50 vuotta täyttävä Hans Välimäki vei itsensä äärirajoille menestysvuosinaan – lähes koko vuosikymmen pyyhkiytyi mielestä: ”Se oli raastavaa”

Suomen palkituinta ravintolaa johtaneesta Hans Välimäestä piti alun perin tulla jotain ihan muuta kuin kokki. Nyt 50 vuotta täyttävä keittiömestari opettelee vihdoin myös rauhoittumista.

Kun Suomessa puhutaan ravintolakulttuurista, on vaikea ohittaa yhtä miestä: Hans Välimäkeä. Lukuisia menestysravintoloita luotsanneella keittiömestarilla on syytä juhlaan, sillä hänellä tulee tänään mittariin 50 vuotta.

– Äiti aina varoitteli, että tämä ikä tulee yllättävän nopeasti vastaan, ja oikeassahan hän oli, Välimäki nauraa.

Suomessa riehuva koronavirus ei onneksi sekoittanut Välimäen juhlintaa. Merkkipäivän kunniaksi on tarkoitus pitää isot pippalot, mutta työtilanteen takia juhlat olisi juhlittu muutenkin vasta syksymmällä.

– Synttäriaamuna menen tv-haastatteluun ja jossain vaiheessa päivää juon synttärikahvit. Ehkä perhekin on jotain pientä keksinyt, sellaista on ainakin ollut ilmassa.

Hans Välimäki on antanut aina kaikkensa ravintoloilleen. Joskus sillä on ollut kovakin hinta.

Huippukokin matka tähän pisteeseen on ollut vaiherikas ja pitänyt sisällään niin ylä- kuin alamäkiä. Joillekin saattaa tulla yllätyksenä se, ettei Välimäki varsinaisesti unelmoinut kokin ammatista, vaan päätyi alalle elämän vielä hakiessa suuntaansa.

– Alun perin hommasin kokin pätevyyden vähän sellaiseksi täyteammatiksi, sillä ajattelin sen olevan siirtymävaihe johonkin muuhun, niin kuin nuoret usein ajattelevat. Haaveeni olivat ihan muualla, sillä halusin pitkään lääkäriksi.

Välimäki opiskeli ensin suurtalouskokiksi, sitten ravintolakokiksi Perhon liiketalousopiston ravintola-alan koulutuksessa. Hankkipa hän vielä kondiittorin paperitkin. Käänteentekevä hetki oli, kun Välimäki suuntasi kesäksi 1992 laittamaan ruokaa Kölniin, Saksaan. Siellä hän innostui ruoanlaitosta uudella tavalla.

– Se oli kovaa juhlimista ja tosi kovaa työntekoa. En ollut Suomessa tottunut sellaiseen työtahtiin. Se antoi pohjan kehittymiselleni. Lopulta sitten jäin tälle alalle.

Hans Välimäki luotsasi kahden Michelin-tähden Chez Dominiqueta yli vuosikymmenen. Kuva vuodelta 1998.

Suomessa Välimäen menestystarina pyörähti käyntiin, kun hän alkoi työskennellä Chez Dominiquessa 1990-luvun lopulla. Helsingin ytimessä Ludviginkadulla sijainnut, pohjoismaista ja ranskalaista tyyliä sekoittanut huippuravintola siivitti Välimäen tien suomalaisten suosioon. Välimäestä tuli ravintolan omistaja vuonna 2000.

Ravintola oli maineensa veroinen ja sen ruuat ja ammattitaito palkittiin Michelin-tähdellä vuonna 2001 ja vielä toisella vuonna 2003. Saavutus on melkoinen, sillä yksikään toinen ravintola ei ole Suomessa saanut tähän päivän mennessä kahta Michelin-tähteä.

– Ovathan ne olleet ihan kuningashetkiä, mutta sen jälkeenkin on tapahtunut paljon hyvää.

Hans Välimäki vuonna 2004.

Michelin-tähdet eivät tulleet ilmaiseksi. Välimäki painoi Chez Dominiquessa töitä kuutena, joskus jopa seitsemänä päivänä viikossa ja aina kellon ympäri. Pahimmillaan päivät venyivät 15-tuntisiksi.

Sama meno jatkui aina 2010-luvulle asti, sillä Välimäki havitteli kirsikkaa kakun päälle: kolmatta tähteä. Erään kerran Välimäki käveli kotiin jälleen yhden pitkän työpäivän päätteeksi ja jutteli samalla puhelimessa Kööpenhaminassa ravintola Nomaa pyörittävän ystävänsä Rene Redzepin kanssa.

– Hän kysyi yhtäkkiä minulta, että Hans, muistatko sinäkään mitään viimeisestä kymmenestä vuodesta? Jouduin myöntämään, että vain välähdyksiä.

Välimäen tytär Wilma valmistui ylioppilaaksi muutama vuosi sitten.

Alkoi olla aikalisän paikka. Vaakakupissa painoi myös Välimäen perhe, ensimmäisestä avioliitosta syntyneet lapset Vilma (1999) ja Aku (2001).

– Kahden vanhimman lapseni kasvaminen meni minulta vähän ohi töiden takia, ja se alkoi jossain vaiheessa kalvaa minua. Se oli itse asiassa todella raastavaa. Olin kateellinen ihmisille, joilla oli säännöllinen elämä ja aikaa olla perheidensä kanssa.

Michelin-tähtiä kahmineen ravintolan tarina alkoi tulla vuonna 2012 päätökseensä. Periaatteen mieheksi tunnustautuva Välimäki oli päättänyt, että jos kolmatta Michelin-tähteä ei tule, on aika siirtyä eteenpäin. Ei tullut, ja Chez Dominique sulki ovensa lopullisesti seuraavan vuoden lokakuussa.

– Olen aina ollut sitä mieltä, että jos joku on huipulla ja on saavuttanut jo sen, mihin kyvyt riittävät, niin silloin on parempi siirtyä eteenpäin. Vaikka ravintolaa kehutaan ja muistellaan edelleen, minulla ei ole sitä yhtään ikävä.

Hans Välimäki perheineen vuonna 2011. Kuvassa vaimo Maria von Graevenitz-Välimäki. Sylissä parin lapsi Morris. Etualalla Välimäen kaksi vanhinta lasta Aku ja Wilma miehen edellisestä liitosta.

Tällä hetkellä Välimäki pyörittää ravintola Penélopea, Yliopistonkadulla sijaitsevaa baaria nimeltä Bardem ja henkilöstöravintola Xavieria. Välimäen kanssa työskentelee hänen vaimonsa Maria von Graevenitz-Välimäki. Pari meni naimisiin 15 vuotta sitten vuonna 2005 ja heillä on kaksi yhteistä lasta, Morris, 14, ja Fanny, 10.

Rakkaus yllätti, sillä se osui kohdalle melko pian Välimäen avioeron jälkeen.

– Jossain vaiheessa kieltämättä mietin, että etenemmekö Marian kanssa liian nopeasti. Olin juuri eronnut ja erot ovat aina raskaita ja ikäviä. Päätimme ottaa päivän kerrallaan, ja tässä sitä edelleen ollaan.

– Olemme työskennelleet Marian kanssa pitkään yhdessä, joten vietämme paljon aikaa toistemme seurassa. Joskus tosin saattaa vierähtää pitkiäkin aikoja erillään, jos olen esimerkiksi kuvausmatkalla.

Keittiössä Hans Välimäki ohjaa rautaisella otteella, mutta kotioloissa hän on tavallinen perheenisä.

Nuorempien lastensa kanssa Välimäki on yrittänyt tehdä joitain asioita toisin ja olla ruuhkavuosista viisastuneena entistä enemmän läsnä.

– Vietämme aikaa läksyjen, ruoanlaiton ja kaiken tavallisen parissa. Yritän olla läsnä niin paljon kuin pystyn.

Tv-ruuduissa Välimäki on seikkailut jo vuosien ajan. Hän niitti kymmenen vuotta sitten mainetta Top Chefin tiukkana tuomarina, ja nyt hän on kiertänyt maailmaa tuoreessa Hansin matkassa -sarjassaan, jossa hän kokkaa maailmalla asuvien suomalaisjulkkisten kanssa.

Seuraavaksi Välimäki hyppää kollegansa Jyrki Sukulan saappaisiin, sillä hän alkaa luotsata suosittua Kuppilat kuntoon -sarjaa. Ennen koronaviruksen rantautumista Suomeen ohjelmaa ehdittiin kuvata muutaman jakson verran, mutta loput kuvaukset joutuvat odottamaan tilanteen helpottumista ja ravintoloiden aukeamista.

– Sanoin suoraan, että haluan tehdä sarjasta omantyyliseni. Se on tietysti riski, koska Sukulan versio on ollut todella suosittu. Katsotaan, kannattiko.

Hans Välimäki myöntää, ettei kaikesta huolimatta ikävöi menestysravintola Chez Dominiqia ollenkaan.

Välimäki ei kuitenkaan ole koskaan perustanut tv:stä tulevan julkisuuden päälle. Hän korostaa, että ohjelmien kuvaaminen tarkoittaa yleensä todellisuudessa pitkiä päiviä, tiukkoja aikatauluja ja reipasta työntekoa.

– Pääsen kiertämään maailmaa, mutta ei siellä kohteessa ehdi käydä nähtävyyksiä ihailemassa. Ne ovat työmatkoja.

Lisäksi Välimäki paljastaa kuuluvansa heihin, jotka eivät siedä katsoa itseään televisiosta sekuntiakaan.

– En ole koskaan katsonut itseäni televisiosta ja sama periaate jatkuu. En pysty siihen, mutta monilla ammattinäyttelijöillähän on sama vaiva. Se on minulle mitä suurimmissa määrin vaivaannuttava kokemus.

Sen sijaan perhe ja läheiset kyllä katsovat ja antavat palautetta.

– Lapset varsinkin antavat palautteen aika suoraan ja sitä tulee ihan omaa äitiä myöden.

Välimäki on kuvannut useita tv-ohjelmia, mutta itseään hän ei suostu televisiosta katsomaan.

Liki 30 vuoden mittaisen uran varrelle mahtuu menestyksen lisäksi myös vastoinkäymisiä, mutta suurinta niistä eletään valitettavasti juuri nyt. Koronaviruksen vuoksi tehdyt rajoittamistoimenpiteet ovat sulkeneet ravintolat ja lamaannuttaneet bisneksiä.

Tilanne vaikuttaa radikaalisti myös Välimäen työhön ja tulonlähteisiin.

– Ei mitään tähän verrattavaa ole tullut koko urani tai elämäni aikana vastaan.

Vielä helmikuun lopussa Välimäki oli perheineen Pohjois-Italiassa laskettelulomalla. Kun hän palasi Suomeen, tilanne vakavoitui kertaheitolla.

– Aavistin jo silloin, että tässä tulee käymään huonosti, mutta en olisi uskonut, miten nopeasti ja yhtäkkiä koko ala pysähtyy. Nyt otamme päivän kerrallaan ja yritämme selviytyä säästöjen avulla.

Hans Välimäki rentoutuu muun muassa metsästyksen parissa.

Jos koronaviruksen aiheuttamia murheita ei lasketa, tuntuu elo viisikymppisenä varsin mukavalta. Välimäellä on paljon takana ja paljon edessä.

– Vanheneminen ei pelota, ainoastaan paikat tuntuvat jäykemmiltä. Enää en pääse samalla tavalla spagaattiin kuin 30-vuotiaaksi asti pääsin.

Työtahti on ehkä vähän hiljentynyt kiireisimmistä vuosista, mutta ei vapaa-aikaa edelleenkään ole tuhlattavaksi asti. Silloin kun sitä on, Välimäki pyrkii lepäämään kotona tai nauttimaan lempiharrastuksistaan metsästämisestä, ulkoilusta, kuntoilusta, lukemisesta ja oppimisesta.

– Olen ollut aina utelias, joten kaikenlaisen tiedon imeminen on minulle luontaista ja mukavaa.

Erityisesti rauhoittumista ja hetkessä elämistä Välimäki on yrittänyt opetella iän myötä.

– Vaikka tätä pitää itselleenkin säännöllisesti muistutella, niin tärkeintä elämässä on olla itselleen armollinen. Sillä pääsee pitkälle.