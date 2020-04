”Tämä on täysi katastrofi” – Marco Bjurström avautuu tanssikoulunsa epätoivosta: yrittää pelastaa toiminnan valtion koronatuella

Marco Bjurström kantaa syvää huolta työntekijöistään, jotka hän on joutunut lomauttamaan koronaviruksen vuoksi. Business Finland myönsi tanssikoulu StepUpille esiselvitystukea, jonka Bjurström kertoo tulevan tarpeeseen.

Tanssinopettaja ja juontaja Marco Bjurström on joutunut viime viikkoina tekemään kipeitä päätöksiä. Hän on joutunut lomauttamaan kaikki tanssikoulu StepUpin opettajat ja vastaanottotyöntekijät, ja pistämään tanssisalien ovet kiinni.

Tilanne nostaa Bjurströmin tunteet pintaan.

– On ihan kamalaa olla työnantajana tässä tilanteessa ja pistää ihmisiä pihalle. Siitä tulee ihan kammottava olo, kun joudut sanomaan hyvälle työntekijälle, että sinulle ei nyt ole töitä, Bjurström sanoo IS:lle nieleskellen kyyneleitä.

Bjurström on yksi StepUpin perustajista ja pääosakkaista. Business Finland myönsi tanssikoululle esiselvitystukea 9 720 euroa, jonka avulla se voi muun muassa suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Jo yli 30 vuotta toiminut StepUp pyörittää pääkaupunkiseudulla kolmea tanssikoulua sekä ohjelmatoimistoa. Bjurströmin mukaan yrityksen tilanne on tällä hetkellä äärimmäisen tukala ja tuki tulee tarpeeseen. Kaikki tanssikoulun ja ohjelmatoimiston toiminta on jäissä, kun tapahtumat on peruttu ja ihmisten kokoontumiset kielletty.

– Kaikki tanssikoulumme suljettiin 12.3. torstaina, kun hallitus ilmoitti ensimmäisistä koronavirustoimista. Silloin loppuivat työt noin 50 tanssin- ja musiikkiteatterikoulun opettajalta ja vajaalta 20 vastaanottotyöntekijältä. Kaikki liikevaihto lakkasi kuin seinään. Ei tällaista tilannetta ole tietenkään ollut koskaan aiemmin, Bjurström kertoo vakavana.

Bjurströmin mukaan tilanne on StepUpille kiperä, sillä valtio ei yksiselitteisesti kieltänyt yksityisten liikuntapaikkojen aukioloa, mutta suositteli niitä sulkemaan ovensa.

– Olisi moraalisesti täysin kestämätöntä, jos olisimme jatkaneet tanssituntien järjestämistä tässä maailmantilassa, mutta koska kieltoa ei tullut, jäimme tilanteeseen, jossa olemme pulassa esimerkiksi vuokranantajien kanssa. Jos valtiovalta olisi yksiselitteisesti kieltänyt toimintamme, meillä olisi ollut ehkä erilaisia mahdollisuuksia avustuksiin, Bjurström sanoo.

Tanssikoulu StepUp täytti 20 vuotta vuonna 2007.

Kun tanssikoulut suljettiin, alkoi StepUpin tiimi pohtia vaihtoehtoisia tapoja tarjota ihmisille tanssia ja valoa pimeän ajan keskelle. He pistivät nopeasti pystyyn online-tunteja, joille sai osallistua maksutta.

– Asiakkaillamme on monilla valtava hätä, paha mieli ja ahdinko. Kun lapset tai äidit eivät pääsekään tanssimaan, kiristyvät paineet perheissä. Halusimme kehitellä nopeassa tahdissa jotain tähän tilanteeseen.

– Online-tunnit lähtivät ihan mielettömän hienosti liikkeelle. Nyt jo yli 7 000 ihmistä on kirjautunut online-kouluumme, ja käyntejä tunneilla on noin 14 000. Tämä ylitti kaikki odotuksemme, mutta rahaahan se ei meille tuo.

Bjurström toivoi aluksi, että Suomen tilanne normalisoituisi nopeasti, ja tunteja tarjottiin siksi maksuttomasti. Myöhemmin kävi selväksi, ettei pandemia olisi ohi muutamassa viikossa saati edes kuukaudessa, ja että rahaa olisi saatava.

– Online-kouluun on nyt perustettu muutama maksullinen tunti, ja niitä tullaan lisäämään. Tämä on se asia, mihin aiomme käyttää Business Finlandin tukea. Aiomme potkaista käyntiin uudenlaisen online-opetuksen, jollaista meillä ei ole koskaan ollut.

Tavoitteena on kehittää palvelu, joka jatkaisi toimintaansa tulevaisuudessa, ja mahdollistaisi myös muualla kuin Pääkaupunkiseudulla asuville ihmisille osallistumisen StepUpin tanssitunneille. Bjurström uskoo, että online-tunneille on kysyntää koronapandemian jälkeenkin, sillä poikkeustila muokkaa ihmisten käyttötottumuksia.

– Tässä on hienoa se, että voimme avata myös kaukana kouluistamme asuville mahdollisuuden päästä touhuamaan kanssamme. Moni tietää meidät, sillä olemme olleet alalla jo kauan.

Bjurströmin mukaan online-koulu ei kuitenkaan pelasta StepUpia, jos poikkeusolot jatkuvat pitkään. Hänen mukaansa yrityksen taloustilanne oli ennen kriisiä vakaa, sillä se oli velaton ja kassasta löytyi rahaa pahan päivän varalle.

Suurella tanssikoululla on kuitenkin suuret kulut, joita sen talous ei kestä pitkään. Bjurström pelkää, että mikäli tanssitunteja ei voida järjestää koko kesän aikana, kaatuu hänelle rakas yritys.

– Meillä on kymmenen salia, 50 opettajaa, isot tilat ja suuret vuokrakulut. Ei vaadi kovin pitkää matematiikkaa, että tajuaa, että tämä on täysi katastrofi. Jos tämä jatkuu kesän loppuun, on kestokykymme tullut äärirajoille.

Koronatilanne on heijastunut tanssikoulun lisäksi myös Bjurströmin ravintolabisneksiin ja juontokeikkoihin. Bjurström pyörittää Helsingissä kahta Pompier-ravintolaa, joista Esplanadilla sijaitseva on alkanut tarjota take away -ruokaa, mutta toinen on suljettu kokonaan.

– Tämä on tietysti katastrofi myös henkilökohtaisessa elämässäni. Olen töissä kolmella alalla, joilta kaikilta loppui työt.

Korona vei Marco Bjurströmiltä myös juontotyöt. Hän ei kuitenkaan ole huolissaan omasta tilanteestaan, vaan niistä työntekijöistään, jotka hän joutui lomauttamaan.

Bjurström on kiitollinen siitä, että hän sai viime vuonna maksettua pois aiemmat velkansa, ja jäljelle jäi vain hieman asuntovelkaa. Hän uskoo selviytyvänsä kriisistä itse, mutta kantaa syvää huolta työntekijöistään. Heidän tilanteesta saa hänet herkistymään.

– Oma tilanteeni on loppuen lopuksi pientä verrattuna siihen, että joudun lomauttamaan ihmisiä ja viemään heidän työnsä. Kyllä minä selviän, mutta on ihan hirveää, että joudun tekemään sen muille, Bjurström sanoo ääni murtuen.

Tällä hetkellä Bjurström toivoo, että tanssikoulutoimintaa pystyttäisiin käynnistämään uudelleen pienryhmissä mahdollisimman pian, ja että StepUp pelastuisi.

– Sitä tässä nyt odotetaan peukut ja varpaat pystyssä. Ihmisten terveys on kuitenkin tärkein asia, joten teemme kaiken turvallisesti ja sääntöjen mukaan. On pakko luottaa siihen, että yhdessä tästä selvitään.