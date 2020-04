Jethro Rostedtin yökerho sai 100 000 euron koronatuen – täräyttää nyt suorat sanat tukimetakasta

Jethro Rostedt on iloinen siitä, että hänen yökerholleen myönnettiin koronatukea.

Kiinteistönvälittäjänä tunnettu Jethro Rostedt kokee, että koronatukiin liittyy väärinkäsitys.

Useista tv-ohjelmista tuttu yrittäjä Jethro Rostedt kuuluu niin ikään koronatukien saajiin. Rostedt sai Green Farm Oy -firmalleen 100 000 euron rahoituksen Business Finlandilta – nimenomaan turkulaisen Studio-yökerhon toiminnan kehittämiseen.

– Joo, kyllä näin iloisesti pääsi käymään, Rostedt sanoo.

– Tuen avulla pystymme pitämään henkilökuntamme töissä. Nyt emme joudu irtisanomaan työntekijöitämme.

Green Farm Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli noin 420 000 euroa. Tilikauden tulos painui noin 50 000 euroa pakkaselle.

Jethro Rostedt, kun olet nyt seurannut Business Finlandin kehittämisrahoituksista käytyä keskustelua, oliko yrityksenne mielestäsi oikeutettu tuen saajaksi?

– Kyllä, koska tuen avulla pystymme paitsi pitämään työntekijöitä töissä myös kehittelemään uutta projektia, Rostedt sanoo.

– Tässä on nyt luotu hieman väärää kuvaa. Ei tämä tuki tule suoraan yrittäjien taskuihin, vaan sillä tosiaan autetaan yritystä pysymään pystyssä, toisin sanoen tarjoamaan ihmisille töitä.

Millaisesta kehittämisprojektista teidän yrityksenne kohdalla on kysymys?

– Se on sellainen asiakaspalvelujärjestelmä, jonka tarkoituksena on tuoda uutta tapaa toimia ja siten tuoda helpotusta asiakkaille. Se on sen verran iso kuvio, että en rupea sitä nyt lehtien palstoilla tarkemmin avaamaan, Rostedt linjaa.

Kiinteistönvälittäjänä aikanaan tunnetuksi tullut Rostedt sanoo, että koronatukiaisiin mahdollisesti liittyvät epäkohdat on syytä oikaista.

– Asiaa nyt tutkitaan, ja hyvä niin, koska mahdolliset väärinkäytökset pitää selvittää. Minkäänlaisia kusetuksia ei saa päästää läpi. On erikoista, jos joillekin yrityksille on myönnetty väärin perustein tukia, hän näkee.