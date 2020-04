Aki Palsanmäki löysi postilaatikostaan kuvottavan uhkauksen – ”Kun Heli avasi kirjeen, koko karmistus löytyi”

Aki ja Heli Palsanmäelle lähetettiin ulostetta sisältävä kirje ja uhkaava viesti.

Huutokauppakeisari Aki Palsanmäkeä ja hänen puolisoaan Heli Palsanmäkeä odotti keskiviikkona postilaatikossa vastenmielinen viesti. Heli Palsanmäelle osoitetusta kirjeestä paljastui uhkaava viesti ja ulostetta, jota Aki Palsanmäki arvelee koiran tai ihmisen tai jopa molempien ulosteeksi.

Kirjeessä oli tietokoneella kirjoitettu viesti:

”Voi, voi vai ollaan sitä niin tiukalla, mihin ne on hävinneet ne edellisten vuosien 200–400 000 euron tulot, tässä vähän tukea.”

Lisäksi viestiin oli kirjoitettu käsin: ”Saisitte kuolla, kiroan teidät.”

– Nyt on kirjaimellisesti tullut paskaa niskaan, Aki Palsanmäki toteaa IS:lle ja lisää:

– Tämä menee poliisille tämä kirje myös.

Palsanmäkien postilaatikosta löytyi uhkauskirje, joka sisälsi ulostetta. Pari aikoo toimittaa kirjeen poliisille.

Aki Palsanmäki kertoo IS:lle hakeneensa postit postilaatikolta, ja ojentaneensa kirjeen vaimolleen. Vielä ennen kirjeen ojentamista hän totesi Helille, että ehkä tässä on Helin päivään piristystä.

– Vähän naurahdin, että aukaiseppas siitä vähän päivänpiristystä itsellesi. Kirjekuoren läpi näkyi sitten jo sellaista tekstiä, että Heli aavisti, ettei tämä taida olla minkäänlainen kannustus- tai fanikirje, koska niitäkin tulee aika paljon meille. Kun Heli kirjeen avasi, niin sieltä se karmistus sitten löytyi, että paskaa siellä oli paperin välissä, Palsanmäki kertaa tapahtumia.

Välittömästi kirjeen avaamisen jälkeen, Heli Palsanmäki ryntäsi pesemään kätensä. Palsanmäet heittivät ulostetta sisältäneet paperit roskiin, mutta ottivat kirjeen talteen suljettuun muovipussiin, jonka aikovat toimittaa poliisille.

– On kyllä viitseliäs ihminen, että pyyhkäisee omasta perseestään paskaa kirjekuoreen taikka pihasta koiranpaskaa. Sen jälkeen pitää hommata kirjekuori, käydä ostamassa postimerkki ja vielä laittaa kirje postiin tulemaan. Kai siinä postinkantajakin on nuuhkutellut ja haistellut, että minkäslainen korona nyt on kirjekuoressa.

Palsanmäillä ei ole aavistustakaan, kuka kirjeen on voinut lähettää.

Palsanmäet kertoivat aiemmin keskiviikkona Facebookissa palauttaneensa valtion rahoitusyhtiöltä Business Finlandilta saamansa 100 000 euron koronatuen. Palsanmäkien saama koronatuki nousi otsikoihin viikonloppuna, kun Suomen Kuvalehti uutisoi Palsanmäkien yrityksen Hirvaskankaan Kauppahuoneen saaneen pienille ja keskisuurille yhtiöille tarkoitetun kehitysrahoituksen.

100 000 euron summa on tarkoitettu yrityksille niiden kehittämiseen. Edellytyksenä on myös, että yhtiöt itse kattavat 20 prosenttia kehityshankkeiden kustannuksista. Tuolloin Aki Palsanmäki kommentoi IS:lle, että pari oli hakenut tukea kehittääkseen nettihuutokaupan käyntiään.

Keskiviikkona julkaisemassa Facebook-päivityksessä Palsanmäet kertoivat palauttaneensa summan, koska heidän mittansa tuli täyteen tappouhkausten vuoksi.

Aiemmin keskiviikkona IS:n haastattelussa Aki Palsanmäki kertoi IS:lle, että hän ja Heli pelkäävät tällä hetkellä henkensä edestä. Palsanmäki kertoi, että pari on saanut neljän päivän ajan satoja tappouhkauksia ja muita uhkaavia viestejä, joista Heli Palsanmäki on tehnyt sähköisen rikosilmoituksen.

– Meille on tullut nyt neljä päivää yhtä kyytiä tappouhkauksia. Muun muassa sähköpostiin tuli kirjoituksia, joissa kerrottiin, että aiotaan kerätä iso miesporukka yhteen ja tullaan polttamaan talomme. Meille on tullut satoja uhkaavia puheluita, sähköposteja ja Facebook-kirjoitteluja. Tänä aamuna ensimmäiset tappouhkaukset tulivat kello kuusi aamulla, Aki Palsanmäki kertoi IS:lle aiemmin keskiviikkona.