaisia.

– Koronaviruksen vuoksi vappuun liittyy Helsingin näkökulmasta todella paljon riskejä. Aloimme miettimään, että mitä iloisia asioita voisimme tarjota ihmisille tässä äärimmäisen poikkeuksellisessa tilanteessa. Kaikki palapelin palaset loksahtivat sitten kohdalleen. JVG ja Ikuinen vappu natsaavat tähän todella hyvin, Helsingin markkinointiyksikön päällikkö Sanna Forsström iloitsee Ilta-Sanomille duon hittikappaleeseen viitaten.

JVG on kulkenut pitkän tien Suomen suosituimmaksi yhtyeeksi.

JVG eli Jare ja VilleGalle nousevat siis vappuaattona, eli 30. huhtikuuta Senaatintorin lavalle ilmaiskonsertin merkeissä. Todellisuudessa Jare ja VilleGalle eivät kuitenkaan esiinny Senaatintorilla yleisömeren edessä, vaan suuressa tyhjässä studiotilassa. Keikkapaikka luodaan artistien ympärille virtuaalisesti, ja myös konsertin seuraaminen tapahtuu mobiililaitteen välityksellä, toivottavasti kotoa käsin.

– Ilmeisesti ensimmäistä kertaa tällaista yritetään tehdä. Meillä on kiertue tältä keväältä peruttu ja kesäkin näyttää huonolta, niin on hauska päästä keikalle. Tosi siistiä päästä kokeilemaan uutta. Paljonhan näitä livestream-keikkoja on ollut, mutta tästä tulee ihan erilainen. Eihän sitä tiedä, vaikka joskus vedettäisiin kaikki keikat tällä tavalla, duon toinen osapuoli Jare toteaa Ilta-Sanomille.

– Toivottavasti jengi löytää paikalle ja tajuaa, että ollaan todella virtuaalitodellisuudessa, etteivät he vain mene sinne Senaatintorille pälyilemään ja etsimään meitä. Me toivotaan, että tämän avulla saataisiin ihmiset pysymään sisällä vappuna. Se olis todella tärkeetä, hän toivoo.

Vappuna nähtävä konsertti on paitsi Suomessa, myös maailmalla ensimmäinen laatuaan. VilleGalle paljastaa, että suosittua yhtyettä on kevään mittaan lähestytty useampien etänä toteutettavien keikkatarjousten tiimoilta, mutta vasta tulevan vappukonsertin erityislaatuisuus sai heidät tarttumaan haasteeseen.

– Me alkukevät odoteltiin ja vähän katseltiin, että mitä tulee tapahtumaan, mutta tämä vaikutti heti mielenkiintoiselta. Sitten, kun saimme vähän enemmän nähdä, että millainen tämä tulee olemaan, niin innostuimme vielä lisää. Jos kaikki vaan onnistuu, niin tämä tulee olemaan todella spesiaali juttu, VilleGalle kertoo.

– Me ei itseasiassa olla vielä ollenkaan treenattu. Tällä viikolla pitäisi päästä testaamaan, siellä vielä rakennellaan niitä systeemejä, Jare puolestaan naurahtaa.

Vappuaattona nähtävä keikka on toteutukseltaan ennennäkemätön niin Suomessa kuin maailmallakin.

Tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan juhlistava JVG lukeutuu Suomen kaikkien aikojen menestyneimpiin yhtyeisiin. Kaksikon keikoilla on vuosien varrella totuttu näkemään valtavia yleisöryntäyksiä, mutta vappuna tämä ei olosuhteiden pakosta ole mahdollista. Jare kuitenkin huomauttaa, että tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun suosikkiduo joutuu esiintymään lähes kokonaan ilman liveyleisöä.

– Ollaanhan me tehty vaikka ja mitä keikkoja, kierretty vaikka missä rippijuhlissa esiintymissä. Kyllä tässä kymmenen vuoden aikana on todella omituisissa paikoissa ehditty käydä. Varsinkin silloin uran alkuaikoina, VilleGalle nauraa.

Duon muodostavat VilleGalle ja Jare kertovat olevansa todella innoissaan tulevasta keikasta.

Juhlavuotensa kunniaksi Jaren ja VilleGallen oli tänä keväänä tarkoitus suunnata suurelle areenakiertueelle, jonka oli määrä huipentua Helsingin Hartwall-Arenalle tämän viikon perjantaina. Koronaviruksen ja siitä aiheutuneiden rajoitusten vuoksi kiertue jouduttiin kuitenkin perumaan. Kaksikko on kuitenkin innoissaan siitä, että vappukonsertin välityksellä he pääsevät näyttämään faneilleen sen, mitä areenakeikkojen varalle oli suunniteltu.

– Meillä oli koko kevään kiertuetta ajatellen rakennettu kokonaan uusi teema. Sitä maailmaa päästään onneksi nyt vähän esittelemään yleisölle. On kiva, etteivät kaikki suunnittelut mene ihan hukkaan. Me ollaan tosi fiiliksissä meidän uudesta lookista, toivottavasti jengi fiilaa sitä, VilleGalle vihjaa.

Vappuaaton virtuaalitodellisuuskeikan välityksellä ihmiset pääsevät siis kotisohviltaan käsin kuuntelemaan JVG:n tunnetuimpia hittejä. Maailman mittakaavassa erityislaatuisen konsertin toteuttaminen on kuitenkin monen tahon yhteinen ponnistus. Helsingin kaupungin lisäksi mukana on myös teknologiayritys Zoan, joka vastaa keikan järjestämisestä ja jonka harteilla lepää myös sen varsinainen toteutus.

– Tätä teknologiaa on kehitetty jo vuosien ajan ja tämän tekemisestä on unelmoitu jo pitkään. Onhan tämä vaatinut todella paljon työtä ja tekemistä, mutta virtuaalinen Helsinki oli meillä onneksi jo valmiina. Se on vaatinut vuosien ja vuosien työn, ilman sitä konsertin toteuttaminen ei tällä aikataululla olisi ollut mahdollista, yrityksen perustaja Miikka Rosendahl kertoo Ilta-Sanomille.

– Olemme tätä varten vuokranneet ison hallin, mihin olemme rakentaneet tarvittavat fasiliteetit. Konsertti kuvataan greenscreenin edessä ja myös bändin jäsenten eteen tuodaan iso näyttö, jolle heijastetaan virtuaalinen Senaatintori ja keikalle osallistuvat ihmiset avatareina. Voidaan sanoa, että tällaista ei ole maailmassa koskaan aikaisemmin tehty, hän avaa konsertin taustoja.

JVG palkittiin neljällä Emma-patsaalla helmikuussa 2020.

Rosendahlin mukaan konsertin järjestämisessä tärkeää on paitsi päästä osallistamaan yleisöä, myös tarjota yhtyeen jäsenille mahdollisimman autenttinen keikkakokemus koronan aiheuttamien haasteiden keskellä. Rosendahl toivookin, että ennennäkemätön kokonaisuus saisi ihmiset pysymään sisätiloissa vapun houkutuksista huolimatta.

– Toki Suomen kevätaurinko on vaikea vastus, mutta yritämme parhaamme, että yhdessä saisimme tarjottua sellaisen viihdepaketin, mikä mahdollistaa ihmisten jäämisen kotiin. Oli niin meidän kuin Helsingin kaupunginkin toive, että saimme juuri JVG:n mukaan tähän projektiin, Rosendahl paljastaa.

– Jos joku, niin Jare ja VilleGalle saavat Suomessa luotua vapputunnelmaa, hän hehkuttaa.