Luksusbloggaaja sai Business Finlandilta 10 000 euron koronatuen – kertoo nyt somessa, mihin rahat menevät

Mungolife-bloggaja Anna Pastak kertoo blogissaan, mihin hän aikoo käyttää Business Finlandin korona-avustuksen.

Valtion rahoitusyhtiön Business Finlandin koronaviruskriisin keskellä myöntämät tuet suomalaisyrityksille ovat kirvoittaneet runsaasti keskustelua.

Business Finland on antanut tukea hyvin erilaisille yrityksille. 100 000 euron maksimituen on saanut lähes 800 yritystä. Business Finlandin mukaan sen tuki on tarkoitettu koronan kurittamille yrityksille, jotka tarvitsevat rahoitusta johonkin niille uuteen kehityshankkeeseen.

Huippusuosittua Mungolife-blogia pitävä Anna Pastak kertoo blogissaan saaneensa Businessa Finlandilta 10 000 euron korona-avustuksen. Pastak kirjoittaa sivuillaan haluavansa kertoa miksi ja mihin hän tukea haki, sillä keskustelu aiheesta on ollut niin suurta.

Pastak kirjoittaa blogissaan hakeneensa avustusta ensimmäistä kertaa.

– Tämä minun yritykselleni saama rahoitus on nimenomaan sellainen, jolla kattaa selvityskuluja siitä, miten yrityksen toimintaa voidaan kehittää tai muuttaa niin, että yritys pärjää korona-ajan yli ja menestyäkseen jatkossakin. Mun yrityksen liikevaihto oli 2018 lähes neljännesmiljoonan ja työllistin itseni lisäksi yhden ihmisen, bloggaaja kuvailee.

Hän korostaa kirjoituksessaan, että yritystoiminta kattaa paljon muutakin kuin Mungolife-blogin, mutta ei halua eritellä tarkemmin mitä kaikkea yritys tekee.

– Tiedän, että 10 000 kuulostaa isolta summalta, ja niin se onkin. Mun yrityksen tapauksessa normitilanteessa kyseessä on alle yhden kuukauden liikevaihto.

– Haluaisin tässä hetkessä myös pysähtyä muistuttamaan, että liikevaihto ei missään nimessä ole minun suora tuloni, vaan yritykseeni sisään tuleva raha, josta lähtee ihan todella paljon pois vielä ennen kuin siitä nostan palkkaa ja siitäkin maksan veroa. Ja mitä jää yrityksen voitoksi, siitä maksan myös yrityksenä veroja.

Anna Pastak kirjoittaa, että koronavirusepidemia on vaikuttanut merkittävästi hänen liiketoimintaansa. Useat kevääksi ja kesäksi sovitut projektit on peruttu tai niitä on jouduttu siirtämään. Hän kuvailee, että projektien valmisteluihin on mennyt kuluja, mutta niistä ei tule tuloja yritykseen.

– Valitettavasti omat suunnitelmat tälle vuodelle olivat sellaisia, että korona vaikutti reippaastikin oman yritykseni (enkä puhu nyt pelkästään blogista) tekemiseen, ja sitä kautta myös omiin alihankintasuhteisiin. Tältä pohjalta tein hakemuksen Business Finlandille, jotta voisin tehdä selvitystä siitä, miten nämä asiat voisi tehdä eri tavoin ja miten voin kehittää oman yritykseni toimintaa niin, että sen liiketoiminta jatkuu menestyvänä myös koronan jälkeen.

Pastak sanoo haluavansa oikoa kirjoituksellaan myös väärinkäsityksiä, joita korona-avustuksiin liittyy. Bloggaaja kirjoittaa, ettei 10 000 euron korona-avustus ole ns. ”ilmaista rahaa”, vaan rahojen käyttöä valvotaan tiukasti.

– Yrityksen saama tuki ei ole sellainen, joka menis mun rikastumistilille ja makaisin laakereillani tässä tyytyväisenä siihen, että sain jonkun isomman summan rahaa tililleni. Ei, tällä esiselvitysrahoituksen summalla, joka minulle tulee, rahaa tulee leviämään useammalle muullekin yrittäjälle ja tämä rahoitus on hyvin tarkkaan valvottua sen osalta, mihin rahat menevät ja mitä niillä tehdään, hän kirjoittaa.