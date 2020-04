Seinäjoen Tangomarkkinat ja Pori Jazz siirtyvät ensi vuoteen

Tangomarkkinat ja Pori Jazz ilmoittivat hallituksen päätöksen myötä siirtävänsä tapahtumansa vuoteen 2021.

Suomen hallitus ilmoitti kieltävänsä suuret yleisötapahtumat Suomessa 31.7.2020 asti. Tämän seurauksena Seinäjoen Tangomarkkinoiden tämän vuoden kesäfestivaali oheistapahtumineen siirtyy vuodelle 2021. Koronavirusepidemiasta johtuvan poikkeustilanteen ja sen asettamien rajoitteiden myötä myös Tangolaulukilpailu, Tangon Sävellys- ja sanoituskilpailu sekä SMOrk (Tanssiorkestereiden SM-kilpailu) keskeytetään tältä vuodelta.

Tangomarkkinat-organisaatio kertoo lähettämässään tiedotteessa olevansa pahoillaan koko maailmaa koskettavan epidemian vaikutuksesta asiakkaisiin, esiintyjiin, työntekijöihin – sekä kaikkiin rinnalla taisteleviin kulttuurialan toimijoihin

Tästä vaikeasta tilanteesta huolimatta Tangomarkkinoiden suunnittelutyötä jatketaan seuraavalle vuodelle. Tangomarkkinoiden ohjelmisto on pääosin jo julkaistu ja tämän vuoden tapahtumasisältö pyritäänkin siirtämään mahdollisimman kokonaisena Tangovuoteen 2021.

Tangomarkkinoiden kilpailut keskeytetään, ja kilpailut ensi vuodelle avataan uudelleen syksyllä 2020. Kaikki kilpailijat ja esiintyjät tullaan kontaktoimaan vielä erikseen asian tiimoilta. Tämän vuoden tapahtumaan ostetut liput, passit ja leirintämajoituspaikat siirtyvät automaattisesti vuoden 2021 tapahtumaan. Asiakkaalla on myös mahdollisuus lunastaa ostonsa takaisin lokakuun loppuun mennessä Tangotoimistosta. Kaikki tangoasiakkaat pyritään kontaktoimaan sähköpostitse lähipäivinä.

Seinäjoen Tangomarkkinat järjestetään seuraavan kerran 7. – 11.7.2021. Lipunmyynti tapahtumaan avataan ensi viikolla.

Pori Jazzit on suosittu tapahtuma, joka on houkutellut joka vuosi suuria kävijämääriä. Seuraavan kerran festivaali järjestetään 2021.

Myös Pori Jazz siirtyy

Myös Pori Jazz peruu tapahtumansa tältä kesältä ja siirtää festivaalin heinäkuulle 2021. Festivaalin pääkonserteista nautitaan Porin Kirjurinluodossa 15.–17.7.2021.

Pori Jazzin järjestäjät kertovat lähettämässään tiedotteessa toivoneensa viimeiseen asti, että yleisö ja esiintyjät olisivat päässeet tapaamaan toisiaan Porin Kirjurinluodossa heinäkuussa. Pori Jazz on järjestetty vuosittain kesästä 1966 alkaen, joten tämän vuoden festivaalin peruuntuminen on valtava pettymys suurelle joukolle tapahtuman vakiokävijöitä. Sitä se on myös monille muusikoille sekä lukemattomille Pori Jazzin toteuttamiseen osallistuville.

Ensi vuoden Pori Jazz -valmistelut aloitetaan saman tien, ja festivaali on jo avannut keskustelut kaikkien niiden artistien sekä yhtyeiden kanssa, joiden oli määrä esiintyä tämän vuoden tapahtumassa. Tavoitteena on, että mahdollisimman iso osa tälle vuodelle sovituista esiintymisistä pystyttäisiin toteuttamaan heinäkuussa 2021. Tarkempia tietoja aiheesta on luvassa lähiviikkoina.

Tulevalle kesälle ostetut Pori Jazz -liput voi käyttää heinäkuussa 2021. Tämä ei vaadi festivaalin asiakkailta minkäänlaisia toimenpiteitä, eli jo hankitut yhden tai useamman päivän pääsyliput käyvät sellaisenaan heinäkuun 2021 festivaalilla. Pori Jazz tarjoaa myös pienen yllätyksen kaikille niille asiakkailleen, jotka säilyttävät tämän vuoden pääsylippunsa.

Jo ostetut liput voi palauttaa voimassaolevien toimitusehtojen mukaisesti, jolloin lipunhinnan (pois lukien Ticketmasterin palvelumaksun sekä mahdolliset toimituskulut) saa takaisin. Tarkempia tietoja aiheesta löytyy niin ikään Pori Jazzin verkkosivuilta www.porijazz.fi/liput