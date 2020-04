Mari Rantasila avautuu Me Naisissa seksuaalisuudestaan ja sinkkuudesta: ”Nuorten miesten kanssa on helpompi olla”

Mari Rantasila on huomannut itseään nuoremmissa miehissä hyviä puolia.

Mari Rantasila kertoo Me Naisille elämästään sinkkuna.

Näyttelijä ja laulaja Mari Rantasila, 57, erosi puolisostaan Teijo Elorannasta vuoden 2017 loppupuolella.

Rantasila avautuu Me Naiset -lehden haastattelussa elämästään sinkkuna. Näyttelijä on huomannut, että hänen on usein helpompi olla nuorten miesten seurassa kuin oman sukupolvensa miesten.

– Nuorten miesten kanssa on usein helpompi olla. Heidän kanssaan ei ole kisailua vallasta, vaan he pystyvät suhtautumaan naiseen tasa-arvoisena, Rantasila kommentoi Me Naisille.

Rantasila ihmettelee, miten vieläkin vanhemman naisen ja nuoremman miehen väliseen suhteeseen suhtaudutaan kummastellen.

– Nuoren miehen ja vanhemman naisen suhdetta pidetään yhä vähän ”tuhmana”. Puhutaan puumista ja milfeistä – ja katsotaan jotenkin pahasti.

Hänestä nuorempien miesten kiinnostukseen on syynsä.

– He eivät välttämättä halua lapsia. Ja he haluavat naisen, joka on sujut seksin ja itsensä kanssa, Rantasila perustelee.

Hän toteaa lehdelle, että nuorempien miesten kanssa seksisuhde on avoimempi ja suorempi. Rantasila painottaa, ettei seksuaalisuus tai halut katoa mihinkään, vaikka 50 vuoden rajapyykki tulee täyteen.

– Ajatus siitä, ettei plus 50-vuotias ole seksuaalisesti haluttava tai haluava, on ihan paskaa, hän huomauttaa.

Mari Rantasila tunnetaan muusikkona, näyttelijänä ja ohjaajana.

Rantasila ja Teijo Eloranta jättivät avioeropaperit Helsingin käräjäoikeuteen syyskuussa 2017.

Rantasila on näytellyt monissa kotimaisissa sarjoissa, muun muassa Kotkatu-, Raid- ja Downshiftaajat -sarjoissa. Hän on myös ohjannut muun muassa kolme Risto Räppääjä -elokuvaa: Risto Räppääjä (2008) ja sen jatko-osat Risto Räppääjä ja polkupyörävaras (2010) sekä Risto Räppääjä ja viileä Venla (2012). Rantasila tunnetaan myös laulajana ja muusikkona.